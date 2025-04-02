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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    2 апреля 2025, 14:36 • Новости дня

    Путин поручил создать механизм блокировки мошеннических звонков

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил разработать механизм для блокировки входящих звонков от мошенников с использованием антифрод-платформ.

    Путин поручил разработать механизм для блокировки входящих звонков от мошенников, указано на сайте Кремля.

    В частности, в законодательство будут внесены изменения, предусматривающие использование антифрод-платформ, которые должны будут блокировать звонки, совершаемые с целью мошенничества.

    В перечне поручений Кремля отмечается, что данные изменения будут внесены при условии предварительного получения согласия граждан на блокировку таких звонков. Антифрод-платформа представляет собой государственную информационную систему, цель которой – борьба с киберпреступлениями и правонарушениями.

    Кроме того, операторам связи предписано оперативно оповещать банки при фиксации подозрительных звонков или СМС.

    Банки и операторы связи обязаны будут возмещать россиянам похищенные деньги, если они не смогли помешать мошенникам, что также входит в перечень поручений президента России.

    Ранее президент России поручил ключевым ведомствам представить до 15 июля предложения по введению уголовной ответственности для дропперов, участвующих в мошеннических схемах.

    1 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин встретился с Додиком в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя Республики Сербской Милорада Додика.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале. Во встрече также принял участие помощник президента Юрий Ушаков.

    На прошлой неделе Интерпол в Сараево инициировал международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича. Венгрия подала апелляцию в Интерпол против инициативы из Сараево о международном аресте Додика, ссылаясь на политический характер преследования.

    Накануне президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик прибыл в Москву и начал свой визит с посещения Могилы Неизвестного Солдата.

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    2 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции
    Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин издал указ о создании службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД, поручив правительству представить предложения по численности кадров.

    Путин поручил создать новую службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан на базе Главного управления по миграции, указ опубликован на сайте Кремля.

    В документе говорится о необходимости совершенствования государственного управления в сфере миграции. В связи с этим было решено преобразовать существующую структуру и создать на ее основе новую службу в МВД.

    Правительство должно в течение трех месяцев предложить идеи по уточнению предельной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД. Это позволит оптимизировать кадровые ресурсы в связи с созданием новой структуры.

    Министру внутренних дел поручено обеспечить проведение организационных мероприятий в соответствии с законодательством в этот же срок.

    Назначенный начальником новой службы Андрей Кикоть получит статус первого заместителя министра внутренних дел. В соответствии с указом, он освобождается от предыдущей должности для выполнения новых обязанностей.

    Ранее президент России заявил о необходимости принятия в 2025 году обновленной концепции миграционной политики, акцентируя внимание на пресечении каналов нелегальной миграции.

    До этого МВД сообщило о 670 тыс. нелегальных мигрантов в России. Также в МВД сообщили, что иностранные граждане без документов смогут продлить сроки пребывания в России до конца апреля 2025 года.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    1 апреля 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин упростил получение гражданства для переселяющихся в Россию старообрядцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства для старообрядцев, переселяющихся на Дальний Восток, без необходимости сдачи экзаменов по языку и истории.

    Путин подписал указ, позволяющий старообрядцам, переселяющимся на Дальний Восток, получать гражданство России в упрощенном порядке, передает ТАСС. Документ размещен на портале правовых актов и направлен на поддержку переселения соотечественников в регион.

    Согласно указу, иностранные граждане и лица без гражданства из числа старообрядцев, участвующие в Государственной программе по содействию добровольному переселению, смогут обращаться с заявлением о приеме в гражданство России. Эти претенденты должны прибыть на постоянное место жительства в субъекты Дальневосточного федерального округа.

    Основным преимуществом указа для старообрядцев является возможность обойти ряд формальностей, обычно требуемых для получения гражданства. Такие требования, как постоянное проживание в России, знание русского языка и истории, теперь не обязательны.

    Ранее сообщалось, что в Госдуме планируется обсуждение проекта закона о репатриации соотечественников, который предусматривает возвращение граждан, свободно владеющих русским языком, на историческую родину.

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    1 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Путин распорядился провести заседание Госсовета в Доброграде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении 15 апреля заседания президиума Госсовета в поселке Доброград Владимирской области.

    Основной темой встречи станет развитие инфраструктуры для обеспечения комфортных условий жизни, передает РИА «Новости».

    В феврале Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, в который вошли 26 человек, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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    1 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом прекращение ударов по энергосистемам России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    На совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    Кроме того, на повестке встречи были дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой, сообщил Кремль в Telegram-канале. Совещание состоялось в формате видеоконференции.

    На прошлом совещании с СБ России Путин обсуждал развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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    1 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин подал декларацию о доходах за 2024 год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и руководство администрации главы государства подали свои декларации о доходах и расходах за 2024 год.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все необходимые документы были представлены в установленные законом сроки, передает ТАСС.

    «Все подали декларации в установленные сроки. И президент тоже», – прокомментировал представитель Кремля.

    По закону, высокопоставленные государственные служащие обязаны ежегодно до 1 апреля представлять декларации о своих доходах, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей.

    Начиная с 2023 года эти сведения больше не публикуются в СМИ и на официальных сайтах ведомств. Это стало возможным после подписания президентом Путиным указа в конце декабря 2022 года, который временно отменил публикацию подобных данных на период проведения специальной военной операции.

