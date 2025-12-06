  • Новость часаВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    Россия получила признание за границей как авиационная держава
    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза
    Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК
    Всемирный банк назвал должников России
    Эксперт Лукьянов заявил об изменении подхода США к расширению НАТО
    Директор театра «Лица» получил ножевое ранение в Москве
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    6 декабря 2025, 12:39 • Новости дня

    Bloomberg сообщил о критике Европы США на фоне событий на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США выступили с критикой в адрес Европы на фоне того, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу, пишет Bloomberg.

    США выразили недовольство в адрес Европы на фоне развития конфликта на Украине, передает РИА «Новости». В публикации Bloomberg говорится о критике европейской политики и культуры со стороны Белого дома, который опасается угрозы для Европы, если та не изменит свой подход. В 33-страничном документе по национальной безопасности США, подписанном президентом Дональдом Трампом, отмечается, что Европа рискует быть уничтоженной в случае отсутствия перемен.

    Издание отмечает повышение обеспокоенности в Евросоюзе из-за стремления Вашингтона к соглашению, которое должно быть согласовано с Москвой и фактически станет капитуляцией Запада. В материале указывается на возможность оформления подобного соглашения в тот момент, когда конфликт между Россией и Украиной может войти в решающую фазу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада оказались в уязвимом положении на фоне давления на Россию. Премьер Эстонии Кая Каллас признала обоснованность критики со стороны США в адрес Евросоюза. США и Украина решили продлить переговоры до шестого декабря.

    5 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    5 декабря 2025, 20:28 • Новости дня
    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине

    Ушаков: Возможный мирный план по Украине будет писать Кушнер

    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине
    @ Kevin Lamarque/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основные положения возможного мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может создать именно предприниматель Джаред Кушнер, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Если появится проект документа по урегулированию ситуации, «ручкой вводить во многом будет именно господин Джаред Кушнер», заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине.

    5 декабря 2025, 22:44 • Видео
    Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

    Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    5 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением

    Политолог Рар: Мерц берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева

    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Украины. Для него проигрыш украинской стороны означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Мерца отложить поездку в Норвегию ради встречи с премьером Бельгии по активам России.

    «В Европе большинство правительств устало помогать Украине. И на этом фоне Берлин берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Фридрих Мерц испытывает колоссальные трудности внутри Германии, но политик стремится обелить свое пребывание на посту канцлера успехами на внешнем треке.

    «Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», – уточнил эксперт.

    «Допустить развитие событий по такому сценарию, с точки зрения Берлина, ни в коем случае нельзя. Ослабление Киева означало бы удар лично по Мерцу, который за первый год своего канцлерства вложил столько усилий для поддержки Владимира Зеленского», – указал собеседник.

    Ранее Фридрих Мерц отменил визит в Норвегию, чтобы в пятницу встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Канцлер Германии намерен оказать давление на последнего, чтобы он отказался от возражений по поводу использования российских активов для «репарационного кредита» Украине, пишет Politico.

    Политик подтвердил изменение планов. «Я хочу убедить его [де Вевера], что предлагаемый нами путь правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», – сказал Мерц, говоря о целях своего визита в Брюссель. Он подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства. ФРГ может стать одной из стран-гарантов в вопросе по активам, добавил канцлер.

    В этой связи примечательно, что власти Германии заняли второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Бельгия же в этом списке на шестой позиции. 

    План по экспроприации замороженных активов России, предложенный почти два месяца назад, по-прежнему категорически отвергается Бельгией. Напомним, в Euroclear, депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, хранится около двух третей российских активов на сумму 290 млрд евро.

    «Это очень важный момент. Мы знаем, что 27 странам не всегда легко прийти к согласию. Но если мы не сможем сделать что-то столь важное, как выделение средств для Украины, мы действительно потерпим неудачу – и мы, и Киев», – приводит Guardian слова источника в бельгийском дипломатическом ведомстве.

