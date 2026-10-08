Мирный житель Белгородской области погиб при атаке украинского дрона

При атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в Белгородской области погиб человек

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел на автодороге Орехово – Яблоново, где дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, в результате чего находившийся в машине мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб региона.

Кроме того, в районе села Борки беспилотник нанес удар по другой машине. Водитель получил осколочные ранения лица и глаза. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Валуйскую центральную районную больницу, транспортное средство было полностью уничтожено огнем.

В результате серии атак украинских беспилотников в регионе также зафиксированы повреждения социального объекта, жилых домов, хозяйственных построек и сельскохозяйственной техники. Разрушения выявлены в населенных пунктах Стрелецкое, Русская Березовка, Пролетарский, Замостье, Смородино, Новая Таволжанка и Шебекино.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб ребенок.

В среду при атаке дрона на предприятие в регионе получил ранения мужчина.

В понедельник при обстреле Белгородской области погиб мирный житель.