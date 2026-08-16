  • Новость часаСистемы ПВО перехватили 822 украинских беспилотника над российскими регионами
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    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    15 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    39 комментариев
    16 августа 2026, 09:01 • Новости дня

    Мужчина погиб при атаке беспилотников в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    В результате падения беспилотника на территорию частного домовладения в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний местный житель, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    В результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Беспилотник упал на территорию частного дома, сообщил в Max губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. В Подольске пострадали три человека. В Климовске водитель грузовика получил ранение кисти, в СНТ «Лесной» мужчина получил осколочные ранения, а жительница поселка Железнодорожный ранена в плечо. Жизни пострадавших вне опасности, им оказывается медицинская помощь.

    Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки. В Подольске повреждены частный дом, легковой автомобиль и линия электропередачи, а также произошел пожар на складе Wildberries. В Домодедово загорелся склад с медикаментами, повреждены несколько жилых домов, два частных дома и крыша торгового центра. В Чехове пострадали частный дом и здание церковной школы, а в Ступино разрушена баня.

    Ранее сообщалось, что три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.

    Силы ПВО и средства РЭБ за ночь сбили и подавили 187 БПЛА в Подмосковье.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА.

    16 августа 2026, 06:48 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона летели 600 БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «В период со вчерашнего вечера по 6.30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы», – написал он.

    С 3 утра в воскресенье до 6.00 силы ПВО уничтожили 132 дрона, о которых в своем Max-канале сообщал мэр. Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов. Три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.


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    15 августа 2026, 15:14 • Новости дня
    Силы ПВО за неделю нейтрализовали 1743 летевших к Москве БПЛА
    Силы ПВО за неделю нейтрализовали 1743 летевших к Москве БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В сторону Московского региона в течение недели летели 1743 БПЛА, 123 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    За прошедшие семь дней столичный регион подвергся массированному налету вражеских беспилотных летательных аппаратов. В период с восьмого по 15 августа в сторону города летели 1743 дрона, сообщил в Max Собянин.

    Подавляющее большинство вражеских аппаратов удалось успешно нейтрализовать силами противовоздушной обороны еще на дальних рубежах. Непосредственно на подлете к Москве дежурные средства ПВО уничтожили 123 беспилотника.

    Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили три вражеских аппарата на подлете к столице.

    За первую неделю августа системы ПВО нейтрализовали почти две тысячи направлявшихся в сторону столичного региона беспилотников.

    Российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ.

    Комментарии (6)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    16 августа 2026, 04:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня.

    «Уничтожены ещё девять вражеских беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале в 4.45.

    До этого сообщалось, что число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 85 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.


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    16 августа 2026, 06:03 • Новости дня
    В районе МКАД от дронов ВСУ пострадали три человека

    Три человека в районе МКАД пострадали от дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО отражают атаку дронов на Москву, более сотни БПЛА было уничтожено на подлете к городу, однако три человека в районе МКАД пострадали, медики оказывают им помощь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили ещё девять беспилотников, атаковавших Москву. Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщал о 105 сбитых на подлете к Москве дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

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    15 августа 2026, 14:02 • Новости дня
    Авария на Лужнецкой эстакаде ТТК парализовала движение в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столкновение автомобилей на Лужнецкой эстакаде Третьего транспортного кольца в столице привело к заторам, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

    «На Лужнецкой эстакаде (в районе д. 2/4, стр. 4) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – указали в ведомстве, передает агентство «Москва».

    Движение в сторону Гагаринского тоннеля осуществляется по двум полосам из четырех. Автомобильный затор растянулся на 1,1 километра.

    водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.

    11 августа в ДТП с грузовиком на Третьем транспортном кольце погибла девушка.

    В конце июля автомобильная авария на улице Сущевский Вал привела к серьезным заторам.

    В начале прошлого месяца на транзитной Тульской эстакаде столкнулись четыре автомобиля.

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    15 августа 2026, 13:00 • Новости дня
    Врачей московской клиники обвинили в причинении вреда детям с аутизмом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директора и врача частного медицинского центра в Москве задержали по подозрению в мошенничестве и нанесении тяжкого вреда здоровью пациентов, сообщили Главном следственном управлении СК по городу.

    Следователи предъявили обвинения руководителю и сотруднику частного медицинского учреждения в Москве передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Дело расследуется по статьям о мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неправомерном обороте средств платежей.

