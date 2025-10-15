  • Новость часаПутин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    9 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    9 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    10 комментариев
    15 октября 2025, 21:41 • Новости дня

    Рютте объявил о готовности большей части стран – членов НАТО спонсировать Киев

    Tекст: Ирма Каплан

    Как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, более половины стран – членов альянса готовы выделять средства и закупать американское оружие для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List/Список приоритетных требований Украины).

    «США постоянно предоставляют Украине летальное, а в данном случае, когда речь идет о ПВО, нелетальное вооружение. И, конечно же, здесь активно действуют и европейцы. Мы знаем, что у итальянцев, французов и немцев есть свои собственные противоракетные системы. Я не могу вдаваться в подробности, что они поставили или не поставили на Украину, но, вероятно, вы слышали, как украинское руководство говорило об этом ранее», – заявил Рютте на пресс-конференции.

    Он добавил, что еще многое из обещанного только должно поступить Украине, поэтому Европе нужна инициатива PURL,  список того, что нужно Киеву и что могут предоставить только США за деньги союзников.

    «И сегодня, как я уже сказал, более половины союзников уже подписались. Изначально нас было шесть: голландцы, немцы, канадцы, шведы, норвежцы и датчане, а сегодня, могу вам сказать, это больше половины всех союзников. И, знаете, их 32, так что их больше 16», – провозгласил генсек НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США рассчитывают на увеличение числа государств НАТО, присоединяющихся к плану закупки вооружений для Украины.

    Рютте заявил, что ожидает новые объявления стран альянса о помощи Украине, включая ПВО, по итогам заседания глав Минобороны. В рамках новой инициативы Германия намерена профинансировать закупку американского вооружения для Украины на сумму 500 млн долларов, включая системы Patriot и высокоточные боеприпасы.

    15 октября 2025, 12:19 • Новости дня
    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Захарова заявила, что Киев не скрывает подготовку новых терактов против России с использованием американских крылатых ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что президент Украины Зеленский в видеообращении 8 октября прямо говорил об утверждении планов операций СБУ против России, а эти планы, по мнению Захаровой, составлены с учетом возможного появления у ВСУ ракет дальнего действия Tomahawk.

    По словам Захаровой, глава Еврокомиссии Кая Каллас заявила о поддержке передачи вооружений Украине, что, по мнению российского дипломата, доказывает отсутствие воли к мирному урегулированию на Западе. Она добавила, что западные страны сознательно затягивают конфликт ради собственных интересов, не задумываясь о последствиях.

    Ранее американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    Комментарии (34)
    15 октября 2025, 16:14 • Новости дня
    В Киеве начали готовить эвакуационные автобусы для жителей
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти украинской столицы приступили к подготовке специального транспорта для экстренной эвакуации населения на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

    О подготовке эвакуационных автобусов для возможного вывоза жителей рассказал глава аппарата мэрии Киева Дмитрий Загуменный, передает «Московский Комсомолец». По его словам, работа над созданием такого транспорта уже началась, чтобы обеспечить спасение людей при наступлении экстренных обстоятельств.

    Чиновник уточнил, что проект сталкивается с определенными бюрократическими трудностями и вопросами финансирования. Тем не менее, в мэрии продолжается поиск эффективных решений для реализации задуманного.

    Загуменный подчеркнул, что процесс подготовки автобусов находится на стадии разработки, а власти стремятся обеспечить максимальную безопасность для населения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив сроки его начала на один месяц позже обычного.

    Правительство страны выпустило соответствующее распоряжение. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что предстоящая зима может оказаться сложной, и посоветовал жителям столицы подготовиться к возможным перебоям с коммунальными услугами.

    Комментарии (12)
    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 01:48 • Новости дня
    Трамп сказал о «Томагавках» и понадеялся на хорошие отношения с Путиным
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Аргентинской Республики Хавьером Милеем поделился с журналистами надеждой на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Я хотел бы, чтобы он это сделал, ну, я имею в виду, у меня были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но он просто не хочет заканчивать эту войну», – сказал Трамп в ходе видеотрансляции.

