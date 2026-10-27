Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.0 комментариев
Дрон ВСУ убил жителя Белгородской области на электросамокате
Дрон ВСУ атаковал ехавшего на электросамокате мужчину в Белгородской области
Украинский беспилотник атаковал мужчину на электросамокате в селе Дорогощь Белгородской области, он скончался от полученных ранений, сообщили в оперативном штабе региона.
Мужчина на электросамокате погиб в результате атаки дрона ВСУ в селе Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области, говорится в сообщении штаба в Max.
В воскресенье в больнице скончался один из пострадавших при ночной атаке беспилотников ВСУ на Белгород.
В начале месяца в Валуйском округе Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников по автомобилям погиб мирный житель.
В Грайвороне местный житель скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью ранений в результате взрыва беспилотного аппарата.