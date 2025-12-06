Bloomberg сообщил о критике Европы США на фоне событий на Украине

Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением

Политолог Рар: Мерц берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева

Tекст: Анастасия Куликова

«В Европе большинство правительств устало помогать Украине. И на этом фоне Берлин берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Фридрих Мерц испытывает колоссальные трудности внутри Германии, но политик стремится обелить свое пребывание на посту канцлера успехами на внешнем треке.

«Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», – уточнил эксперт.

«Допустить развитие событий по такому сценарию, с точки зрения Берлина, ни в коем случае нельзя. Ослабление Киева означало бы удар лично по Мерцу, который за первый год своего канцлерства вложил столько усилий для поддержки Владимира Зеленского», – указал собеседник.

Ранее Фридрих Мерц отменил визит в Норвегию, чтобы в пятницу встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Канцлер Германии намерен оказать давление на последнего, чтобы он отказался от возражений по поводу использования российских активов для «репарационного кредита» Украине, пишет Politico.

Политик подтвердил изменение планов. «Я хочу убедить его [де Вевера], что предлагаемый нами путь правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», – сказал Мерц, говоря о целях своего визита в Брюссель. Он подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства. ФРГ может стать одной из стран-гарантов в вопросе по активам, добавил канцлер.

В этой связи примечательно, что власти Германии заняли второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Бельгия же в этом списке на шестой позиции.

План по экспроприации замороженных активов России, предложенный почти два месяца назад, по-прежнему категорически отвергается Бельгией. Напомним, в Euroclear, депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, хранится около двух третей российских активов на сумму 290 млрд евро.

«Это очень важный момент. Мы знаем, что 27 странам не всегда легко прийти к согласию. Но если мы не сможем сделать что-то столь важное, как выделение средств для Украины, мы действительно потерпим неудачу – и мы, и Киев», – приводит Guardian слова источника в бельгийском дипломатическом ведомстве.

Ранее де Вевер заявил: «Хорошая идея – украсть у плохого парня и отдать хорошему». «При этом кража замороженных активов другой страны еще никогда не приводила ни к чему хорошему», – добавил он. Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами речь премьера, в которой тот подтвердил свой отказ передать российские активы под контроль Еврокомиссии.

Он отметил, что действует не в интересах Москвы, и озвучил три условия для утверждения Бельгией плана ЕК, передает «Коммерсант». Первое условие – все риски, включая штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не лежать только на Бельгии.

Второе – депозитарий Euroclear должен иметь гарантированную ликвидность для компенсации ущерба от возможных российских контрмер. Третье – расходы должны в равных долях нести все государства-члены Евросоюза, на чьей территории находятся активы. Он подчеркнул, что Бельгия «твердо поддерживает Украину», но не готова единолично нести риски.