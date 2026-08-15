Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для ВСУ
Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для Украины
Турецкие власти заявили, что не располагают данными относительно планов передачи внушительного арсенала американских вооружений украинской армии.
Официальная Анкара пока не может прокомментировать ситуацию вокруг возможных поставок вооружений Киеву. «У нас нет информации по этому вопросу», – ответили журналистам РИА «Новости» в администрации президента Турции. От дополнительных пояснений касательно позиции государства представители ведомства отказались.
Ранее МИД сообщил об обнародованных американским конгрессом планах и затребовал объяснений у США и Турции. Речь идет о передаче украинской стороне крупной партии американского вооружения, которое сейчас находится на турецкой территории.
Согласно опубликованным документам, планируется отправка 12 установок реактивных систем залпового огня и более 2,5 тыс. кассетных боеприпасов к ним. Кроме того, арсенал включает 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 миллиметра, а также 70 ракет ATACMS.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за информации о передаче вооружений Киеву.
Ранее Госдепартамент США уведомил конгресс о возможной отправке на Украину турецких ракет ATACMS. Позже власти Турции опровергли данные о планах транзита американских военных систем через свою территорию.