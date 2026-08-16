Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.2 комментария
Mysl Polska: Лишение Украины финансирования поможет избавиться от Зеленского
Для избавления от Владимира Зеленского достаточно полностью прекратить финансовую поддержку киевских властей со стороны западных стран, сообщает польский портал Mysl Polska.
Прекращение финансовой помощи Украине станет эффективным способом избавиться от Владимира Зеленского, пишет польский портал Mysl Polska, передает РИА «Новости». По мнению автора статьи, ситуация с коррупцией в стране вышла из-под контроля.
Многочисленные скандалы и требования ужесточить борьбу со взяточничеством не приносят результатов. Брюссель утратил возможность отслеживать, на что расходуются выделяемые средства.
«Он построил идеальный мир, где его коррупция остается безнаказанной. Единственный способ положить конец этому кабаре – просто перестать платить», – отмечается в публикации польского издания.
жители Польши возмутились непрерывным финансированием Киева.
Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак потребовал немедленно лишить соседнюю страну финансовой помощи.