Стали известны масштабы переводов на дропперские карты в 2024 году

ЦБ: Около 10 млн россиян перевели деньги на дропперские карты в 2024 году

Tекст: Валерия Городецкая

Дропперские карты оформляются на подставные лица или продаются мошенникам и теневому бизнесу. Шабля отметил, что в такие переводы вовлечено около 13% трудоспособных россиян, передает РБК.

По его словам, дропперские карты обслуживают теневые финансовые операции, включая онлайн-казино и криптообменники. Шабля объяснил, что процессинг для таких площадок зачастую заказывается из-за рубежа, а управление операциями ведется через специальные программы на мобильных устройствах и серверах организаторов.

Банк России активно отслеживает действия таких схем и выявляет дропов с помощью платежных данных. Шабля сообщил, что у Банка России имеются данные о почти 700 тыс. дропов, чаще всего это молодые люди до 23 лет из регионов с низким уровнем доходов. Он отметил, что половина таких карт принадлежит именно этой категории.

Для борьбы с дропперскими схемами Банк России, Росфинмониторинг и кредитные организации разрабатывают единую платформу. Эта платформа позволит передавать банкам информацию о подозрительных операциях для блокировки активности клиентов, причастных к теневой экономике.

В сентябре Министерство внутренних дел передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Ранее Сбербанк предложил ввести обязательные нормативы для банков по проценту дропов среди клиентов.