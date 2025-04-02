Путин поручил создать механизм блокировки мошеннических звонков

Tекст: Александра Юдина

Путин поручил разработать механизм для блокировки входящих звонков от мошенников, указано на сайте Кремля.

В частности, в законодательство будут внесены изменения, предусматривающие использование антифрод-платформ, которые должны будут блокировать звонки, совершаемые с целью мошенничества.

В перечне поручений Кремля отмечается, что данные изменения будут внесены при условии предварительного получения согласия граждан на блокировку таких звонков. Антифрод-платформа представляет собой государственную информационную систему, цель которой – борьба с киберпреступлениями и правонарушениями.

Кроме того, операторам связи предписано оперативно оповещать банки при фиксации подозрительных звонков или СМС.

Банки и операторы связи обязаны будут возмещать россиянам похищенные деньги, если они не смогли помешать мошенникам, что также входит в перечень поручений президента России.

Ранее президент России поручил ключевым ведомствам представить до 15 июля предложения по введению уголовной ответственности для дропперов, участвующих в мошеннических схемах.