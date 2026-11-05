Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
За ночь над Россией уничтожили 496 дронов ВСУ
В ночь со среды на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 496 украинских беспилотников самолетного типа над страной, сообщило Минобороны.
Дроны поразили с 20.00 мск 4 ноября до 8.00 5 ноября над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской областями, указало ведомство в Max.
Также их уничтожили над Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, над Кубанью, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
В ночь с 3 на 4 ноября над Россией нейтрализовали 709 украинских БПЛА.