Грушко заявил о влиянии новой стратегии безопасности США на расширение НАТО

  • Новость часаPolitico: Мелони и де Вевер разрушили план по изъятию активов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома
    Провал плана по изъятию активов России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен
    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС не намерен возвращать России активы
    Япония задумалась о получении ядерного оружия
    Politico: План по изъятию активов России разрушила Мелони
    Дмитриев заявил о «решающем ударе по Урсуле, Мерцу, Стармеру»
    Трамп утвердил оборонный бюджет США с военной помощью Украине
    ЕС не смог договориться по важной сделке с МЕРКОСУР
    Нападение украинки на посла России в Польше расследовано
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    17 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    92 комментария
    19 декабря 2025, 11:14 • Новости дня

    Грушко заявил о влиянии новой стратегии безопасности США на расширение НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новая стратегия национальной безопасности США должна отразиться на многолетнем процессе расширения НАТО, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

    По его словам, руководство альянса оправдывает политику расширения ссылками на Вашингтонский договор, в котором закреплены «открытые двери». Грушко подчеркнул, что решения внутри НАТО принимаются консенсусом, и мнение США имеет ключевое значение, поэтому новая стратегия Вашингтона неизбежно отразится на будущем расширении альянса, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем, по словам Александра Грушко, сегодня Россия не замечает никаких признаков того, что НАТО намерена изменить свой конфронтационный курс в отношении Москвы. Он подчеркнул, что «Североатлантический блок не готов к диалогу по вопросам региональной безопасности на принципах равной и неделимой безопасности и учета взаимных интересов». По словам дипломата, если такое желание появится, НАТО знает, где найти Россию.

    Грушко также напомнил, что Россия всегда выступала за диалог, однако именно альянс в 2014 году заморозил все каналы общения с Москвой. После этого, отметил он, Брюссель предпринял меры, которые сделали невозможным нормальное функционирование российского представительства при альянсе. Сейчас, по словам замглавы МИД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте открыто заявляет, что Совет Россия-НАТО «мертв».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эксперты отметили радикальные изменения в стратегии США по обеспечению своей безопасности.

    Напомним, 5 декабря была опубликована Стратегия национальной безопасности (СНБ) США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону.

    18 декабря 2025, 15:51 • Новости дня
    Глава хабаровского рыбзавода объяснил, чем икра удивила Уиткоффа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Красная икра, производимая на хабаровском «Восточном рыбокомбинате», не содержит консервантов, подчеркнул управляющий комбинатом Дмитрий Вологжин.

    По его словам, этот натуральный продукт мог впечатлить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который попробовал икру во время обеда в одном из московских ресторанов, передает РИА «Новости».

    Вологжин рассказал, что процесс производства икры занимает всего несколько часов. «У нас икорное производство – с момента, как рыба была в воде, до момента, когда икра стала соленой, проходит иногда всего три часа. То есть икра производится день в день. Сегодня рыба, сегодня из нее изъяли икру и приготовили продукт. Вот поэтому продукт без консервантов, он абсолютно натуральный. Вода, соль, икра. То есть икра подвергается шоковой заморозке, она хранится в замороженном виде при температуре минус 20», – сообщил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края.

    Комментарии (28)
    18 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами

    Шерпа Лукаш: США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20

    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты приступили к подготовке к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами, заявила российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

    «Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», – сказала она в интервью РИА «Новости».

    На этой неделе в Вашингтоне состоялась первая встреча представителей стран-участниц G20. Это событие стало стартом американского председательства в организации.

    Ранее Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли.

    Комментарии (9)
    18 декабря 2025, 14:40 • Видео
    Евросоюз сделает из Армении Молдавию

    Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 14:30 • Новости дня
    Роскосмос утвердил развертывание РОС на российском сегменте МКС

    Роскосмос утвердил развертывание РОС на МКС с последующим отделением

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов сообщил, что научно-технический совет Роскосмоса утвердил запуск и отделение Российской орбитальной станции (РОС) после завершения проекта Международной космической станции (МКС).

    Российская орбитальная станция (РОС) будет создана на базе российского сегмента Международной космической станции (МКС), а затем отделится для самостоятельного полета после завершения текущего проекта станции. Об этом объявил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов, передает ТАСС.

    Он отметил, что научно-технический совет Роскосмоса утвердил этот сценарий как основной вариант. Орлов добавил, что при выборе орбиты РОС с углом наклонения 51,6 градуса учитывались геополитические аспекты, а проект несколько месяцев анализировала специальная комиссия.

    Стоимость всей программы оценивается в 608,9 млрд рублей. Первый этап предполагает запуск научно-энергетического модуля в конце 2027 года, а к 2030 году на орбиту отправят универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули. Это оборудование вместе с НЭМ составит ядро будущей орбитальной станции. На втором этапе до 2033 года запланировано расширение РОС путем стыковки еще двух целевых модулей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ведет работу по созданию собственной орбитальной станции параллельно с сохранением сотрудничества с США по МКС до 2028 года.

