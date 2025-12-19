Грушко заявил о влиянии новой стратегии безопасности США на расширение НАТО

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, руководство альянса оправдывает политику расширения ссылками на Вашингтонский договор, в котором закреплены «открытые двери». Грушко подчеркнул, что решения внутри НАТО принимаются консенсусом, и мнение США имеет ключевое значение, поэтому новая стратегия Вашингтона неизбежно отразится на будущем расширении альянса, передает РИА «Новости».

Вместе с тем, по словам Александра Грушко, сегодня Россия не замечает никаких признаков того, что НАТО намерена изменить свой конфронтационный курс в отношении Москвы. Он подчеркнул, что «Североатлантический блок не готов к диалогу по вопросам региональной безопасности на принципах равной и неделимой безопасности и учета взаимных интересов». По словам дипломата, если такое желание появится, НАТО знает, где найти Россию.

Грушко также напомнил, что Россия всегда выступала за диалог, однако именно альянс в 2014 году заморозил все каналы общения с Москвой. После этого, отметил он, Брюссель предпринял меры, которые сделали невозможным нормальное функционирование российского представительства при альянсе. Сейчас, по словам замглавы МИД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте открыто заявляет, что Совет Россия-НАТО «мертв».

Напомним, 5 декабря была опубликована Стратегия национальной безопасности (СНБ) США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону.