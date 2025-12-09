Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.13 комментариев
Суд в Новосибирске дал экс-депутату Пономареву 12 лет за оправдание терроризма
Второй восточный окружной военный суд Новосибирска заочно приговорил Илью Пономарева (внесен в реестр иноагентов) к 12 годам лишения свободы с запретом на администрирование сайтов.
Согласно сообщению суда, передает РИА «Новости», Илье Пономареву, бывшему депутату Госдумы, назначено наказание – 12 лет колонии с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.
Также ему запрещено заниматься администрированием сайтов и каналов с использованием электронных сетей на пять лет.
Пономарев был признан виновным по статьям нарушения порядка деятельности иностранного агента и публичного оправдания терроризма.
Еще в сентябре Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к десяти годам колонии за аналогичные преступления.
В суде заявили, что Пономарев, находясь за пределами России, разместил видеоролик в Telegram и на YouTube, одобрив действия запрещенной в России организации РДК, совершившей вооруженное нападение в Брянской области и призвал к вступлению в эту структуру.
Суд признал оба случая нарушением российского законодательства. Дополнительно в суде уточнили, что в течение 2023 года Пономарев дважды привлекался к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента, а в январе и июле 2024 года – публиковал материалы без обязательной маркировки, направленные на российскую аудиторию.
Следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева и ряда других лиц новое дело о насильственном захвате власти, а также о создании и участии в террористическом сообществе на основании данных о его политической активности за рубежом.
С 2014 года Пономарев находится вне России и с тех пор был объявлен в международный розыск, выехав в США, а затем на Украину, где получил гражданство и временное проживание.
Росфинмониторинг внес опального политика в список террористов и экстремистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд признал организацию «Съезд народных депутатов» террористической.
В суд ранее поступил иск о признании организации террористической.
ФСБ России возбудила уголовное дело против Ильи Пономарева по обвинению в насильственном захвате власти и создании террористического сообщества.