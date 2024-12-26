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В Китае засекли полет вероятного истребителя шестого поколения
В Китае был зафиксирован полет неизвестного истребителя, который может быть прототипом Baidi B-Type, разработанного в рамках проекта Nantianmen для обеспечения технологического превосходства.
В небе Китая заметили новый истребитель, относящийся, предположительно, к шестому поколению, передает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал ImpNavigator. Речь может идти об истребителе Baidi B-Type, известном также как «Белый император». Прототип этой модели ранее был представлен на аэрокосмической выставке в Чжухае.
Боевой самолет разрабатывался в рамках национального проекта Nantianmen, главной целью которого является обеспечение технологического превосходства Китая как в воздушном пространстве, так и в околоземном. Разработчик заявляет, что истребитель способен разгоняться до сверхзвуковой скорости и может покидать атмосферу, а также успешно маневрировать в условиях низкой гравитации.
В ноябре сообщалось о планах Китая впервые показать свой стелс-истребитель J-35A на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае, наряду с новыми военными технологиями.