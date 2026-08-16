ВC России нанесли ракетные удары по Киеву и Кривому Рогу

Tекст: Вера Басилая

Атака на Кривой Рог началась около двух часов ночи. Местные жители сообщали о множественных взрывах и мощном зареве. Данные со спутников NASA подтвердили сильные пожары в Дзержинском районе города, передает Lenta.ru со ссылкой на Shot.

Предварительно, пострадал крупнейший на Украине горно-металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог». Кроме того, сообщается о прилетах ракет по заводу «Кривой Рог Цемент» и прилегающие складские помещения.

Военный эксперт Борис Рожин сообщил в Max со ссылкой на украинские СМИ, что по Кривому Рогу был нанесен удар «Искандер-М»



Украинские СМИ сообщили, что ближе к четырем часам утра ракетному удару подвергся Киев. В городе прозвучало около десяти взрывов, спровоцировавших масштабные возгорания. О пожарах после прилета ракет в Оболонском и Голосеевском районе Киева сообщает в Max «Операция Z:Военкоры Русской Весны».

Ранее 11 августа Министерство обороны России сообщило о групповом ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

Несколькими днями ранее российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Циркон» для поражения инфраструктуры Киева.

Эксперты назвали уничтожение киевских складов причиной ресурсного голода украинской армии.