    Российская орбитальная станция создается для научных и технологических целей, а не для противостояния США, заявил Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса, временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

    Новая станция получит более мощные энергоисточники по сравнению с МКС. Кроме того, специалисты из Новосибирска уже разрабатывают систему виртуальной дополненной реальности для обучения будущих космонавтов работе на новой российской станции.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 17:22 • Новости дня
    Герасимов заявил о прокси-войне Запада против России на Украине

    Герасимов: Запад ведет прокси-войну против России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кризис на Украине развивается как прокси-война западных стран против России, и это главный фактор, определяющий военно-политическую обстановку, заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

    «Ключевым фактором формирования военно-политической обстановки является кризис на Украине, протекающий в виде прокси-войны Запада против Российской Федерации. Ведется эта война руками украинского народа», – заявил генерал армии, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад, используя украинцев, ведет войну с Россией.

    Путин обвинил Запад в намеренном доведении ситуации на Украине до войны. По его словам, Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 14:25 • Новости дня
    Лавров назвал отказ США от европейской модели демократии серьезным сигналом

    Лавров: Отказ США от европейской модели демократии является серьезным сигналом

    Лавров назвал отказ США от европейской модели демократии серьезным сигналом
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты больше не стремятся к демократии в европейском понимании, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству.

    «То, что сейчас Соединенные Штаты не хотят больше такой демократии, как она понимается в Европе, это серьезный показатель», – отметил министр, передает ТАСС. Лавров также напомнил, что президент США Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского «не растаптывать» демократию и провести выборы на Украине.

    Ранее эксперты указали на закат демократии в Европе.

    Масштабное исследование компании Ipsos показало, что около 45% жителей Запада не удовлетворены функционированием демократической системы, они опасаются экстремизма и фейковых новостей.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 13:39 • Новости дня
    Кремль подтвердил подготовку контактов России и США по Украине

    Песков сообщил о подготовке контактов России и США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль готовит контакты с представителями США, чтобы ознакомиться с результатами переговоров Вашингтона с Киевом и Брюсселем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия готовится к встречам с американскими представителями с целью обсуждения итогов работы США с Украиной и Евросоюзом, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что в Кремле занимаются подготовкой соответствующих контактов, комментируя появившуюся в портале Axios информацию о возможных переговорах в Майами.

    Ранее Axios сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев намерен отправиться в Майами для переговоров по ситуации на Украине.

    Издание Politico сообщило, что США и Россия проведут переговоры о ситуации на Украине в Майами в эти выходные.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 16:25 • Новости дня
    Захарова заявила о непростом пути к нормализации отношений России и США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Позиция России по прагматичному диалогу с США, основанная на защите национальных интересов, вызывает ответную реакцию со стороны американской администрации, но процесс нормализации отношений идет непросто, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Процесс нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами развивается непросто, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что российская позиция по диалогу с Америкой остается последовательной и строится на защите национальных интересов, уважении к традициям и готовности к прагматичному взаимодействию. Она отметила, что именно такой подход Россия считает единственно верным в нынешних условиях.

    По словам Захаровой, этот курс находит отклик у администрации США и способствует поддержанию контактов, несмотря на ряд сохраняющихся трудностей в отношениях двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова назвала слухи о выходе США из НАТО спекуляциями. Она заявила, что НАТО остается выгодной структурой для Вашингтона.

    Также официальный представитель МИД отметила, что детали переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не будут публиковаться.

    Кроме того, Захарова предположила, что новогодняя иллюминация Москвы могла побудить американскую делегацию задуматься о российской экономике, которую Барак Обама обещал «порвать в клочья».

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    Эстония начала строить пять новых бункеров у границы с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Первая партия из пяти бункеров, ставших элементами Балтийской линии обороны, начали строить на границе Эстонии с Россией, всего планируется возвести до 600 таких сооружений к концу 2027 года, сообщил портал национального гостелерадио ERR.

    В Эстонии приступили к установке первых пяти бункеров, ставших элементом так называемой Балтийской линии обороны. Согласно сообщению ERR, в течение ближайших месяцев планируется завершить строительство еще двадцати трех аналогичных укреплений, передает ТАСС.

    Всего власти Эстонии рассчитывают до конца 2027 года возвести до 600 таких бункеров на северо-восточных и юго-восточных приграничных территориях страны. Помимо этого, предусмотрено создание противотанкового рва протяженностью 40 километров.

    Ранее силы обороны Эстонии совместно с Государственным центром оборонных инвестиций начали строительство оборонительных сооружений в юго-восточной части страны у границы с Россией.

    Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

    Военнослужащие Бундесвера (ВС ФРГ) примут участие в создании оборонительной линии «Восточный щит» на границах Польши с Россией и Белоруссией.

    Президент России Владимир Путин назвал бредом заявления о «нападении России на Европу».

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 18:16 • Новости дня
    Песков рассказал о подготовке контактов Москвы с Вашингтоном по мирному плану

    Песков: Москва готовит контакты с США по мирному плану Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва планирует установить контакты с Вашингтоном с целью выяснить, насколько изменился американский мирный план после согласования его с Киевом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков рассказал радио «Маяк», что в последние две недели американские переговорщики во главе со Стивеном Уиткоффом проводили встречи в европейских городах, а также обсуждения с украинцами, в которых участвовал и Владимир Зеленский, передает ТАСС.

    По словам Пескова, эти встречи были посвящены работе над документом с основными тезисами, который ранее согласовали во время контактов на Аляске и после серии переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем США.

    «Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами», – сказал он.

    Сообщалось, что Украина отвергла предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе по мирному плану из 20 пунктов по итогам переговоров в Берлине.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 10:34 • Новости дня
    В НАТО признали неготовность к долгой войне с Россией

    Адмирал НАТО Атли признал нехватку устойчивости для затяжного конфликта с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военные силы НАТО пока не обладают достаточной устойчивостью для длительного вооруженного конфликта, заявил глава морского командования альянса Майк Атли.

    Как пишет Bloomberg, вице-адмирал британского Королевского флота отметил, что западные армии должны быть готовы к более сложному полю боя, охватывающему и киберугрозы. По его словам, НАТО пока превосходит Россию по возможностям, но не по умению выдерживать затяжное противостояние.

    «Есть ли у нас та устойчивость, которую мы хотели бы иметь? Думаю, комментарии за последние десять месяцев показали, что нет», – заявил Атли. Он добавил, что страны альянса это осознают и готовы инвестировать в рост военного потенциала. Глава британского генштаба Ричард Найтон также призвал больше британцев быть готовыми защищать страну.

    В последние недели власти ряда европейских стран все чаще предупреждают о необходимости готовиться к возможному конфликту с Россией, поскольку Москва активизирует гибридные атаки против Европы. Недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может быть готова применить силу против альянса в течение пяти лет, и призвал членов блока быть готовыми к масштабной войне.

    Несмотря на договоренность всех стран НАТО, кроме Испании, к 2035 году тратить минимум 3,5% ВВП на оборонные нужды, реализация этих планов притормаживается, а выделение средств идет медленно. Великобритания, где Атли начал службу в 1988 году, отложила публикацию собственной инвестиционной стратегии по обороне до следующего года.

    Атли считает, что несмотря на медленные темпы, инвестиции НАТО соответствуют спектру существующих вызовов и со временем усилят устойчивость альянса. По его словам, приоритеты в расходах неизбежны, так как бюджеты ограничены, а задач много.

    Несмотря на опасения относительно готовности блока к длительной конфронтации, Атли считает, что члены НАТО уже делают необходимые шаги. «Считаю ли я, что мы движемся в правильном направлении? Абсолютно. Да, потому что это так», – отметил он.

    Во вторник посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил об ускоренной подготовке ФРГ к возможному конфликту с Россией, отметив разрыв диалога и рост антироссийских настроений.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Эксперты отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    Лавров заявил о противодействии вмешательству Запада в дела России

    Лавров отметил работу МИД против иностранного вмешательства в дела России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров в ходе заседания Комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству заявил, что ведомство активно противодействует иностранному вмешательству во внутренние дела России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД России ведет активную работу по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, внешнеполитическая служба вместе с другими ведомствами действует слаженно, противостоит попыткам вмешательства, а также тесно сотрудничает с парламентариями и политическими партиями.

    Лавров выступил с таким заявлением на заседании Комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству.

    Глава ведомства добавил, что Россия находится под пристальным вниманием со стороны западных геополитических «инженеров».

    Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Россия не осуществляет вмешательство во внутренние дела других государств, в отличие от западных стран, занимающихся сменой режимов.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 19:33 • Новости дня
    Песков заявил о появлении политической воли к диалогу США и России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России и США продолжают оставаться прежними, однако появилась политическая воля к диалогу с обеих сторон, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В интервью «Известиям» он отметил, что этот контакт сейчас имеет узкопрофильный характер и касается исключительно украинского урегулирования, передает РИА «Новости».

    «Единственное, что в них появилось, и это очень важно, – это политическая воля к диалогу с двух сторон. И этот диалог сейчас ведется, он пока узкопрофильный, это только диалог, который касается украинского урегулирования».

