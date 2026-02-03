Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

Ожесточенные бои продолжаются на всех участках фронта в Сумской области. Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продвинулись на восьми направлениях в Сумском районе, на трех – в Краснопольском и на двух – в Глуховском, достигнув общего продвижения до 1 тыс. м.

В Краснопольском районе оборона ВСУ не выдержала натиска, личный состав украинской армии покидает позиции, бросая вооружение. «На занятых позициях обнаружены пустые бутылки от спиртного, личное оружие и средства индивидуальной защиты военнослужащих ВСУ», – говорится в сообщении.

На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, однако российская авиация и расчеты ударных беспилотников продолжали наносить удары по украинским позициям в районах Ястребиного и Бояро-Лежачей.

На Харьковском направлении штурмовые группы «Северян» продвигались в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска, а также на Хатненском участке.

В лесу рядом со Старицей российские силы продвинулись на двух направлениях на 300 м, заняв участок леса. В районе Симиновки удалось овладеть двумя опорными пунктами ВСУ, продвинувшись на четырех участках на 300 м вглубь леса.

ВСУ, потерпев неудачу в попытках вернуть утраченные позиции, оборудуют запасные рубежи южнее Симиновки и Графского и продолжают дистанционное минирование местности. В районе Волчанских Хуторов российская авиация и ТОС нанесли удары по украинским позициям, а на Хатненском участке штурмовые группы продвинулись по лесополосам на пяти направлениях до 400 м. На Липцовском участке фронта существенных изменений не было, однако артиллерия и FPV-дроны наносили удары по пунктам управления БпЛА и маршрутам снабжения ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, наступление российских сил в Сумской и Харьковской областях сопровождается активной работой авиации, артиллерии и применением комплексов «Солнцепек».