    В рамках расследования задержаны директор и врач клиники. Им уже предъявлено обвинение в совершении мошенничества и неправомерного оборота средств платежей.

    Отмечается, что речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью детей с аутизмом.

    По данным следствия, с декабря 2017 года по апрель 2026 года подозреваемые специально искали родителей с детьми, страдающими расстройством аутистического спектра и иными тяжелыми неврологическими заболеваниями.

    «Используя отчаянное желание семей помочь своим детям, фигуранты систематически вводили потерпевших в заблуждение относительно эффективности предлагаемых методик и убеждали их оплачивать дорогостоящие медицинские услуги и препараты, которые объективно не были показаны при данных диагнозах, не имели научного обоснования и не входили в клинические рекомендации Минздрава РФ», – добавили в СК.

    Полученные деньги обвиняемые отмывали с помощью незаконных финансовых операций через подставные банковские карты, оформленные на третьих лиц.

    СК ходатайствует в Чертановском райсуде Москвы об аресте подозреваемых.

    В июле столичный суд арестовал афериста за хищение 6 млн рублей под предлогом лечения больного ребенка.

    В прошлом году московская полиция задержала организаторов схемы по навязыванию пациентам кредитов на ненужные медицинские услуги.

    В 2024 году в суд передали в суд уголовное дело лжеврачей об обмане семей детей с церебральным параличом.

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    15 августа 2026, 17:16 • Новости дня
    В Москве арестован директор клиники по делу об обмане родителей детей-аутистов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителя медицинского учреждения в столице арестовали по делу о многолетнем мошенничестве и навязывании дорогостоящих бесполезных процедур семьям пациентов с тяжелыми неврологическими диагнозами, сообщили в Мосгорсуде.

    Чертановский райсуд столицы заключил под стражу генерального директора клиники «Медлайн» Василия Генералова, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Мосгорсуда.

    Он арестован до 28 сентября.

    Следственный комитет предъявил руководителю и врачу учреждения обвинения в мошенничестве, неправомерном обороте средств и причинении тяжкого вреда здоровью.

    Правоохранители задержали подозреваемых, а в здании клиники на Варшавском шоссе и дома у фигурантов прошли обыски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи предъявили обвинения руководителю и сотруднику этого частного медицинского учреждения.

    В конце июля столичный суд арестовал афериста за хищение 6 млн рублей под предлогом организации лечения больного ребенка.

    В октябре прошлого года полиция сообщила об обмане сотен пенсионеров на десятки миллионов рублей в другой частной клинике Москвы.

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    15 августа 2026, 12:40 • Новости дня
    Мошенники похитили у московской пенсионерки более 21 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Телефонные мошенники обманным путем похитили у пожилой жительницы столицы более 21 млн рублей, сообщили в прокуратуре города.

    Аферисты убедили жертву избавиться от имущества и передать вырученные средства курьерам, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленники позвонили пенсионерке под видом ремонтников домофона и попросили назвать код из смс. После этого женщину соединили с фальшивым сотрудником финансового органа, который запугал ее уголовной ответственностью за якобы выданную от ее имени доверенность.

    «Находясь под влиянием и контролем телефонных мошенников, женщина сняла в банке все свои сбережения, продала имущество и передала деньги курьерам, называвшим ей кодовое слово, полагая, что деньги передает сотрудникам финансовых структур. Общий ущерб превысил 21,6 миллиона рублей», – добавили в прокуратуре.

    Задержана 24-летняя девушка-курьер, которая забирала наличные за вознаграждение в 10 тыс. рублей и переводила их на криптокошелек.

    Ей предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, расследование находится на контроле надзорного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа злоумышленники выманили у пожилых супругов в Москве свыше 30 млн рублей.

    В мае другой столичный пенсионер отдал аферистам 71 млн рублей под предлогом замены домофона.

    В апреле лжесотрудники портала «Госуслуги» обманули 80-летнюю москвичку на 40 млн рублей.

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    15 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    Директор Московского марафона Тарасов дал совет девушкам для быстрого замужества

    Директор Московского марафона Тарасов дал совет девушкам бегать ради замужества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Желающим найти спутника жизни стоит заняться бегом и принять участие в марафоне, где участники часто делают предложения руки и сердца, считает директор Московского марафона, сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

    Директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов в интервью РИА «Новости» дал необычный совет девушкам, стремящимся выйти замуж. По его мнению, совместные занятия спортом помогают лучше узнать партнера.

