Офицер ВСУ посоветовал жителям Украины запасаться продуктами на два месяца

Офицер ВСУ Онистрат посоветовал украинцам запасаться продуктами на два месяца

Tекст: Мария Иванова

Гражданам Украины следует заблаговременно подготовиться к серьезным перебоям с электричеством и отоплением. Офицер ВСУ и бизнесмен Андрей Онистрат посоветовал сделать запасы минимум на два месяца, передает РИА «Новости». По его словам, риск потери всех теплоэлектроцентралей крайне высок.

«Это невозможно и нереально уберечь ТЭЦ от повреждений, их развалят, в ноябре месяце, может, в октябре. Нужны генераторы, инверторы, солнечные панели, но они в ноябре, декабре и январе практически не работают. То есть тяжелый месяц будет ноябрь, еще тяжелее декабрь, немного легче - январь», – заявил Онистрат в подкасте с Анной Максимчук.

Военный подчеркнул необходимость подготовки к худшему сценарию, при котором зимой в домах не будет ни света, ни тепла. Он рекомендовал завершить закупку продуктов и товаров первой необходимости ближе к октябрю. Ранее премьер-министр страны Сергей Корецкий также предупреждал, что грядущая зима может оказаться сложнее предыдущей.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев в июле отмечал, что предстоящий зимний период станет самым трудным с 2022 года, поскольку энергосистема не выдерживает нагрузок. В прошлом году во многих украинских регионах уже наблюдались серьезные проблемы с тепло- и электроснабжением, что приводило к введению графиков отключений.

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Власти Киева ранее призвали горожан заранее запастись питьевой водой и продуктами длительного хранения.