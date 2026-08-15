Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Власти Марокко выслали испанских журналистов с границы Сеуты
Марокко депортировало освещавших миграционный кризис репортеров испанских СМИ
Представителей испанской прессы вынудили срочно покинуть марокканский приграничный город Фнидек под угрозой изъятия профессиональной аппаратуры на фоне обострения миграционного кризиса.
Сотрудники агентства EFE и телеканала TVE были вынуждены покинуть марокканскую территорию по требованию местных властей, передает РИА «Новости». Персонал гостиниц сообщил репортерам о необходимости срочно освободить номера.
«Марокко выслало сегодня команды агентства EFE и TVE, которые находились в городе Фнидек для освещения информации по поводу ситуации на границе с Сеутой», – отмечается в заявлении.
Официальные причины такого решения министерство иностранных дел королевства не раскрыло. При этом представитель ведомства Юссеф Хаджи пригрозил конфисковать рабочее оборудование и удостоверения прессы в случае отказа покинуть исторический Кастильехос.
В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентной волной нелегальной миграции. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка оценил число проникших в страну нарушителей в 72 тыс. человек. На данный момент в городе остаются около 10 тыс. мигрантов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля десятки тысяч марокканских мигрантов прорвали границу с испанской Сеутой.
Для сдерживания нелегалов власти Испании направили в автономный город более трех тысяч силовиков.
Накануне Мадрид и Рабат экстренно усилили охрану пограничных пунктов из-за призывов к новому штурму.