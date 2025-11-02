С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
Прокурор Парижа рассказала об обвиняемых в ограблении Лувра
Прокурор Парижа Бекко: Обвиняемые в ограблении Лувра ранее были судимы
Парижская прокуратура уточнила, что задержанные по делу о похищении ювелирных украшений из Лувра ранее были осуждены за кражи.
Двое из подозреваемых в ограблении Лувра были судимы по другому делу о краже. Детали их прежней жизни раскрыла прокурор Парижа Лор Бекко, сообщает РИА «Новости».
Она заявила: «Если мы сопоставим уголовное прошлое двух участников, о которых я говорила, то они во всяком случае были замешаны в одном и том же деле о краже, по которому они были осуждены в 2015 году в Париже».
Как уточнила прокурор, у одного из подозреваемых насчитывается 11 обвинительных приговоров, большая часть из которых – за кражи, совершенные при отягчающих обстоятельствах. Второй подозреваемый был осужден примерно по 15 эпизодам, включая два случая краж с отягчающими обстоятельствами.
По словам Бекко, по делу об ограблении Лувра власти ищут как минимум еще одного человека. Она также отказалась комментировать, есть ли у следствия успехи в поиске украденных драгоценностей.
Напомним, ограбление произошло 19 октября – преступники пробрались в музей и похитили девять украшений французских королев и императриц. Среди них оказались тиары, ожерелья, серьги и броши. Было возвращено только одно из похищенных изделий – корона императрицы Евгении де Монтихо. Ущерб оценен в 88 млн евро.
На данный момент задержаны семь подозреваемых, четверым из них предъявлены обвинения, а трое отпущены на свободу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Франции Лоран Нуньес допустил возможность продажи похищенных из Лувра ювелирных украшений за границей.
Полиция установила личность одного из подозреваемых в ограблении с помощью ДНК-экспертизы.