    Он отметил, что в пятницу к нему приедет глава киевского режима Владимир Зеленский и будет спрашивать про ракеты Tomohawk, которых у США много. Трамп снова указал на «неадекватных демократов», которые злы и кровожадны и легко бы забросали Зеленского ракетами, но Трамп не такой, он сторонник мира.

    «Так что все может провалиться. Любой план. Никогда не знаешь. Вот почему я говорю, что Путин должен что-то сделать с этой войной, пока все не обернулось для него очень плохо. А ведь может. Этот план может провалиться», – добавил президент США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп посетовал в сентябре на то, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не помогли в урегулировании украинского конфликта.

    В октябре Трамп принимал в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни, на пресс-конференции с которым снова пожаловался на разочарование в российском коллеге.

    Комментарии (11)
    15 октября 2025, 18:20 • Новости дня
    Лавров: Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД обратился к США с просьбой разъяснить сообщения в прессе о передаче Киеву американских разведданных для атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью газете «Коммерсант», что поручил своим сотрудникам обратиться к американской стороне с просьбой прокомментировать публикацию Financial Times.

    По словам министра, в западных СМИ много пишут на эту тему, и не все сообщения подтверждаются, однако российская сторона обратила на них внимание. «Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения «Файнэншл Таймс», – сказал он.

    Газета Financial Times писала, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России.

    Комментарии (13)
    15 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    Мирошник: «Азов» строит на Украине «гитлерюгенд»
    @ Adri Salido/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нацбатальон «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) собирает вокруг себя учеников украинских школ, создавая там подобие «гитлерюгенда», сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Азов» уже вовсю окучивает украинские школы и формирует там «гитлерюгенд». И действительно, зачем детям литература или математика, им нужно собирать на уроках труда дроны и учиться подрывному делу», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что будущее этих детей – стать «пушечным мясом» для европейских «партнеров».

    Напомним, летом в Краматорске уничтожили медиапредставителя «Азова» и рекламное лицо боевиков Ивана Смаглюка.

    Участник спецоперации Евгений Рассказов сообщал, что у боевиков «Азова» наблюдается паника.

    Комментарии (11)
    15 октября 2025, 10:14 • Новости дня
    Пентагон призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты рассчитывают на увеличение числа государств НАТО, которые присоединятся к плану по закупке вооружений для Украины, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет перед плановой встречей глав военных ведомств блока в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

    По его словам, американские власти исходят из того, что к программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) присоединится больше стран – членов НАТО, передает ТАСС. В рамках этого плана союзники закупают вооружения для Украины из американских запасов.

    Хегсет сообщил об этом, выступая перед плановой встречей глав военных ведомств блока в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Он заявил: «на сегодняшний день мы ожидаем, что больше стран будут делать пожертвования, приобретут еще больше [вооружений у США], чтобы помочь Украине, чтобы привести этот конфликт к мирному урегулированию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС объявил о намерении нарастить закупки вооружений у США. США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину. США захотели сделать Украину поставщиком оружия в Европу.

    Комментарии (10)
    15 октября 2025, 14:32 • Новости дня
    Ермак и Свириденко встретились в США с производителями ракет Tomahawk

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация встретилась в Соединенных Штатах с производителями ракет для комплексов Patriot, а также крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk), сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко встретилась с представителями американских компаний Lockheed Martin и Raytheon, передает ТАСС.

    В состав делегации вошли также глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    Во время визита обсуждались вопросы, связанные с производством и поставками ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Как отметил Ермак, одной из ключевых целей поездки является укрепление противовоздушной обороны и развитие ударных возможностей украинских сил.

    Украинская делегация прибыла в Соединенные Штаты 13 октября. В Киеве заявляли, что рассчитывают добиться новых договоренностей по военной поддержке.

    Ранее Владимир Зеленский отправил Юлию Свириденко и Андрея Ермака в США для переговоров по вопросам ПВО.

    Сообщалось, что Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне передачу ракет Tomahawk на Украину.

    Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского назначена на пятницу, 17 октября.

    Комментарии (4)
    15 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Telegraph узнала о попытках НАТО договориться сбивать истребители России
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    НАТО обсуждает новые правила, которые могли бы упростить задачу по сбиванию российских истребителей, переговоры направлены на выработку единого руководства по поражению самолетов противника.

    Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие ракеты наземного базирования над воздушным пространством союзников, были возможными целями. Вооружение и траектория любого самолета будут ключевыми факторами, определяющими предполагаемую угрозу, сказал источник британской Telegraph, информированный о ходе обсуждений.

    Лидеры НАТО, включая американского президента Дональда Трампа, выступают за то, чтобы сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, но некоторые государства-члены опасаются, что более жесткая позиция может спровоцировать конфликт с ядерной державой.

    «Алексус Гринкевич, американский генерал и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, в частном порядке призвал к созданию «единой системы противовоздушной и противоракетной обороны», чтобы упростить реакцию на любые будущие провокации со стороны Москвы», – пишет газета.

    Министры обороны должны обсудить эти планы на встрече НАТО в среду, поскольку Европа якобы сталкивается с растущими угрозами со стороны российских самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно решительнее реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Европы используют тему «вторжений» российских боевых самолетов.

    Комментарии (2)
    14 октября 2025, 23:33 • Новости дня
    Песков ответил пригрозившему России «расплатой» Макрону

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с заявление о «воинственном упрямстве» России, которой грозит «расплата», если она не «вернется за стол переговоров», на что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы.

    «Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. <...> Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

    Песков добавил, что Москва сохраняет открытость и готовность к мирному диалогу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Кремль заявлял о ежедневном ухудшении позиций Киева на переговорах. При этом Россия и США имеют общее представление о путях урегулирования ситуации на Украине мирными средствами.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 12:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили Новопавловку в Донецкой народной республике (ДНР), а подразделения «Востока» завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Новониколаевки, Димитрова, Красноармейска в ДНР, Владимировки и Новоподгородного в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак» и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны возле Нового, Новоуспеновского, Успеновки и Полтавки в Запорожской области, Даниловки, Приволья и Коломийцев в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 290 военнослужащих, два бронетранспортера, бронемашину, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Корчаковки, Павловки, Пролетарского, Кондратовки, Варачино и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, семь бронемашин, ЗРК, немецкую зенитную самоходную установку Gepard и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад с боеприпасами и девять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Шийковки, Московки, Петровки и Купянска в Харьковской области и Дробышево в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям шести механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии вблизи Славянска, Степановки, Иванополья, Северска, Берестока, Кондратовки и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял свыше 175 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV, бронеавтомобиль «Казак» и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и три склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили поселок Балаган в ДНР.

    За день до этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.

    За прошлую неделю российские войска освободили пять населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 06:15 • Новости дня
    Российские военные взяли под контроль часть Ямполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За минувшие сутки российские военные взяли под контроль ряд домов и ключевое здание поселкового совета в Ямполе ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие за минувшие сутки взяли контроль над частью домов и поселковым советом в Ямполе Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС. Марочко заявил: «За истекшие сутки наши передовые отряды улучшили тактическое положение в районе Торского в ДНР. <…> Непосредственно в самом Ямполе под наш контроль перешло ряд домостроений, в том числе здание поселкового совета».

    Кроме того, военный эксперт сообщил, что северо-западнее Ямполя российские силы взяли под контроль участок леса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко сообщил о потере контроля ВСУ над Шандриголово в ДНР. Он также заявил о слабости ракет «Фламинго» перед ВПК России. Марочко сообщил о продвижении ВС России у пяти поселений в ДНР.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 21:23 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте негативно высказался о военных летчиках и моряках России
    @ Virginia Mayo/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек НАТО Марк Рютте вновь выступил с громкими заявлениями о России. Генсек НАТО назвал военные возможности Москвы переоцененными и заявил, что альянс не боится возможных провокаций. По словам Рютте, НАТО в любой момент может «сбить русских», но предпочитает действовать сдержанно и «аккуратно выводить» самолеты из воздушного пространства.

    Он выступил с рядом неоднозначных заявлений о России. В ходе своего выступления он отметил: «Давайте не будем преувеличивать возможности России. Их пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь», передает Telegram-канал Baltnews.

    Рютте также заявил, что если бы НАТО была слабее, то «мы сбили бы русских немедленно», однако, по его словам, будучи сильнее, альянс предпочитает «аккуратно выводить их из нашего воздушного пространства». При этом он добавил, что уверен: Китай может попросить «бумажного тигра» в Москве атаковать страны НАТО в Европе, чтобы отвлечь внимание Запада от ситуации вокруг Тайваня.

