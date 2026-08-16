Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».15 комментариев
Силы ПВО и средства РЭБ за ночь сбили и подавили 187 БПЛА в Подмосковье
За ночь силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 187 БПЛА в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
За ночь силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы перехватили 187 беспилотников, сообщил в Max Воробьев. Удары зафиксировали в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске.
В результате падения обломков пострадали три человека в Подольске. Один местный житель получил осколочные ранения на территории садового товарищества «Лесной».
Еще двое граждан получили травмы в районе трассы М-2 и в поселке Железнодорожный. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА.
В начале августа при массированной атаке беспилотников на Подмосковье погибли пять человек.
В середине июля из-за падения дрона в истринском поселке Пионерский скончались трое местных жителей.