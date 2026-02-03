Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?14 комментариев
«Аэрофлот» объявил об индексации «плоских» тарифов
«Аэрофлот» объявил об индексации «плоских» тарифов впервые с 2024 года
Впервые с 2024 года будет проведена индексация «плоских» тарифов, решение принято, чтобы частично покрыть возросшие расходы, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».
В «Аэрофлоте» подчеркнули, что даже после индексации билеты по популярным направлениям останутся существенно ниже себестоимости, так как главная задача перевозчика – обеспечить доступность перелетов для россиян в отдаленные регионы.
Указывается, что индексация даст возможность «незначительно компенсировать существенный рост расходов авиакомпании, связанный, в том числе с увеличением стоимости наземного обслуживания в аэропортах», передает ТАСС.
С 3 февраля открыта продажа билетов по субсидированным и «плоским» тарифам на рейсы весенне-летнего расписания из Москвы в города Дальневосточного федерального округа. Пассажиры смогут приобрести билеты на рейсы до 25 октября 2026 года включительно.
Согласно новым условиям, с 29 марта 2026 года стоимость билета в один конец по «плоскому» тарифу на дальневосточных направлениях составит 21 тыс. рублей, туда-обратно – 35 тыс. рублей. У «России» эти тарифы равны 20 тыс. и 33 тыс. рублей, у iFly – 18,4 тыс. и 31 тыс. рублей. На рейсах между Москвой и Калининградом цена составит 7,9 тыс. рублей в одну сторону и 13 тыс. рублей за перелет туда и обратно.
Кроме того, в 2026 году география субсидируемых государством перелетов расширена до 25 направлений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, программа «плоских» тарифов действует с 2015 года и финансируется за счет собственных средств авиакомпании. В 2018 году к ней присоединилась «Россия», а с 2024 года – iFly. Билеты эконом-класса с фиксированной ценой не зависят от даты покупки и включают одно место багажа. Путешествовать по ним может любой желающий.