    Заявления генсека НАТО о «несоизмеримости сил» в пользу альянса прозвучали на фоне регулярных дискуссий в европейских СМИ о готовности НАТО к возможному конфликту.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала генсека НАТО Марка Рютте сосредоточиться на расследовании подрывов «Северных потоков» вместо мифических угроз.

    Рютте вспомнил советский анекдот про «Ладу» и холодильник, когда обсуждал сложности с производством и поставками американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot. Захарова заявила, что Рютте не понял смысл рассказанной шутки.

    Комментарии (3)
    15 октября 2025, 07:01 • Новости дня
    Командиры ВСУ «обнулили» отряд отказников на сумском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование 71-й егерской бригады ВСУ предприняло попытку уничтожить штурмовую группу, состоящую из отказников и принудительно мобилизованных, сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на пленного.

    Командиры 71-й егерской бригады ВСУ приняли решение устранить штурмовую группу, сформированную из отказников и принудительно мобилизованных украинцев, передают РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры. Инцидент произошел на сумском направлении, возле населенного пункта Алексеевка.

    «В ходе боев взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады», – сообщил собеседник агентства. Пленный рассказал, что просидел в перелесках более суток с оторванной рукой.

    Его запросы об эвакуации украинское командование проигнорировало. По словам пленного, командиры решили «обнулить» штурмовую группу, состоявшую из тех, кто отказался воевать, и принудительно мобилизованных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» рассказали о заградотрядах ВСУ на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды не дали ВСУ отступить под Меловым. Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 13:39 • Новости дня
    Российский боец возле Московского случайно наступил на спящего солдата ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий ВС России при выдвижении к Московскому вблизи Димитрова случайно наступил на голову заснувшего в лесу украинского солдата, заявил командир штурмового отряда 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

    Командир штурмового отряда 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки войск «Центр» рассказал о смешном инциденте. По его словам, российский боец при подходе к поселку Московское вблизи Димитрова занял позицию в лесополосе и начал подтягивать к себе разведчика из своей группы, передает ТАСС.

    В этот момент один из бойцов случайно наступил на голову украинскому военному, который спал в кустах. «Он реально наступил на голову, после чего случился стрелковый бой», – заявил командир.

    Стрелковый бой продолжался недолго, противник был уничтожен, уточнил командир штурмового отряда.

    Ранее подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Московское в Донецкой народной республике.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 12:32 • Новости дня
    Military Watch: Дрон «Герань-2» может изменить ход украинского конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский дрон-камикадзе «Герань-2» получил новые возможности поражения движущихся целей и может оказать ключевое влияние на ход боевых действий, сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

    Российский дрон-камикадзе «Герань-2» может существенно повлиять на ход конфликта на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию журнала Military Watch Magazine (MWM).

    По данным издания, новые возможности дрона по поражению движущихся целей, а также расширение применения для авиационной поддержки значительно усилили позиции российских войск на передовой.

    Авторы отмечают, что успехи «Герань-2» выходят за рамки украинского конфликта, поскольку аппарат научился обнаруживать как стационарные, так и передвигающиеся объекты. Это, по мнению аналитиков, может стать переломным моментом в ходе спецоперации на Украине.

    В MWM также подчеркивают значимость расширения производства дронов. Благодаря этому Россия смогла накопить достаточный арсенал для поражения даже менее важных целей, что, по мнению экспертов, стало одним из главных факторов, усиливающих давление на украинскую систему противовоздушной обороны.

    Еще одним преимуществом «Герань-2» эксперты называют низкую стоимость производства. В статье приводится оценка: «Стоимость одного дрона составляет менее 30 тыс. долларов, что делает его крайне экономичным средством для нанесения высокоточных ударов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар дронами «Герань-2» по аэродрому ВСУ в районе Конотопа. Беспилотный аппарат «Герань-2» также поразил штаб 144-й механизированной бригады на севере Украины. В Жадово Черниговской области расчеты БПЛА «Герань-2» уничтожили подразделения спецназа ГУР ВСУ.

    Комментарии (0)
