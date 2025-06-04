Ученые создали покрытие для самолетов с меньшей потребностью ремонта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Разработку нового покрытия провели эксперты Курчатовского института, сообщает ТАСС. Лакокрасочный слой подходит для металлических, полимерных и композитных материалов и состоит из фторполиуретановой эмали и атмосферостойкого лака.

Согласно заявлению пресс-службы института, система позволяет снизить частоту ремонта минимум на 40% по сравнению с зарубежными аналогами, а цикл окраски становится короче более чем на 50%. Кроме того, масса покрытия оказалась на 35% меньше стандартных решений.

Начальник сектора лаборатории лакокрасочных материалов и покрытий НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ Алевтина Сердцелюбова отметила: «Исследования показали, что разработанные нами полимерные материалы обладают высокой пленкообразующей способностью и отличными технологическими, физико-механическими и эксплуатационными характеристиками».

Материал полностью готов к внедрению в производство и может использоваться на любых изделиях авиационной техники, подчеркнули в институте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Delta внедрила на самолетах Boeing 767 инновационное покрытие, повторяющее структуру кожи акулы, чтобы снизить сопротивление и расход топлива. Китайские инженеры разработали новый радиопоглощающий материал на основе древнего ткачества, который поглощает более 90% радиолокационных волн и превосходит по эффективности существующие покрытия.