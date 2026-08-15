Власти Марокко выслали испанских журналистов с границы Сеуты

Марокко депортировало освещавших миграционный кризис репортеров испанских СМИ

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники агентства EFE и телеканала TVE были вынуждены покинуть марокканскую территорию по требованию местных властей, передает РИА «Новости». Персонал гостиниц сообщил репортерам о необходимости срочно освободить номера.

«Марокко выслало сегодня команды агентства EFE и TVE, которые находились в городе Фнидек для освещения информации по поводу ситуации на границе с Сеутой», – отмечается в заявлении.

Официальные причины такого решения министерство иностранных дел королевства не раскрыло. При этом представитель ведомства Юссеф Хаджи пригрозил конфисковать рабочее оборудование и удостоверения прессы в случае отказа покинуть исторический Кастильехос.

В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентной волной нелегальной миграции. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка оценил число проникших в страну нарушителей в 72 тыс. человек. На данный момент в городе остаются около 10 тыс. мигрантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля десятки тысяч марокканских мигрантов прорвали границу с испанской Сеутой.

Для сдерживания нелегалов власти Испании направили в автономный город более трех тысяч силовиков.

Накануне Мадрид и Рабат экстренно усилили охрану пограничных пунктов из-за призывов к новому штурму.