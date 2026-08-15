Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для ВСУ

Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для Украины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальная Анкара пока не может прокомментировать ситуацию вокруг возможных поставок вооружений Киеву. «У нас нет информации по этому вопросу», – ответили журналистам РИА «Новости» в администрации президента Турции. От дополнительных пояснений касательно позиции государства представители ведомства отказались.

Ранее МИД сообщил об обнародованных американским конгрессом планах и затребовал объяснений у США и Турции. Речь идет о передаче украинской стороне крупной партии американского вооружения, которое сейчас находится на турецкой территории.

Согласно опубликованным документам, планируется отправка 12 установок реактивных систем залпового огня и более 2,5 тыс. кассетных боеприпасов к ним. Кроме того, арсенал включает 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 миллиметра, а также 70 ракет ATACMS.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за информации о передаче вооружений Киеву.

Ранее Госдепартамент США уведомил конгресс о возможной отправке на Украину турецких ракет ATACMS. Позже власти Турции опровергли данные о планах транзита американских военных систем через свою территорию.