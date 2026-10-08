Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Мирный житель Белгородской области погиб при атаке украинского дрона
При атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в Белгородской области погиб человек
В Валуйском округе Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников по автомобилям погиб мирный житель, еще один человек получил ранения.
Инцидент произошел на автодороге Орехово – Яблоново, где дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, в результате чего находившийся в машине мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб региона.
Кроме того, в районе села Борки беспилотник нанес удар по другой машине. Водитель получил осколочные ранения лица и глаза. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Валуйскую центральную районную больницу, транспортное средство было полностью уничтожено огнем.
В результате серии атак украинских беспилотников в регионе также зафиксированы повреждения социального объекта, жилых домов, хозяйственных построек и сельскохозяйственной техники. Разрушения выявлены в населенных пунктах Стрелецкое, Русская Березовка, Пролетарский, Замостье, Смородино, Новая Таволжанка и Шебекино.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб ребенок.
В среду при атаке дрона на предприятие в регионе получил ранения мужчина.
В понедельник при обстреле Белгородской области погиб мирный житель.