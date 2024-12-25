Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.0 комментариев
Стали известны масштабы переводов на дропперские карты в 2024 году
ЦБ: Около 10 млн россиян перевели деньги на дропперские карты в 2024 году
В 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты, сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.
Дропперские карты оформляются на подставные лица или продаются мошенникам и теневому бизнесу. Шабля отметил, что в такие переводы вовлечено около 13% трудоспособных россиян, передает РБК.
По его словам, дропперские карты обслуживают теневые финансовые операции, включая онлайн-казино и криптообменники. Шабля объяснил, что процессинг для таких площадок зачастую заказывается из-за рубежа, а управление операциями ведется через специальные программы на мобильных устройствах и серверах организаторов.
Банк России активно отслеживает действия таких схем и выявляет дропов с помощью платежных данных. Шабля сообщил, что у Банка России имеются данные о почти 700 тыс. дропов, чаще всего это молодые люди до 23 лет из регионов с низким уровнем доходов. Он отметил, что половина таких карт принадлежит именно этой категории.
Для борьбы с дропперскими схемами Банк России, Росфинмониторинг и кредитные организации разрабатывают единую платформу. Эта платформа позволит передавать банкам информацию о подозрительных операциях для блокировки активности клиентов, причастных к теневой экономике.
В сентябре Министерство внутренних дел передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Ранее Сбербанк предложил ввести обязательные нормативы для банков по проценту дропов среди клиентов.