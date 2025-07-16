Посол предрек враждебный к России курс Дании на посту председателя Совета ЕС

Tекст: Ирма Каплан

«Дания будет проводить максимально враждебный по отношению к нашей стране курс. Анонсированы дальнейшее ужесточение санкций против России, наращивание военной, политической и финансово-экономической поддержки Украины, содействие реализации амбиций Украины на членство в ЕС», – сказал Барбин РИА «Новости».

По словам Барбина, в планы датского председательства не входит окончание боевых действий и достижение мира на Украине политико-дипломатическим путем. Кроме того, Дания будет стремиться усилить давление на Россию во всех сферах, считает посол.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дания отказалась возобновлять диалог с Россией в рамках Арктического совета. Также посол Барбин сообщал, что датские власти стремятся нарастить активность НАТО в районе Балтийского моря и укрепить присутствие НАТО в странах Балтии.



