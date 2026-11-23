Эксперт допустил причастность Британии к атаке Украины на российские суда в Ливии

Капитан I ранга Ищенко: Атаке Украины на российские суда в Ливии помогли британцы

Tекст: Олег Исайченко

«Нет сомнений в том, что за атакой на российский военный корабль и торговое судно у ливийского Бенгази стоит Украина и ее союзники из стран НАТО», – считает Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса. По его словам, в пользу этого свидетельствует несколько факторов.

«Во-первых, в Сети появились снимки безэкипажного катера, который был поврежден при отражении атаки. Его можно идентифицировать как дрон класса Magura», – уточнил собеседник. Во-вторых, это не первая атака возле берегов Ливии, продолжил Ищенко. Он напомнил, что в марте украинская сторона атаковала российский газовоз – причем, по всей видимости, способы и методы остались примерно те же.

Наконец, есть сведения, что на базе военно-воздушной академии в ливийском городе Мисурата размещены разведцентры Британии, Италии и США. По некоторым данным, на территории этого объекта находятся около 200 сотрудников ГУР Минобороны Украины. «Не исключено, что среди них – операторы БЭК», – допустил капитан.

Впрочем, по его мнению, в операции могли участвовать и британские кураторы – им, вероятно, отводилась роль покровителей или наводчиков. «Очевидно, за нашим кораблем велось наблюдение. Судно атаковали в самый неподходящий момент: оно отшвартовалось у причальной стенки и оказалось обездвижено. Другими словами, корабль не мог ни уклоняться, ни в полной мере применять имеющееся на борту вооружение», – рассуждает спикер.

Как рассказал Ищенко, обеспечение безопасности судов в иностранном порту – задача принимающей стороны. «За оборону порта отвечает хозяин. Мы не можем применять оружие в чужом порту, стоя у причала в статусе гостей», – уточнил он. Впрочем, собеседник указал, что ливийцы всеми силами пытались обеспечить безопасность российского корабля в Бенгази. По информации СМИ, большую часть безэкипажных катеров – 17 из 21 – удалось уничтожить. «То есть ливийские военные отбивались как могли, но у них не хватило сил», – предположил капитан.

По его мнению, произошедшее подтверждает: противник понимает только язык силы, и поэтому России стоит активнее его использовать. «Так, наши военные достаточно успешно проводят операцию в Черном море против судов, связанных с Украиной», – заключил он.

В воскресенье в ливийском порту Бенгази произошел взрыв на российском военном корабле. Его, по предварительной оценке, могли атаковать морские беспилотники, сообщило правительство Восточной Ливии. Отмечается, что судно стояло в порту и ожидало дозаправки в рамках соглашений о морском сотрудничестве между двумя странами.

Позже в тот же день безэкипажный катер атаковал торговый корабль под флагом Мальты у побережья города Бенгази. Всего, по информации Reuters, накануне ливийские военно-морские и военно-воздушные силы перехватили свыше 20 БЭК. Предположительно, речь идет о дронах класса Magura. Как сообщает источник RT, они имели доступ к спутниковому интернету Starlink и были запущены с одной из ливийских баз.

Власти Восточной Ливии осудили нападение на суда, назвали его нарушением суверенитета страны и угрозой безопасности морского судоходства. «Правительство Ливии не позволит превращать ливийские порты, территорию или территориальные воды в арену для сведения счетов или переноса международных конфликтов», – говорится в заявлении.

Кроме того, правительство во главе с Усамой Хаммадом обратилось в ООН и Совет Безопасности с требованием независимого и незамедлительного международного расследования нападений на суда в порту Бенгази. Кабинет потребовал установить места запуска беспилотников, стороны, которые их применяли, и лиц, оказывавших военную и логистическую поддержку, а также обеспечить привлечение к ответственности всех, чья причастность будет доказана.

Отдельно предложено расследовать подозрения об использовании военных объектов и инфраструктуры на западе Ливии для подготовки и запуска дронов, выяснить, находятся ли на территории страны украинские представители, специалисты и военные объекты, и запросить у правительства Украины официальные разъяснения об их деятельности.

В свою очередь посол России в Ливии Айдар Аганин заявил RT, что атаки на российские суда в Бенгази являются попыткой Украины расширить географию противостояния на удаленные морские районы. Он подчеркнул, что российская сторона проработает возможные варианты реагирования и не оставит произошедшее без ответа.

Напомним, в марте 2026 года в Средиземном море атаке подвергся российский газовоз «Арктик Метагаз». Как сообщил Минтранс РФ, танкер, следовавший из порта Мурманск, атаковали безэкипажные катера ВСУ, запущенные с берегов Ливии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследовал противник.