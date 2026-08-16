Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».15 комментариев
Мужчина погиб при атаке беспилотников в Подмосковье
В результате падения беспилотника на территорию частного домовладения в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний местный житель, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Беспилотник упал на территорию частного дома, сообщил в Max губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. В Подольске пострадали три человека. В Климовске водитель грузовика получил ранение кисти, в СНТ «Лесной» мужчина получил осколочные ранения, а жительница поселка Железнодорожный ранена в плечо. Жизни пострадавших вне опасности, им оказывается медицинская помощь.
Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки. В Подольске повреждены частный дом, легковой автомобиль и линия электропередачи, а также произошел пожар на складе Wildberries. В Домодедово загорелся склад с медикаментами, повреждены несколько жилых домов, два частных дома и крыша торгового центра. В Чехове пострадали частный дом и здание церковной школы, а в Ступино разрушена баня.
Ранее сообщалось, что три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.
Силы ПВО и средства РЭБ за ночь сбили и подавили 187 БПЛА в Подмосковье.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА.