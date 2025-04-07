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ФСБ и МВД задержали 15 причастных к мошенничеству с подменой номеров
ФСБ и МВД задержали 15 человек за обеспечение узлов связи для подмены номеров
В России задержаны 15 человек, подозреваемых в организации работы узлов связи, использовавшихся для подмены номеров мошенниками из-за рубежа, через сим-боксы и виртуальные серверы, зарегистрированные в европейских государствах.
ФСБ и МВД задержали 15 человек, которых подозревают в организации работы узлов связи для подмены телефонных номеров по указанию зарубежных мошенников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По словам Волк, в прошлом месяце правоохранители обнаружили 28 сим-боксов и два сим-банка, которые действовали на территории пяти регионов России. В результате проведенных расследований были собраны данные о 7 тыс. абонентских номеров, которые использовались мошенниками.
Правоохранительные органы установили, что для обеспечения голосовых вызовов использовались виртуальные серверы, зарегистрированные в европейских странах. Эти серверы объединяли группы сим-боксов и помогали их удаленному администрированию.
Ирина Волк отметила, что во взаимодействии с ГУУР МВД и представителями территориальных подразделений полиции были организованы одновременные обыски и задержания в Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях, Республике Чувашия, Республике Башкортостан и Ставропольском крае. Результатом стало пресечение деятельности 15 фигурантов, обеспечивавших работу узлов связи.
Ранее барнаульские правоохранители раскрыли деятельность сим-ферм, использовавших замену номеров для телефонных мошенников, и изъяли более 60 тыс. сим-карт.
Между тем операторы связи в России имеют возможность блокировать входящие звонки из-за рубежа, предоставляя пользователям право разблокировки нужных номеров.
В 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты, сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.