    Ранее де Вевер заявил: «Хорошая идея – украсть у плохого парня и отдать хорошему». «При этом кража замороженных активов другой страны еще никогда не приводила ни к чему хорошему», – добавил он. Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами речь премьера, в которой тот подтвердил свой отказ передать российские активы под контроль Еврокомиссии.

    Он отметил, что действует не в интересах Москвы, и озвучил три условия для утверждения Бельгией плана ЕК, передает «Коммерсант». Первое условие – все риски, включая штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не лежать только на Бельгии.

    Второе – депозитарий Euroclear должен иметь гарантированную ликвидность для компенсации ущерба от возможных российских контрмер. Третье – расходы должны в равных долях нести все государства-члены Евросоюза, на чьей территории находятся активы. Он подчеркнул, что Бельгия «твердо поддерживает Украину», но не готова единолично нести риски.

    5 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    Кадыров обещал ВСУ ответ за атаку беспилотника на «Грозный-Сити»

    Кадыров: ВСУ скоро получит «подарок» за атаку на «Грозный-Сити»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал атаку украинского беспилотника по комплексу «Грозный-Сити», заверив, что пострадавших нет и здание оперативно восстановят.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Тelegram-канале прокомментировал атаку украинской БПЛА на один из небоскребов комплекса «Грозный-Сити». Он отметил, что подобные действия являются попытками запугать мирных жителей и создать иллюзию давления.

    «Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам», – заявил Кадыров. Он подчеркнул, что атака стала явным показателем бессилия противника и добавил, что самое главное – никто не пострадал. По словам главы республики, поврежденное здание быстро восстановят.

    Кадыров также пообещал, что ответ на подобные удары не заставит себя долго ждать, намекнув, что у него уже есть «подарок» для противника. Кроме того, он обратился к украинской стороне с предложением встретиться лицом к лицу на поле боя, если они действительно считают себя воинами, указав, что российские бойцы ежедневно наступают по всему фронту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 5 ноября комплекс «Грозный-Сити» в Чечне подвергся атаке украинского беспилотника. В результате взрыва повреждены несколько этажей высотного здания.

    В этот же день Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.

    6 декабря 2025, 10:19 • Новости дня
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

    Мощные взрывы прокатились по всей территории Украины, передает РИА «Новости».

    По сообщениям местных СМИ, удары пришлись по военным и энергетическим объектам в Киеве, Днепропетровске, Чернигове, Луцке и Виннице. Также взрывы зафиксировали в Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.

    Свидетели в соцсетях сообщили о прилетах в районе военного аэродрома Староконстантинов, который находится в Хмельницкой области. По предварительной информации, в городе Фастов Киевской области под удар попала местная железнодорожная инфраструктура. В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС. В Ровно были зафиксированы перебои с электроснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в большинстве регионов Украины отключился свет. В Ивано-Франковске прогремела новая серия взрывов. В Хмельницкой области на Украине также прогремели взрывы.

    5 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Безымянное в ДНР
    Российские войска освободили Безымянное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки за последние сутки освободили Безымянное в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю ВС России освободили семь населенных пунктов в зоне СВО.

    Южная группировка за последнюю неделю освободила Клиновое. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 1085 военнослужащих, 22 бронемашины и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освободив Зеленый Гай, Доброполье и Червоное в Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1515 военнослужащих, 14 танков и бронемашин, три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    В течение недели группировкой «Север» освобожден Волчанск в Харьковской области.

    На Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны.

    Всего же за минувшую неделю в зоне ответственности группировки противник потерял до 1195 военнослужащих, 12 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и шесть складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    На данном направлении общие потери противника составили более 1575 военнослужащих, три танка, 16 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов, 55 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Красноармейска. Было нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, двух штурмовых, горно-штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом потери противника на этом направлении составили более 3265 военнослужащих, 11 бронемашин и семь орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение в Запорожской области, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны. Уничтожены до 415 военнослужащих, два танка, бронемашина, три орудия полевой артиллерии, четыре безэкипажных катера, 13 станций РЭБ, 16 складов боеприпасов, горючего и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, «подкова» у Константиновки разрушает логистику «городов-крепостей» ВСУ.

