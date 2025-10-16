  • Новость часаИндия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков
    Китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России
    Путин утвердил новую концепцию миграционной политики
    FT: «Томагавками» на Украине будут управлять американцы
    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    Стало известно о провале согласования новых санкций ЕС против России
    Банки повысили ставки по вкладам в рублях
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    16 октября 2025, 09:01 • Новости дня

    Страны НАТО усилили давление на союзников из-за оружия США для Украины

    Politico: Страны НАТО давят на Британию и Францию из-за закупок оружия у США

    Tекст: Вера Басилая

    Около 20 стран НАТО выразили готовность участвовать в закупке американского вооружения для Украины, что усилило давление на союзников, пока не присоединившихся к программе, сообщает Politico.

    По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, порядка 20 стран – членов НАТО готовы участвовать в схеме закупок вооружения США для Украины, передает ТАСС.

    Издание Politico пишет, что в НАТО ждут «справедливого распределения бремени», и те, кто еще «не взял на себя обязательств, должны это сделать».

    По данным Politico, растущее число участников программы увеличивает давление на государства, которые пока не поддержали инициативу, в том числе на Британию и Францию.

    Эксперты полагают, что Британия сдерживается финансовыми ограничениями, а Франция сталкивается с политическими трудностями. Высокопоставленный дипломат НАТО подчеркнул, что программа Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), инициированная Дональдом Трампом, может быть эффективной только при реальной поддержке стран-участниц.

    PURL была запущена 14 июля Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 17 сентября представитель альянса в Киеве Патрик Тернер сообщил, что поставки американского вооружения на Украину уже осуществляются.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о готовности большинства стран альянса спонсировать Киев.

    Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что США рассчитывают на расширение числа государств НАТО, которые участвуют в совместном плане закупки вооружений для Украины.

    Германия планирует профинансировать закупку американского вооружения для Украины на сумму 500 млн долларов.

    15 октября 2025, 21:23 • Новости дня
    Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков

    Генсек НАТО: Русские пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь

    Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков
    @ Virginia Mayo/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек НАТО Марк Рютте вновь выступил с громкими заявлениями о России. Генсек НАТО назвал военные возможности Москвы переоцененными и заявил, что альянс не боится возможных провокаций. По словам Рютте, НАТО в любой момент может «сбить русских», но предпочитает действовать сдержанно и «аккуратно выводить» самолеты из воздушного пространства.

    Он выступил с рядом неоднозначных заявлений о России. В ходе своего выступления он отметил: «Давайте не будем преувеличивать возможности России. Их пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь», передает Telegram-канал Baltnews.

    Рютте также заявил, что если бы НАТО была слабее, то «мы сбили бы русских немедленно», однако, по его словам, будучи сильнее, альянс предпочитает «аккуратно выводить их из нашего воздушного пространства». При этом он добавил, что уверен: Китай может попросить «бумажного тигра» в Москве атаковать страны НАТО в Европе, чтобы отвлечь внимание Запада от ситуации вокруг Тайваня.

    Заявления генсека НАТО о «несоизмеримости сил» в пользу альянса прозвучали на фоне регулярных дискуссий в европейских СМИ о готовности НАТО к возможному конфликту.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала генсека НАТО Марка Рютте сосредоточиться на расследовании подрывов «Северных потоков» вместо мифических угроз.

    Рютте вспомнил советский анекдот про «Ладу» и холодильник, когда обсуждал сложности с производством и поставками американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot. Захарова заявила, что Рютте не понял смысл рассказанной шутки.

    15 октября 2025, 18:20 • Новости дня
    Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Лавров: Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД обратился к США с просьбой разъяснить сообщения в прессе о передаче Киеву американских разведданных для атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью газете «Коммерсант», что поручил своим сотрудникам обратиться к американской стороне с просьбой прокомментировать публикацию Financial Times.

    По словам министра, в западных СМИ много пишут на эту тему, и не все сообщения подтверждаются, однако российская сторона обратила на них внимание. «Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения «Файнэншл Таймс», – сказал он.

