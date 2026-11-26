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Спасатели нашли тело пропавшего на рыбалке в Башкирии подростка
Тело пропавшего на рыбалке в Башкирии подростка нашли в реке
Поиски 13-летнего подростка, сорвавшегося в реку Ай во время ночной рыбалки, завершились обнаружением его тела, сообщила уполномоченный по правам ребенка Башкирии Ирина Сухарева.
«Сегодня надежда сменилась болью утраты. От всего сердца соболезную семье, родным и близким мальчика. Нет слов, которые могли бы утешить родителей, потерявших своего ребенка. Искренне скорблю вместе с вами», – заявила Сухарева в своем канале в Max.
Тело было найдено спасателями в воде в 16:30 по местному времени, более чем в километре от места происшествия.
Двое мальчиков находились на ночной рыбалке на реке Ай близ деревни Аюпово 7 ноября. Один из них упал в воду, второй помог ему выбраться, после чего пошел в деревню за помощью. Вернувшись со взрослыми, подростка на берегу уже не нашли.
В масштабных поисках с 8 ноября принимали участие спасатели, полицейские, водолазы, волонтеры, местные жители и родственники мальчика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Башкирии спасатели задействовали водолазов и беспилотную авиацию для поисков 13-летнего подростка на реке Ай.
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