Дрон ВСУ убил жителя Белгородской области на электросамокате

Дрон ВСУ атаковал ехавшего на электросамокате мужчину в Белгородской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина на электросамокате погиб в результате атаки дрона ВСУ в селе Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области, говорится в сообщении штаба в Max.

В воскресенье в больнице скончался один из пострадавших при ночной атаке беспилотников ВСУ на Белгород.

В начале месяца в Валуйском округе Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников по автомобилям погиб мирный житель.

В Грайвороне местный житель скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью ранений в результате взрыва беспилотного аппарата.