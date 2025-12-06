Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия выстраивает свою политику с расчетом на сто лет вперед, передает РИА «Новости». Баррак добавил, что власти России демонстрируют долгосрочное стратегическое мышление, сравнимое с Китаем, который, по оценке дипломата, смотрит на перспективу в 50 лет.

Посол подчеркнул, что подобный подход к планированию характерен для лидеров множества стран, где во главу угла ставятся устойчивые стратегии, развитие технологий и долгосрочные планы. Дипломат отметил, что власть держится не на сиюминутных решениях, а на устойчивом прогрессе.

Говоря об отношениях Запада и Анкары, Баррак обратил внимание на противоречивость политики западных стран по отношению к Турции. Он заявил: «Вы говорите, что Турция является частью НАТО, вы хотите, чтобы они защищали Европу, но Европа не хочет, чтобы они имели самое современное и лучшее вооружение, потому что они опасаются того, что происходит в России».

Посол назвал такую позицию нелогичной, отметив, что она «приближается к безумию». По мнению Баррака, западные союзники допустили ошибку, ограничив Турцию в доступе к современному вооружению, несмотря на ожидания по укреплению общей безопасности.

