Суд в Новосибирске дал экс-депутату Пономареву 12 лет за оправдание терроризма

Tекст: Денис Тельманов

Согласно сообщению суда, передает РИА «Новости», Илье Пономареву, бывшему депутату Госдумы, назначено наказание – 12 лет колонии с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.

Также ему запрещено заниматься администрированием сайтов и каналов с использованием электронных сетей на пять лет.

Пономарев был признан виновным по статьям нарушения порядка деятельности иностранного агента и публичного оправдания терроризма.

Еще в сентябре Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к десяти годам колонии за аналогичные преступления.

В суде заявили, что Пономарев, находясь за пределами России, разместил видеоролик в Telegram и на YouTube, одобрив действия запрещенной в России организации РДК, совершившей вооруженное нападение в Брянской области и призвал к вступлению в эту структуру.

Суд признал оба случая нарушением российского законодательства. Дополнительно в суде уточнили, что в течение 2023 года Пономарев дважды привлекался к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента, а в январе и июле 2024 года – публиковал материалы без обязательной маркировки, направленные на российскую аудиторию.

Следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева и ряда других лиц новое дело о насильственном захвате власти, а также о создании и участии в террористическом сообществе на основании данных о его политической активности за рубежом.

С 2014 года Пономарев находится вне России и с тех пор был объявлен в международный розыск, выехав в США, а затем на Украину, где получил гражданство и временное проживание.

Росфинмониторинг внес опального политика в список террористов и экстремистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд признал организацию «Съезд народных депутатов» террористической.

В суд ранее поступил иск о признании организации террористической.

ФСБ России возбудила уголовное дело против Ильи Пономарева по обвинению в насильственном захвате власти и создании террористического сообщества.