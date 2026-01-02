Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.7 комментариев
На Украине сообщили о сохранении блэкаута до весны
Энергетическая система страны будет испытывать серьезные перебои с электричеством до весны, несмотря на снижение потребления, заявил эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Ситуация с электроэнергией на Украине до конца зимы останется крайне напряжённой, отключения в большинстве регионов будут продолжаться до начала марта, передает РИА «Новости».
Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил в интервью телеканалу «Новини Live», что зимние праздники и снижение потребления позволили освободить до 2 тыс. мегаватт мощностей, и даже в морозы это дало ощутимый эффект.
Специалист добавил, что даже при возможности провести небольшие ремонты нагрузка на энергосистему не исчезнет. Граждане продолжат использовать электричество для обогрева, особенно весной, когда сохраняется холодная погода.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее предупреждал, что текущая зима будет для украинцев еще сложнее, чем предыдущая. Он рекомендовал тем, у кого есть возможность, переехать на дачи, чтобы иметь альтернативные источники отопления, такие как дрова.
Гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что страна столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, а эта зима может стать самой тяжелой за последние годы. Эти заявления подтверждают серьезность ситуации в энергетике Украины и отсутствие быстрых решений проблемы.
Ранее часть Запорожской области, находящаяся под контролем Киева, оказалась полностью обесточена после серии взрывов.
На большей части территории Украины продолжают действовать графики почасовых отключений электричества. На левом берегу Киева уже почти неделю сохраняются аварийные отключения электричества из-за серьезных повреждений энергосистемы города.
Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что энергетические мощности Украины снизились более чем вдвое.