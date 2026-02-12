Полиция во Франции раскрыла сеть мошенников в Лувре

Parisien: Полиция раскрыла сеть мошенников во Франции в Лувре

Tекст: Вера Басилая

По данным Parisien, полиция Франции раскрыла крупную сеть мошенников, в которую входили сотрудники Лувра, передает РИА «Новости».

В ходе операции были задержаны около десяти человек, среди которых оказались два работника музея и два экскурсовода. Они занимались продажей поддельных билетов и бронированием большего числа мест на экскурсии, чем есть на самом деле, говорится в сообщении полиции.

Задержания прошли еще 10 февраля, однако известно о них стало только сейчас. Помимо сотрудников Лувра и экскурсоводов, в мошеннической схеме участвовали и посторонние люди. По данным издания, жертвами злоумышленников чаще всего становились туристы из Китая.

В результате обысков правоохранители изъяли у подозреваемых три автомобиля, 130 тыс. евро наличными, а также несколько банковских сейфов, в которых хранилось еще 200 тыс. евро. Около 200 тыс. евро были заблокированы на счетах задержанных.

В руководстве Лувра сообщили, что инициировали операцию, подав запрос полиции после получения сведений о масштабных махинациях с билетами. В музее подозревают, что группа может быть связана с более крупной преступной сетью, и сейчас следствие продолжает выяснять детали.

Отмечается, что осенью 2025 года Лувр уже оказался в центре нескольких скандалов из-за аварий и неудовлетворительного состояния внутренних конструкций музея. Кроме того, Лувр подвергся ограблению.

В январе Лувр в Париже закрывался для посетителей из-за забастовки работников.

Французский телеканал TF1 впервые обнародовал записи с камер, зафиксировавших действия грабителей, разбивавших витрины и забиравших ценные экспонаты.

Ероме того, французские следователи нашли гараж, где прятали украденные из Лувра ценности.