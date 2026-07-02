Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.0 комментариев
Обувь пропавшей в Кызыле девочки нашли у Енисея
В Кызыле рядом с местом исчезновения двух школьниц нашли обувь одной из них, родственники уже опознали находку, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по Туве Алла Нурсат.
В 400 метрах от места пропажи тринадцатилетних подростков следователи обнаружили обувь, принадлежащую одной из девочек, пояснила Нурсат, передает РИА «Новости».
По данным прокуратуры республики, обе девочки воспитываются в благополучных многодетных семьях, где растут пять и четверо детей соответственно. Ранее школьницы никогда не уходили из дома.
Школьницы покинули свои дома в среду около 18.00 по местному времени и не вернулись.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели начали поиски двух пропавших школьниц в акватории реки Енисей.