    «Я считаю, что в беге мы видим человека тем, кем он является, без всяких масок. Во-первых, вы видите тело человека, с которым хотите познакомиться. А во-вторых, в беге открывается очень много того, что вы не видите в обычной жизни: целеустремлен ли человек, желает ли он достигать какой-то цели и готов ли к борьбе, не сдаваться перед трудностями», – заявил Тарасов.

    Он также отметил, что Московский марафон стал своеобразным аналогом ЗАГСа. Ежегодно на дистанции происходит по пять-шесть предложений руки и сердца. Само мероприятие пройдет в столице 26-27 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Федерации лыжных гонок Москвы Вячеслав Веденин – младший сделал предложение спортсменке Елизавете Еремеевой после финиша гонки.

    Ранее кениец Альфонс Киген установил новый рекорд трассы на Московском марафоне. А россиянин Дмитрий Неделин улучшил национальный рекорд на марафонской дистанции в Дюссельдорфе.

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    16 августа 2026, 03:13 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к столице уничтожены 12 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Через несколько минут Собянин добавил, что уничтожены еще пять дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

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    16 августа 2026, 04:22 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 85 штук

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО в ночь на воскресенье ликвидировали на подлете к Москве 89 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Продолжается отражение атак беспилотников. ПВО Минобороны сбили 11 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 4.00.

    Через несколько минут Собянин добавил, что ликвидированы еще 13 дронов.

    До этого, с 3.00, стало известно о первых уничтоженных 12 дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

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    16 августа 2026, 07:10 • Новости дня
    Первый за полтора года самолет из Дамаска приземлился в Москве

    Первый за 1,5 года самолет из Дамаска приземлился в Москве

    Первый за полтора года самолет из Дамаска приземлился в Москве
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном аэропорту Шереметьево впервые за 1,5 года совершил посадку лайнер авиакомпании Syrian Airlines, прибывший из сирийской столицы Дамаска.

    Борт Syrian Airlines. приземлился в Москве рано утром, передает ТАСС.

    «Самолет прибыл в 06.44 мск», – сообщили в аэропорту.

    Пассажирам предстоит пройти стандартные послеполетные процедуры и получить багаж в терминале С. Примерно через час воздушное судно отправится в обратный рейс.

    По данным источника в ближневосточных авиадиспетчерских службах, маршрут лайнера пролегал через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана.

    Ранее сообщалось, что Дамаск возобновил прямое авиасообщение с Москвой с 16 августа.Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года власти Сирии

    выразили желание возобновить деятельность культурного центра. Представители России и Сирии

    обсудили открытие Русского дома в Дамаске. Россия и Сирия

    подписали   меморандум о будущем российских военных баз.

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    16 августа 2026, 02:54 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

    Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации предупредил в Max-канале о временных ограничениях в работе с рейсами в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Ранее в ночь на воскресенье сообщалось, что аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию.Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за сутки

    сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. При этом за неделю силы ПВО

    уничтожили 1743 летевших к Москве БПЛА.

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    16 августа 2026, 01:07 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о том, что аэропорт Домодедово работает с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. При этом за неделю силы ПВО уничтожили 1743 летевших к Москве БПЛА.


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    16 августа 2026, 03:37 • Новости дня
    Летевшие во Внуково рейсы перенаправили на запасные аэродромы

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения на прием воздушных судов в московском авиаузле вынудили диспетчеров отправить пять прибывающих во Внуково бортов в другие регионы и соседнюю Белоруссию.

    «Пять рейсов были перенаправлены на посадку в Минск, Петербург, Нижний Новгород, Уфу и столичный Шереметьево», – сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Внуково.

    Изменения коснулись самолетов из Антальи, Бодрума, Тбилиси, Сочи и Нахичевани.

    Ранее Росавиация ввела кратковременные ограничения на работу Внуково, Домодедово и Жуковского.

    Представители аэропорта добавили, что все наземные службы переведены на усиленный режим работы. Ожидающих вылета пассажиров обеспечивают необходимым обслуживанием в соответствии с федеральными правилами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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