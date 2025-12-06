США и Украина продлили переговоры на 6 декабря

Tекст: Денис Тельманов

Делегации США и Украины после встречи во Флориде для обсуждения путей урегулирования конфликта и мер по прекращению огня продолжат переговоры в субботу, 6 декабря. Об этом говорится в сообщении Госдепа, передает ТАСС.

В переговорах приняли участие спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, зять главы государства Джаред Кушнер, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

В заявлении Госдепартамента отмечается, что шаги по деэскалации важны для предотвращения возобновления конфликта и реализации комплексного плана восстановления Украины.

Стороны в течение двух дней обсуждали продвижение к «прочному и справедливому миру на Украине» и назвали переговоры конструктивными.

По сведениям американских СМИ, встречи прошли 4 и 5 декабря в Майами. Переговоры продолжатся 6 декабря.

Стивен Уиткофф подтвердил на своей странице в социальной сети, что обсуждение между делегациями продолжится и 6 декабря.

Он подчеркнул, что на переговорах также были затронуты итоги встречи американской делегации с российскими представителями, состоявшейся в Москве 3 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США и Украины обсудили экономические инициативы и развитие страны в преддверии послевоенной реконструкции.

В Брюсселе не смогли договориться о судьбе российских активов для поддержки Украины, и обсуждение этого вопроса отложено.

США начали давить на европейские страны, чтобы те отказались от конфискации российских активов, однако крупнейшие страны Евросоюза занимают жесткую позицию, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается убедить Бельгию предоставить доступ к этим средствам.

Эксперты считают, что Европа рассматривает контроль над российскими деньгами как последний рычаг влияния по украинскому вопросу, а США стремятся извлечь собственную прибыль из этих активов.