    Напомним, ВС России два дня назад освободили Червоное в Запорожской области.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года освободили 275 населенных пунктов.

    6 декабря 2025, 02:07 • Новости дня
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    Вопрос послевоенного восстановления Украины обсуждался на встрече делегаций Вашингтона и Киева, передает ТАСС.

    В заявлении Госдепа США указано, что стороны отдельно рассмотрели перспективы будущего процветания Украины, вопросы поддержки предстоящей реконструкции, а также детали совместных экономических инициатив и долгосрочных проектов по восстановлению.

    По данным документа, в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гнатов.

    Переговоры были посвящены, как отмечает Госдеп, поиску вариантов глубокого сотрудничества, способного ускорить восстановление ключевых отраслей экономики.

    Среди обсуждавшихся тем выделялась координация усилий США и Украины по созданию долгосрочных программ, направленных на привлечение инвестиций и обеспечение стабильного роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США начали давить на Европу, чтобы заставить отказаться от конфискации замороженных российских активов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у Европы реальных инструментов давления на Россию для переговоров по конфликту на Украине.

    Зять президента США Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций.

    5 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    Макрон признал невозможность ЕС принудить Россию к переговорам по Украине

    Макрон: Европа не в состоянии принудить Россию к переговорам по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у европейских стран реальных инструментов воздействия на Россию для переговоров по украинскому конфликту.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами в ходе визита в Китай заявил, что европейские страны не способны заставить Россию начать переговоры об урегулировании ситуации на Украине, пишет ТАСС. Макрон отметил: «Глядя на вещи реалистично, можно сказать, что мы не находимся в ситуации, которая бы заставила Россию сесть за стол переговоров».

    Глава французского государства подчеркнул необходимость сохранять единство между США и Европой, чтобы продолжать военную поддержку Киева. Он выразил убеждение, что только совместные усилия Запада могут сохранить устойчивость выбранной политики в отношении украинского конфликта.

    Заявление было сделано на фоне разногласий между союзниками по поводу стратегии по Украине и обсуждения возможностей для политического диалога с Москвой. Макрон подчеркнул, что несмотря на отсутствие рычагов давления на Россию, Европа не должна ослаблять поддержку украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Макрон призвал европейские страны ввести зимний мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине.

    Напомним, ЕС предложил новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Британией, Германией и Францией. Документ стал ответом на предложение Дональда Трампа и состоит из 24 пунктов.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков 3 декабря заявил, что Россия ведет закрытые переговоры по Украине только с США. На фоне этих событий в Европе возникла тревога из-за диалога России и США.

    5 декабря 2025, 21:02 • Новости дня
    Международный суд ООН выразил готовность дать оценку преступлениям Киева

    МИД: Международный суд ООН выразил готовность дать оценку преступлениям Киева

    Международный суд ООН выразил готовность дать оценку преступлениям Киева
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный суд ООН заявил о готовности дать юридическую оценку обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников, сообщил МИД России.

    Суд встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения России против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Как подчеркнули в МИД России, все возражения Киева относительно якобы недопустимости российских требований были полностью отклонены, а претензии России суд принял к рассмотрению в полном объеме.

    «Подтвердив сегодня юридическую допустимость российских требований, Международный суд ООН изъявил готовность дать оценку всему обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о квалификации киевского режима как преступной группировки.

    5 декабря 2025, 16:28 • Новости дня
    Черниговская область Украины обесточена на 90%

    Без света осталось 90% Черниговской области Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Большинство жителей Черниговской области столкнулись с отсутствием электричества из-за масштабной аварии в энергосети региона, сообщает «Черниговоблэнерго».

    Большая часть Черниговской области на севере Украины осталась без электричества из-за крупной аварии в энергосети. В компании «Черниговоблэнерго» уточнили: «На 14:12 (15:12 мск – прим. ТАСС) в результате системной аварии в сети в области обесточено 90% абонентов».

