Китай создал радиопоглощающий материал для стелс-самолетов по древней технологии

Китайские инженеры разработали новый радиопоглощающий материал на основе древней технологии

Tекст: Мария Иванова

Китайские инженеры из области аэрокосмической техники представили революционное достижение в создании радиопоглощающих материалов для самолетов-невидимок, пишет ТАСС.

Разработанная двухслойная композитная ткань поглощает 90,6% радиолокационных волн в диапазоне 8-26 ГГц, что делает ее более эффективной по сравнению с существующими аналогами.

Как сообщили разработчики, они вдохновились техникой ткачества шелка, используемой мастерами в эпоху династии Хань. Достижение стало возможным благодаря интеграции проводящих нитей в двустороннюю жаккардовую структуру композитной ткани. Современные жаккардовые станки, аналогичные тем, что использовались около 200 г. до н. э., позволили создать материал, сочетающий в себе древние традиции и современные технологии.

Профессор Цзян Цянь, руководитель группы разработчиков, отмечает, что новый материал представляет собой уникальное сочетание древней структуры и современного электромагнетизма. Кварцевые волокна формируют базовый диэлектрический слой, а нити из нержавеющей стали образуют резонансные контуры, рассеивающие электромагнитное излучение.

Инженеры уверены, что их инновация станет более надежной и долговечной альтернативой для современных радиопоглощающих покрытий, которые требуют частой замены на самолетах-невидимках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый фрегат «Лохэ», представленный как корабль нового поколения и обладающий улучшенными стелс-технологиями, пополнил ряды ВМС Народно-освободительной армии Китая.

А в конце прошлого года в Китае был зафиксирован полет неизвестного истребителя, который может быть прототипом Baidi B-Type, разработанного в рамках проекта Nantianmen для обеспечения технологического превосходства.