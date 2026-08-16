Мужчина погиб при атаке беспилотников в Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

В результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Беспилотник упал на территорию частного дома, сообщил в Max губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. В Подольске пострадали три человека. В Климовске водитель грузовика получил ранение кисти, в СНТ «Лесной» мужчина получил осколочные ранения, а жительница поселка Железнодорожный ранена в плечо. Жизни пострадавших вне опасности, им оказывается медицинская помощь.

Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки. В Подольске повреждены частный дом, легковой автомобиль и линия электропередачи, а также произошел пожар на складе Wildberries. В Домодедово загорелся склад с медикаментами, повреждены несколько жилых домов, два частных дома и крыша торгового центра. В Чехове пострадали частный дом и здание церковной школы, а в Ступино разрушена баня.

Ранее сообщалось, что три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.

Силы ПВО и средства РЭБ за ночь сбили и подавили 187 БПЛА в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА.