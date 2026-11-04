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Силы ПВО сбили восемь летевших на Москву беспилотников
Силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Сбиты восемь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Собянин сообщил об уничтожении пяти дронов на подлете к Москве. Тогда же аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию. В тот же день силы ПВО отразили атаку 13 БПЛА.