Тело пропавшего на рыбалке в Башкирии подростка нашли в реке

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня надежда сменилась болью утраты. От всего сердца соболезную семье, родным и близким мальчика. Нет слов, которые могли бы утешить родителей, потерявших своего ребенка. Искренне скорблю вместе с вами», – заявила Сухарева в своем канале в Max.

Тело было найдено спасателями в воде в 16:30 по местному времени, более чем в километре от места происшествия.

Двое мальчиков находились на ночной рыбалке на реке Ай близ деревни Аюпово 7 ноября. Один из них упал в воду, второй помог ему выбраться, после чего пошел в деревню за помощью. Вернувшись со взрослыми, подростка на берегу уже не нашли.

В масштабных поисках с 8 ноября принимали участие спасатели, полицейские, водолазы, волонтеры, местные жители и родственники мальчика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Башкирии спасатели задействовали водолазов и беспилотную авиацию для поисков 13-летнего подростка на реке Ай.

Летом в Каларском округе Забайкальского края автомобиль съехал с дороги в реку Чара, погибла несовершеннолетняя девушка.

В начале августа в Бурятии спасатели начали поиски унесенного течением при купании в реке Хилок 17-летнего подростка.