Le Parisien сообщил о предложении подозреваемому 15 тыс. евро за ограбление Лувра
Le Parisien: Подозреваемому в ограблении Лувра предложили 15 тыс. евро за кражу
Один из подозреваемых в ограблении Лувра рассказал, что получил предложение о краже за 15 тыс. евро от «людей со славянским акцентом».
Один из подозреваемых в ограблении Лувра сообщил, что получил предложение совершить кражу за 15 тыс. евро от двух мужчин «со славянским акцентом», передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.
Если верить его словам, подозреваемый не знал, что проникает именно в Лувр, а считал, что взламывает обычное здание без посетителей.
Французская полиция не исключает, что организаторами преступления могли быть иностранцы, коллекционеры или представители преступных группировок, заинтересованные в дорогостоящих произведениях искусства. По данным следствия, между участниками ограбления не было профессиональных преступников – они были знакомы ранее, но не принадлежали к крупной криминальной среде.
После новости о задержании четвертого предполагаемого участника ограбления, стало известно о поимке еще троих подозреваемых – одного мужчины и двух женщин. Всего 9 октября преступники с помощью автогидроподъемника проникли в Галерею Аполлона и похитили девять украшений, среди которых была корона императрицы Евгении, покрытая 1354 бриллиантами, однако украшение было выброшено во время бегства.
Общая стоимость похищенного прокурор Парижа оценила в 88 млн евро. К расследованию этого дерзкого преступления привлечены более 100 следователей, но следов похищенных ювелирных изделий пока обнаружить не удалось.
Ранее Le Parisien заявила о связи ограбления Лувра с иностранным заказчиком.
Парижская прокуратура уточнила, что задержанные по делу о похищении ювелирных украшений из Лувра ранее были осуждены за кражи.
WSJ отметила, что ошибки грабителей помогли полиции их задержать.