    Сообщается, что энергетики уже приступили к восстановительным работам, однако сроки полного возвращения электроснабжения пока не называются.

    Жителей региона призывают сохранять спокойствие и следить за информацией на официальных каналах, поскольку обесточенными остаются как жилые здания, так и социально значимые объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре в Черниговской области были повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

    До этого в северной части Черниговской области после серии взрывов произошло полное отключение электричества.

    В ответ на отключения света экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов посоветовал жителям страны делать дыхательные упражнения во время зимних блэкаутов.

    5 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании Киева и Европы вести переговоры по Украине

    Песков: ЕС и Украина отвергают урегулирование путем переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия по-прежнему готова обсуждать ситуацию на Украине за столом переговоров, однако эта возможность была отвергнута Киевом и странами Европы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В беседе с RT он подчеркнул, что выбор политико-дипломатических способов урегулирования изначально был главным приоритетом российских властей, однако невозможность такого диалога подтолкнула к началу спецоперации на Украине.

    «Мы хотим мира, и мы хотим достигнуть наших целей мирными средствами. Но, к сожалению, эти мирные средства и путь политических переговоров отвергается европейцами и украинцами. Именно поэтому президент Путин принял решение о начале специальной военной операции», – пояснил Песков.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как дальше может развиваться переговорный трек по Украине.

    6 декабря 2025, 04:56 • Новости дня
    На Украине жители начали поджигать машины военкомов ТЦК

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины выражают протест против мобилизации, сжигая служебные автомобили территориальных центров комплектования, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    Как передает РИА Новости, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о продолжающихся поджогах автомобилей сотрудников территориальных центров комплектования на Украине.

    По его словам, занимаются этим и партизаны, и просто местное население, которое «очень обозлено на ТЦК». Лебедев отметил, что противодействие центрам комплектования объединяет граждан с различными политическими взглядами.

    Он добавил, что даже те украинцы, которые были за или против России, едины в своем неприятии политики ТЦК и желании прекращения военных действий.

    По словам координатора подполья, поджоги автомобилей организованы в знак протеста против мобилизации и работы ТЦК, которых на Украине называют «людоловами».

    Лебедев также предоставил видео от подполья, где зафиксированы ночные поджоги автомобилей защитного цвета, принадлежащих сотрудникам центров комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Львова убил ножом остановившего его на улице сотрудника военкомата.

    Украинские власти предприняли попытку пополнить ВСУ за счет молодежи по программе «Контракт 18-24», но эти меры закончились провалом. Молодые украинцы разочаровались в правительстве и не верят в политические цели конфликта.

    Рамзан Кадыров призвал украинцев объединиться против боевых действий с Россией.

    5 декабря 2025, 13:00 • Новости дня
    ВС России нанесли за неделю массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России с 29 ноября по 5 декабря ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам ВСУ.

    В результате были поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и аэродромная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства, местам хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, складам боеприпасов, ракетного топлива и горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, из них четыре западного производства, перечислили в оборонном ведомстве.

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», снаряд американской РСЗО HIMARS и 1120 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 422 беспилотника, 638 ЗРК, 26 387 танков и других бронемашин, 1626 боевых машин РСЗО, 31 723 орудия полевой артиллерии и миномета, 48 391 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.

    ВС России до этого поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

    ВС России за прошлую неделю нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия.

    6 декабря 2025, 03:33 • Новости дня
    США и Украина продлили переговоры на 6 декабря

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры представителей США и Украины по урегулированию кризиса продлятся, ключевыми темами стали прекращение огня и восстановление страны, заявил Госдеп.

    Делегации США и Украины после встречи во Флориде для обсуждения путей урегулирования конфликта и мер по прекращению огня продолжат переговоры в субботу, 6 декабря. Об этом говорится в сообщении Госдепа, передает ТАСС.

