Французские следователи нашли гараж, где прятали украденные из Лувра ценности

Французские следователи нашли гараж-тайник после ограбления Лувра

Tекст: Мария Иванова

Французские следователи обнаружили подземный гараж в коммуне Обервилье под Парижем, куда преступники, ограбившие Лувр, привезли похищенные драгоценности, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

На видеозаписях камер видно, как двое мужчин на скутерах въезжают в гараж 19 октября 2025 года, осматривают украденное и прячут его в одном из боксов. Однако часть реликвий уже тогда отсутствовала, а сами украшения до сих пор не найдены.

В течение нескольких дней после преступления подозреваемые регулярно возвращались в этот гараж, опасаясь слежки и используя детекторы излучения. Позже, обнаружив камеры видеонаблюдения, злоумышленники скрыли лица и покинули гараж на белом автомобиле Citroen, после чего забрали скутеры и другое имущество.

Следствие выяснило, что преступники могли действовать по собственной инициативе, что, по мнению французских СМИ, «может оказаться разрушительным для имиджа Франции». При этом один из подозреваемых ранее утверждал, что ему предложили 15 тыс. евро за кражу двое мужчин со славянским акцентом, а о том, что речь идет о Лувре, он не знал. Телеканал BFMTV добавил, что в соседней коммуне Курнев обнаружили тайник с техникой для обнаружения слежки, глушением радиосигнала и оборудованием для проверки качества золота.

По данным следствия, налет на Лувр был совершен четверыми преступниками с применением автогидроподъемника. Из Галереи Аполлона были похищены девять украшений общей стоимостью 88 млн евро, включая корону императрицы Евгении, инкрустированную 1 354 бриллиантами, которую преступники случайно выронили при побеге.

Прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что к этому делу привлечены более 100 следователей, но судьба похищенных реликвий остается неизвестной.

Двое подозреваемых были задержаны уже 25 октября, один из них пытался покинуть страну. Все четверо предполагаемых участников сейчас под стражей, причем, по данным следствия, они не имеют связей с крупным преступным миром.

Обвиняемые по делу о дерзком ограблении Лувра заявляют, что организаторами преступления могли быть участники зарубежной криминальной группировки.

WSJ отметила, что ошибки грабителей помогли полиции их задержать.