    Газета Financial Times писала, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России.

    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    15 октября 2025, 12:19 • Новости дня
    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»

    Захарова обвинила Киев в планировании терактов с ракетами «Томагавк»

    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Захарова заявила, что Киев не скрывает подготовку новых терактов против России с использованием американских крылатых ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что президент Украины Зеленский в видеообращении 8 октября прямо говорил об утверждении планов операций СБУ против России, а эти планы, по мнению Захаровой, составлены с учетом возможного появления у ВСУ ракет дальнего действия Tomahawk.

    По словам Захаровой, глава Еврокомиссии Кая Каллас заявила о поддержке передачи вооружений Украине, что, по мнению российского дипломата, доказывает отсутствие воли к мирному урегулированию на Западе. Она добавила, что западные страны сознательно затягивают конфликт ради собственных интересов, не задумываясь о последствиях.

    Ранее американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    15 октября 2025, 16:14 • Новости дня
    В Киеве начали готовить эвакуационные автобусы для жителей
    В Киеве начали готовить эвакуационные автобусы для жителей
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти украинской столицы приступили к подготовке специального транспорта для экстренной эвакуации населения на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

    О подготовке эвакуационных автобусов для возможного вывоза жителей рассказал глава аппарата мэрии Киева Дмитрий Загуменный, передает «Московский Комсомолец». По его словам, работа над созданием такого транспорта уже началась, чтобы обеспечить спасение людей при наступлении экстренных обстоятельств.

    Чиновник уточнил, что проект сталкивается с определенными бюрократическими трудностями и вопросами финансирования. Тем не менее, в мэрии продолжается поиск эффективных решений для реализации задуманного.

    Загуменный подчеркнул, что процесс подготовки автобусов находится на стадии разработки, а власти стремятся обеспечить максимальную безопасность для населения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив сроки его начала на один месяц позже обычного.

    Правительство страны выпустило соответствующее распоряжение. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что предстоящая зима может оказаться сложной, и посоветовал жителям столицы подготовиться к возможным перебоям с коммунальными услугами.

    15 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    Мирошник: «Азов» строит на Украине «гитлерюгенд»
    Мирошник: «Азов» строит на Украине «гитлерюгенд»
    @ Adri Salido/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нацбатальон «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) собирает вокруг себя учеников украинских школ, создавая там подобие «гитлерюгенда», сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Азов» уже вовсю окучивает украинские школы и формирует там «гитлерюгенд». И действительно, зачем детям литература или математика, им нужно собирать на уроках труда дроны и учиться подрывному делу», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что будущее этих детей – стать «пушечным мясом» для европейских «партнеров».

    Напомним, летом в Краматорске уничтожили медиапредставителя «Азова» и рекламное лицо боевиков Ивана Смаглюка.

    Участник спецоперации Евгений Рассказов сообщал, что у боевиков «Азова» наблюдается паника.

    15 октября 2025, 10:14 • Новости дня
    Пентагон призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины
    Пентагон призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты рассчитывают на увеличение числа государств НАТО, которые присоединятся к плану по закупке вооружений для Украины, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет перед плановой встречей глав военных ведомств блока в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

    По его словам, американские власти исходят из того, что к программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) присоединится больше стран – членов НАТО, передает ТАСС. В рамках этого плана союзники закупают вооружения для Украины из американских запасов.

    Хегсет сообщил об этом, выступая перед плановой встречей глав военных ведомств блока в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Он заявил: «на сегодняшний день мы ожидаем, что больше стран будут делать пожертвования, приобретут еще больше [вооружений у США], чтобы помочь Украине, чтобы привести этот конфликт к мирному урегулированию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС объявил о намерении нарастить закупки вооружений у США. США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину. США захотели сделать Украину поставщиком оружия в Европу.

    15 октября 2025, 14:32 • Новости дня
    Ермак и Свириденко встретились в США с производителями ракет Tomahawk

    Свириденко и Ермак провели в США переговоры с производителями ракет Tomahawk

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация встретилась в Соединенных Штатах с производителями ракет для комплексов Patriot, а также крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk), сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко встретилась с представителями американских компаний Lockheed Martin и Raytheon, передает ТАСС.