    Он добавил, что несмотря на отсутствие качественных изменений в отношениях, есть взаимное осознание необходимости поддержания коммуникации.

    Песков отдельно заявил об оценке перспектив: «Мы считаем, и многие наши американские собеседники разделяют нашу точку зрения, что потенциал наших отношений большой, и он взаимовыгодный».

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о непростом пути к нормализации отношений России и США.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 02:51 • Новости дня
    МИД назвал условие возобновления диалога с НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    После того, как НАТО в 2014 году заморозила все каналы общения с Россией, во главу угла своей деятельности альянс поставил противодействие Москве, объявленной «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» для членов блока, напомнил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Он отметил, что такой конфронтационный курс НАТО закреплен на среднесрочную перспективу, и никаких свидетельств того, что он может быть пересмотрен, не наблюдается.

    «Наоборот, руководство альянса заявляет о том, что Россия останется ключевой угрозой безопасности даже после разрешения украинского кризиса. Если же НАТО будет готова отказаться от своей антироссийской позиции и пойти на диалог на основе уважения и учета взаимных интересов и принципа равной и неделимой безопасности, то мы к разговору открыты», – заявил дипломат «Известиям».

    Масленников уточнил, что пока Европа пребывает в иллюзии и одержимости способностью нанести России стратегическое поражение. Хотя позиции отдельных стран-членов сигнализируют о различных взглядах на ситуацию и сотрудничество с Россией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте призвал участников Альянса усилить оборону для предотвращения возможной войны. Он отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают угрозу для НАТО.

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что расширение Североатлантического альянса «не прекращается ни на минуту» вопреки всем заверениям, которые давались блоком еще в советские времена. Глава Минобороны Белоусов заявил о планах НАТО достичь готовности к конфликту с Россией к 2030 году.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 09:06 • Новости дня
    Сийярто предложил использовать опыт МКС для отношений на Земле

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо учитывать значимость совместной работы российских и американских космонавтов на Международной космической станции, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Мировые державы должны обратить внимание на пример взаимодействия между российскими и американскими космонавтами на МКС, сказал Сийярто ТАСС.

    «То, что российские и американские космонавты летают вместе, и то, что они совместно используют МКС, говорит о многом», – заявил он.

    Политик выразил надежду на то, что подобное сотрудничество станет нормой и для международных отношений на Земле.

    Министр сообщил, что Венгрия ведет переговоры с компанией Axiom о запуске в космос второго подготовленного венгерского астронавта. По словам Сийярто, соглашение с компанией планируется подписать в ближайшее время, поскольку космическая программа имеет стратегическое значение для науки Венгрии и является предметом национальной гордости.

    В сентябре Сийярто указывал, что сотрудничество на МКС между российскими и американскими астронавтами показывает пример цивилизованных отношений Востока и Запада.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 09:24 • Новости дня
    Венгрия заявила о готовности принять встречу Путина и Трампа в любое время

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Будапешта в любой момент принять встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    Будапешт выразил готовность стать площадкой для переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт подтвердил эту решимость как в Вашингтоне, так и в Москве. По его словам, ни Москва, ни Вашингтон не спорят о месте потенциального саммита, что является честью для Венгрии.

    Сийярто также подчеркнул, что без соглашения между Россией и Соединенными Штатами невозможно добиться мира на Украине и обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность в Европе. Он отметил, что Венгрия надеется на успешные переговоры между сторонами на высшем уровне.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о большом прогрессе по мирному плану из 20 пунктов после переговоров в Берлине.

    Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, как изменился американский план после его обсуждения с Киевом.

    Президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за готовность организовать российско-американский саммит в Будапеште.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мерц назвал сроки получения Киевом беспроцентного кредита ЕС
    Орбан назвал решение ЕС о кредите Украине шагом к войне в Европе
    В НАТО признали неготовность к долгой войне с Россией
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    Блокада Венесуэлы вызвала юридические споры в США
    Минобороны Белоруссии заявило о подготовке «Орешника» к боевому дежурству
    Вассерман объяснил конфликт с Алаудиновым ошибкой в пересказе

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Перейти в раздел

    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома

    Вашингтон сотряс политический скандал, спровоцированный глянцевым журналом. Один из наиболее могущественных чиновников США и главный политтехнолог Дональда Трампа Сьюзан Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но самое поразительное в этом – реакция Белого дома: Уайлс защищают, как родную мать. Подробности

    Перейти в раздел

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России

    «Финляндия является соучастницей геноцида советского народа, поэтому заявлять, что Россия на всех нападала, а на нее никто не нападал, столь же глупо, сколь и нагло». Такими словами политологи комментируют последние русофобские заявления, звучащие из Прибалтики и стран Скандинавии – и объясняют, почему эти настроения распространены в Европе прежде всего именно здесь. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз сделает из Армении Молдавию

      Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации