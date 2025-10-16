Страны НАТО усилили давление на союзников из-за оружия США для Украины

Politico: Страны НАТО давят на Британию и Францию из-за закупок оружия у США

Tекст: Вера Басилая

По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, порядка 20 стран – членов НАТО готовы участвовать в схеме закупок вооружения США для Украины, передает ТАСС.

Издание Politico пишет, что в НАТО ждут «справедливого распределения бремени», и те, кто еще «не взял на себя обязательств, должны это сделать».

По данным Politico, растущее число участников программы увеличивает давление на государства, которые пока не поддержали инициативу, в том числе на Британию и Францию.

Эксперты полагают, что Британия сдерживается финансовыми ограничениями, а Франция сталкивается с политическими трудностями. Высокопоставленный дипломат НАТО подчеркнул, что программа Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), инициированная Дональдом Трампом, может быть эффективной только при реальной поддержке стран-участниц.

PURL была запущена 14 июля Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 17 сентября представитель альянса в Киеве Патрик Тернер сообщил, что поставки американского вооружения на Украину уже осуществляются.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о готовности большинства стран альянса спонсировать Киев.

Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что США рассчитывают на расширение числа государств НАТО, которые участвуют в совместном плане закупки вооружений для Украины.

Германия планирует профинансировать закупку американского вооружения для Украины на сумму 500 млн долларов.

