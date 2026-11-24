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Итоги посвященного Владимиру Далю молодежного форума подвели в Луганске
В Луганской народной республике прошел масштабный культурно-образовательный форум «Наследники Далевской эпохи», приуроченный к 225-летию со дня рождения великого лексикографа и писателя Владимира Даля.
Мероприятие объединило талантливую молодежь со всего региона и было также приурочено к 80-летию центра «Интеллектуальный резерв республики» и 30-летию Малой Академии Наук. Участие в форуме приняли педагоги, ученые и воспитанники образовательных учреждений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Заместитель председателя правительства ЛНР Иван Кусов подчеркнул ценность наследия писателя для воспитания подрастающего поколения. «Даль олицетворяет одно из главных качеств луганского характера – любознательность. Но он был не только любознательным, Даль в целом великий человек. И пример дела всей его жизни, которое пережило века и изменило целую страну, – это ориентир для воспитания ребят в каждой семье, в каждой школе», – заявил Кусов.
Министр образования и науки ЛНР Евгений Мирошниченко отметил, что мероприятия в честь юбилея знаменитого земляка глубоко интегрированы в образовательный процесс региона. По его словам, изучение трудов Даля помогает молодым людям понимать самобытную культуру и исторические особенности страны.
Форум стал итогом республиканского проекта, стартовавшего в январе 2026 года. На протяжении года школьники участвовали в онлайн-флешмобах, выставках детских рисунков, фотоконкурсах и состязаниях литературно-театрального творчества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Луганске состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику лексикографу Владимиру Далю.
Летом в городе прошел межнациональный форум о роли русской речи в сплочении многонациональной страны.
В феврале в Луганске официально стартовал Год Владимира Даля.