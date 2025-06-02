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В Петербурге ликвидировали технический центр зарубежных телефонных мошенников
В Петербурге задержали двух помощников зарубежных телефонных мошенников
В Петербурге полицейские задержали двух мужчин, обеспечивавших работу оборудования для массового обзвона россиян мошенниками из-за границы.
В Петербурге полицейские задержали двух человек, которые обслуживали узел связи зарубежных телефонных мошенников, передает Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк. Спецоперацию провели сотрудники киберполиции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
По данным следствия, фигуранты нашли работу через популярный онлайн-сервис объявлений и согласились выполнять указания анонимного куратора. Их задачей было техническое обслуживание оборудования кол-центра, за что им обещали выплату порядка 150 тыс. рублей ежемесячно. Оборудование для работы они получили через сервис доставки и установили его в арендованной квартире.
С помощью организованного узла связи из-за границы осуществлялись массовые звонки россиянам с подменой номеров. Таким образом злоумышленники помогали обманывать граждан и похищать их средства. Суммарный ущерб, нанесенный жителям различных регионов, превышает 15 млн рублей.
В ходе обыска полицейские изъяли сим-боксы, ноутбуки, телефоны, банковские карты и около полутора тысяч сим-карт. Один из потерпевших, житель Петербурга, лишился 700 тыс. рублей. Против задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, один мужчина арестован, второй находится под подпиской о невыезде.
Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, полиция ищет соучастников и устанавливает другие эпизоды преступлений. По словам задержанных, они якобы не знали о преступном характере работы, однако, как подчеркивает МВД, их действия рассматриваются как уголовное преступление. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Дагестане и Петербурге задержали пособников зарубежных телефонных мошенников.
ФСБ и МВД задержали 15 человек, причастных к мошенничеству с подменой номеров. А в Казани обнаружили сим-ферму на колесах.