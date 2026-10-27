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Ребенок пострадал в аварии с четырьмя машинами на МКАД
Ребенок получил травмы в результате столкновения четырех автомобилей на МКАД
В районе 37-го километра МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств, в результате аварии пострадал ребенок, сообщили в Главном управлении МВД по городу.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия, цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Источник в оперативных службах уточнил, что в дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок. Состояние пострадавшего не уточняется.
В субботу водитель легкового автомобиля Toyota Wish сбил 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе в Хабаровске.
В начале месяца водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате чего погиб ребенок.
В сентябре в Петербурге автомобиль Maybach с неисправными тормозами врезался в четыре машины, из-за чего пострадал восьмилетний мальчик.