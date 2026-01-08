Киевлян призвали готовить воду и теплые вещи из-за перебоев со светом

Власти Киева предупредили о возможных отключениях электроэнергии из-за морозов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Городская администрация Киева предупредила жителей о необходимости подготовиться к возможным отключениям электроэнергии из-за похолодания, передает РИА «Новости». Власти советуют заранее зарядить переносные аккумуляторы, иметь в запасе фонарики, лампы на аккумуляторах, свечи, спички и запасные батарейки. Также киевлянам рекомендуют запастись питьевой и технической водой, продуктами длительного хранения и утеплить дома.

Кроме того, жителям столицы советуют сохранить список ближайших укрытий, пунктов обогрева и источников питьевой воды. Сейчас температура воздуха в Киеве составляет минус 1 градус, но по прогнозам в ближайшее воскресенье она может опуститься до минус 9 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Института энергетических стратегий Украины Юрий Корольчук заявил, что энергетическая система страны будет испытывать перебои с электричеством до весны.

Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан также предупреждал, что нынешняя зима станет для украинцев еще сложнее, чем предыдущая. А гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что энергетический кризис Украины беспрецедентен и эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.

Сейчас на большей части территории страны продолжают действовать графики почасовых отключений электричества. В целом к концу 2025 года энергетические мощности Украины снизились более чем в два раза. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что более 70% ТЭЦ и свыше 37% ГЭС выведены из строя.