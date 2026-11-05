Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Силы ПВО за день уничтожили 35 дронов над семью регионами
Силы ПВО за день уничтожили 35 дронов над семью регионами России
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за день уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями семи регионов России, сообщило Минобороны.
Дроны были сбиты с 8:00 до 20:00 мск четверга над Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской и Орловской областями, Краснодарским краем и Крымом, сообщает Минобороны в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг дежурные средства ПВО перехватили 496 украинских беспилотников самолетного типа над страной.
В среду силы ПВО уничтожили 46 украинских дронов над территориями 13 регионов.
Во вторник над территорией страны в течение дня сбили 13 дронов ВСУ.