    В состав делегации вошли также глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    Во время визита обсуждались вопросы, связанные с производством и поставками ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Как отметил Ермак, одной из ключевых целей поездки является укрепление противовоздушной обороны и развитие ударных возможностей украинских сил.

    Украинская делегация прибыла в Соединенные Штаты 13 октября. В Киеве заявляли, что рассчитывают добиться новых договоренностей по военной поддержке.

    Ранее Владимир Зеленский отправил Юлию Свириденко и Андрея Ермака в США для переговоров по вопросам ПВО.

    Сообщалось, что Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне передачу ракет Tomahawk на Украину.

    Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского назначена на пятницу, 17 октября.

    15 октября 2025, 12:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили Новопавловку в Донецкой народной республике (ДНР), а подразделения «Востока» завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Новониколаевки, Димитрова, Красноармейска в ДНР, Владимировки и Новоподгородного в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак» и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны возле Нового, Новоуспеновского, Успеновки и Полтавки в Запорожской области, Даниловки, Приволья и Коломийцев в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 290 военнослужащих, два бронетранспортера, бронемашину, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Корчаковки, Павловки, Пролетарского, Кондратовки, Варачино и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, семь бронемашин, ЗРК, немецкую зенитную самоходную установку Gepard и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад с боеприпасами и девять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Шийковки, Московки, Петровки и Купянска в Харьковской области и Дробышево в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям шести механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии вблизи Славянска, Степановки, Иванополья, Северска, Берестока, Кондратовки и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял свыше 175 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV, бронеавтомобиль «Казак» и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и три склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили поселок Балаган в ДНР.

    За день до этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.

    За прошлую неделю российские войска освободили пять населенных пунктов.

    15 октября 2025, 19:44 • Новости дня
    Лавров предупредил о последствиях поставок ракет Tomahawk Киеву

    Лавров заявил о колоссальном ущербе отношениям России и США из-за Tomahawk

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о поставках ракет Tomahawk Киеву может нанести огромный урон отношениям между Москвой и Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр в интервью «Коммерсанту» подчеркнул, что обсуждение возможной передачи Киеву этих ракет сопровождается заявлениями президента Дональда Трампа о нежелании эскалации ситуации.

    По словам Лаврова, сам факт признания Трампом серьезности возможной эскалации говорит о том, что поставки Tomahawk приведут к еще большему обострению между Россией и США, а Украина в данном вопросе уже отойдет на второй план. Министр уверен, что подобные шаги нанесут колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между двумя странами и не позволят выйти из глубокого кризиса, возникшего, по мнению Лаврова, в период администрации Джо Байдена.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    15 октября 2025, 22:15 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о массовых задержаниях военных в Тернополе

    Tекст: Ирма Каплан

    Полиция сообщила, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество, сообщает украинское издание «Страна».

    «Установлено, что у одного из потерпевших, 27-летнего жителя Тернополя, злоумышленники отобрали автомобиль KIA, который впоследствии был обнаружен полицией в Киевской области», – сказано в материале.

    В одном из случаев нападавшие силой посадили военнослужащего, находившегося на лечении, в микроавтобус, вывезли в неизвестном направлении, избили, угрожали оружием и требовали за его освобождение выкуп.

    Еще одного жителя Тернополя похитили, применив слезоточивый газ, раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед машиной, после чего три дня держали в заточении.

    По данным полиции, идут задержания военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) за похищения людей и принудительную  мобилизацию.

    «Военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. В настоящее время семи фигурантам предъявлены обвинения», – приводит ТАСС комментарий правоохранителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Тернополе неизвестные в военной форме заблокировали автомобиль с экс-футболистом Задорожным и его супругой. Они заявили, что являются сотрудниками территориального центра комплектования, хотя в местном ТЦК заверили, что их представителей там нет.

    Впоследствии в Тернополе произошла массовая драка сотрудников ТЦК с местными жителями.

