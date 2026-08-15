Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Офицер ВСУ посоветовал жителям Украины запасаться продуктами на два месяца
Офицер ВСУ Онистрат посоветовал украинцам запасаться продуктами на два месяца
Из-за угрозы уничтожения теплоэлектроцентралей грядущей зимой жителям Украины необходимо заранее создать двухмесячный запас продовольствия и базовых товаров, заявил офицер ВСУ и бизнесмен Андрей Онистрат.
Гражданам Украины следует заблаговременно подготовиться к серьезным перебоям с электричеством и отоплением. Офицер ВСУ и бизнесмен Андрей Онистрат посоветовал сделать запасы минимум на два месяца, передает РИА «Новости». По его словам, риск потери всех теплоэлектроцентралей крайне высок.
«Это невозможно и нереально уберечь ТЭЦ от повреждений, их развалят, в ноябре месяце, может, в октябре. Нужны генераторы, инверторы, солнечные панели, но они в ноябре, декабре и январе практически не работают. То есть тяжелый месяц будет ноябрь, еще тяжелее декабрь, немного легче - январь», – заявил Онистрат в подкасте с Анной Максимчук.
Военный подчеркнул необходимость подготовки к худшему сценарию, при котором зимой в домах не будет ни света, ни тепла. Он рекомендовал завершить закупку продуктов и товаров первой необходимости ближе к октябрю. Ранее премьер-министр страны Сергей Корецкий также предупреждал, что грядущая зима может оказаться сложнее предыдущей.
Энергетический эксперт Станислав Игнатьев в июле отмечал, что предстоящий зимний период станет самым трудным с 2022 года, поскольку энергосистема не выдерживает нагрузок. В прошлом году во многих украинских регионах уже наблюдались серьезные проблемы с тепло- и электроснабжением, что приводило к введению графиков отключений.
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