    В переговорах приняли участие спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, зять главы государства Джаред Кушнер, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

    В заявлении Госдепартамента отмечается, что шаги по деэскалации важны для предотвращения возобновления конфликта и реализации комплексного плана восстановления Украины.

    Стороны в течение двух дней обсуждали продвижение к «прочному и справедливому миру на Украине» и назвали переговоры конструктивными.

    По сведениям американских СМИ, встречи прошли 4 и 5 декабря в Майами. Переговоры продолжатся 6 декабря.

    Стивен Уиткофф подтвердил на своей странице в социальной сети, что обсуждение между делегациями продолжится и 6 декабря.

    Он подчеркнул, что на переговорах также были затронуты итоги встречи американской делегации с российскими представителями, состоявшейся в Москве 3 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США и Украины обсудили экономические инициативы и развитие страны в преддверии послевоенной реконструкции.

    В Брюсселе не смогли договориться о судьбе российских активов для поддержки Украины, и обсуждение этого вопроса отложено.

    США начали давить на европейские страны, чтобы те отказались от конфискации российских активов, однако крупнейшие страны Евросоюза занимают жесткую позицию, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается убедить Бельгию предоставить доступ к этим средствам.

    Эксперты считают, что Европа рассматривает контроль над российскими деньгами как последний рычаг влияния по украинскому вопросу, а США стремятся извлечь собственную прибыль из этих активов.

    6 декабря 2025, 08:49 • Новости дня
    Город Запорожье остался без света и тепла

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевская администрация Запорожья (ЗОВА) отчитывается о начале отопительного сезона и наличии света в регионе, несмотря на факт того, что жители Запорожья в действительности остались без света и отопления, сообщили в пророссийском подполье.

    В подконтрольном Киеву Запорожье жители столкнулись с отсутствием света и перебоями с отоплением, несмотря на официальные заявления о стабильной ситуации, сообщает ТАСС. Местное пророссийское подполье отмечает: «Обстановка в регионе сложная – отсутствие света, причем графики отключений не работают. Зато ЗОВА подсвечивает здание администрации. Плюс становится холодно. Отопительный сезон как бы начался и как бы нет. По крайней мере, власти отчитываются, что все по плану – и свет, и тепло, – но это, как обычно, обман».

    По словам источников агентства, нынешнее местное руководство в основном состоит из приезжих чиновников, преимущественно из Киева. Это объясняется попытками властей удержать управление над регионом, но, как отмечают собеседники, новых чиновников мало волнуют насущные проблемы местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Балицкий заявил, что из Запорожья вывозят важные промышленные предприятия и архивы. Владимир Путину доложили о начале освобождения города Гуляйполе.

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Дружба России и Индии вновь выдержала натиск Запада

    Индия и Россия показали Западу преимущество взаимного уважения перед односторонним диктатом: в Нью-Дели завершился двухдневный визит Владимира Путина, в ходе которого он встретился с премьером страны Нарендрой Моди. Итогом саммита стало большое количество документов, затрагивающих сотрудничество как в энергетике, так и в сфере ВПК. Как прошедший визит отразится на будущих контактах России и Индии? Подробности

    Как российские войска вбивают клин между Краматорском и Константиновкой

    Угрозу ключевой трассе снабжения группировки противника в Константиновке удалось создать российским Вооруженным силам. Направление, долгое время выглядевшее замороженным, внезапно пришло в движение. О чем идет речь и какие угрозы это создает для всей украинской обороны на данном участке? Подробности

    США встали на защиту российских активов в Европе в своих интересах

    США начали давить на Европу, чтобы заставить ее отказаться от планов по конфискации замороженных российских активов. Но ведущие страны ЕС занимают в ответ предельно жесткую позицию. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен лично убедить Бельгию открыть доступ к этим активам. Как говорят эксперты, контроль над российскими деньгами – последний козырь Европы в украинском вопросе, но США сами заинтересованы извлечь из этих средств дополнительную прибыль. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