    15 октября 2025, 22:50 • Новости дня
    Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ

    Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ в противостоянии ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) связал успехи России в спецоперации с поддержкой КНДР и союзников Москвы.

    Глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) выступил с обвинениями в адрес Северной Кореи, сообщили украинские СМИ.

    По его словам, российские войска якобы критически зависят от поставок оружия из КНДР.

    «Россия давно проиграла бы эту войну. Украина с помощью партнеров вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы – прежде всего КНДР», – заявил глава ГУР.

    Ранее Буданов заявил, что Украина может исчезнуть как государство. Он предупредил, что страна останется только на марках, если не будет принято решение о будущих целях внутри общества.

    16 октября 2025, 04:25 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    @ Alex Wroblewski/CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме, что 17 октября, когда к нему прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский, он обсудит с ним и наступление, и поставки дальнобойного оружия.

    «Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США  разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    15 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    NYT: Передача Tomahawk Украине приблизит США к конфронтации с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское издание The New York Times считает, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk значительно приблизит США к прямой конфронтации с Россией.

    Передача американских крылатых ракет Tomahawk на Украину приблизит США к прямой конфронтации с Россией, передает ТАСС. Такое мнение 15 октября высказала американская газета The New York Times в своей редакционной статье.

    Издание отмечает: «Поставка такого оружия будет сопряжена с огромными трудностями, не в последнюю очередь из-за того, что у Украины нет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска этих ракет».

    Для использования Tomahawk на Украине потребуется американская армейская пусковая установка Typhon. Военные эксперты полагают, что это приблизило бы Соединенные Штаты к прямой конфронтации с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk. Сенатор Алексей Пушков увидел угрозу ракетной войны в возможной передаче Tomahawk Киеву. Военный эксперт Алексей Степанов оценил военное сотрудничество с Кубой как ответ на гипотетическую передачу на Украину ракет Tomahawk.

    16 октября 2025, 01:10 • Новости дня
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Меньше 1% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) остаются под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт Андрей Марочко, предполагая, что на полное освобождение республики потребуется не больше пары недель.

    Он напомнил, что территория Луганской Народной Республики – самая освобожденная территория из всех новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации.

    «Но те участки, которые нам еще осталось освободить – они очень сложные по рельефу местности. Получается, западные окраины Луганской Народной Республики, к сожалению, нам еще придется освобождать», рассказал эксперт ТАСС.

    Марочко подчеркнул: если командование решит освободить Луганскую Народную Республику полностью, то это «может занять пару недель при удачном стечении обстоятельств».

    По его словам, под контролем ВСУ остается небольшой участок местности в районе Петровского (украинское название - Грековка), Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка) и Надии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за неделю в районе Луганской народной республики в результате боев российские военные ликвидируют около 4 тыс. солдат ВСУ.


    15 октября 2025, 11:55 • Новости дня
    Сикорский заявил о планах Украины воевать еще три года

    Глава МИД Польши Сикорский заявил, что Украина будет воевать еще три года

    Tекст: Вера Басилая

    Украина продолжит боевые действия еще три года, при этом Евросоюз готов поддерживать данный курс, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский

    Выступая в интервью агентству Reuters, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о планах Украины вести боевые действия в течение еще трех лет, передает ТАСС.

    Он также отметил готовность Европейского союза поддерживать этот курс как минимум три года. Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что сообществу было бы безответственно не наращивать потенциал в области борьбы с беспилотниками.

    Ранее Пентагон призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский спрогнозировал завершение конфликта на Украине по сценарию Первой мировой войны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Россия рассматривает мирное решение по Украине, но продолжает спецоперацию из-за отсутствия альтернатив.

    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    США потребовали от Японии прекращения закупок российской нефти
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    Польские депутаты поругались из-за выдачи украинца Германии
    Украинские СМИ сообщили о массовых задержаниях военных в Тернополе
    Выдворенный из Латвии пенсионер получил российский паспорт за полчаса
    В Госдуме предложили расширить список опасных пород собак в России

  • О газете
    •