    В январе прошлого года Путин подал декларацию о доходах как кандидат в президенты, в которой говорилось, что в 2017–2022 годах он заработал более 67,5 млн рублей.

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    1 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин уравнял зарплаты губернаторов и вице-премьеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, приравнивающий зарплаты губернаторов к доходам вице-премьеров.

    Документ, который вступает в силу с 1 января 2026 года, был опубликован на портале правовой информации.

    «Установить высшим должностным лицам субъектов РФ денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства РФ», – говорится в указе.

    Ранее ученые из институтов РАН и Плехановского университета предложили реформировать систему оплаты труда госслужащих России, внедрив сингапурский опыт для снижения коррупции и повышения эффективности.

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    1 апреля 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин принял в Кремле главу МИД Китая
    Путин принял в Кремле главу МИД Китая
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с министром иностранных дел Китая Ван И.

    На встрече присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    Визит Ван И в Россию начался 31 марта и, как ожидается, продлится до 2 апреля.

    Путин выразил удовлетворение развитием отношений между Россией и Китаем и попросил Ван И передать дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину.

    Путин также отметил, что программа визита председателя КНР Си Цзиньпина в мае будет насыщенной и охватит не только празднование юбилея Победы, но и другие важные мероприятия.

    Путин и Си Цзиньпин традиционно принимают министров двух стран, когда главы внешнеполитических ведомств обмениваются визитами. Президент России продолжает эту практику, говорится в Telegram-канале Кремля.

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    2 апреля 2025, 12:19 • Новости дня
    Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии

    Путин направил телеграмму с поздравлением главе Абхазии Бадре Гунбе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями Бадре Гунбе по случаю вступления в должность президента Абхазии, выразив уверенность в укреплении отношений между Россией и Абхазией.

    Владимир Путин направил сердечные поздравления Бадре Гунбе по случаю его вступления в должность президента Абхазии. В своем послании Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Абхазией развиваются в духе дружбы и союзничества и выразил надежду на дальнейшее укрепление этих связей при новом президенте. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    Он также отметил, что братские народы России и Абхазии связаны общей историей, особо выделив День Победы в Великой Отечественной войне, который имеет особое значение для обеих стран.

    Президент России пригласил Гунбу принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве, которые состоятся 9 мая 2025 года, выразив искреннюю радость от возможности приветствовать его в российской столице в этот знаменательный день.

    Путин также отметил важность Дня Победы в Великой Отечественной войне для обоих народов, подчеркнув их благодарность и уважение героическому поколению победителей, а также пригласил Гунбу принять участие в московских мероприятиях в честь этой даты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин на встрече с избранным абхазским лидером Бадрой Гунбой заявил о продолжении программы выдачи российских паспортов гражданам республики.

    В ходе встречи в Кремле президент Абхазии Бадра Гунба обратился к Путину с просьбой о помощи в связи с нехваткой электроэнергии в республике.

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    2 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин поручил создать домен «Образование»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил создать домен «Образование» для размещения образовательных стандартов в открытом доступе.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внедрить домен «Образование» для размещения образовательных стандартов и программ, сообщает ТАСС. Этот домен предназначен для обеспечения доступа к федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным программам и иной учебно-методической документации. Указано, что в работу над проектом будут вовлечены ведущие образовательные и научные организации, а также заинтересованные работодатели.

    В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается необходимость внедрения цифровых платформенных решений. Это включает не только разработку и размещение образовательных документов, но и распространение лучших рабочих программ по различным дисциплинам в открытом доступе.

    Поручение было дано после заседания Совета по науке и образованию и направлено на повышение доступности и качества образовательных материалов в России. Ожидается, что новый домен упростит доступ к учебным ресурсам и повысит их качество за счет привлечения ведущих специалистов в сфере образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил обновить образовательные стандарты по наукам, поручил запретить использование иностранных мессенджеров для госслужащих и поручил переключить господдержку на кредиты для профессий технологического лидерства.

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    2 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Банки и операторов связи решили обязать возвращать россиянам похищенные деньги

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, обязывающие банки и операторов связи компенсировать украденные у россиян деньги, если эти предприятия не предприняли мер противодействия.

    Кредитные организации и операторы связи будут обязаны возмещать денежные средства, похищенные мошенниками у россиян, если они не приняли достаточных мер для предотвращения таких случаев, передает ТАСС.

    Соответствующие изменения в законодательство поручил внести Путин.

    Президент также поручил определить условия, размер и порядок компенсации похищенных средств. В случае взлома банковских приложений и кражи денег, банки будут обязаны возмещать ущерб клиентам. Кроме того, законопроект должен предусматривать дополнительные меры ответственности для банков в подобных ситуациях.

    Другим важным аспектом поправок станет ответственность руководства банков за утечки данных. Деловая репутация заместителя главы банка, отвечающего за кибербезопасность, будет считаться неудовлетворительной в случае утечек персональных данных и их неправомерного использования злоумышленниками.

    Это также требует внесения изменений в законодательство, чтобы предусмотреть признание неудовлетворительной деловой репутации в случае нарушений, касающихся защиты информации и незаконного использования данных клиентов.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести обязательное уведомление граждан об утечке их персональных данных, чтобы они могли своевременно принять меры для защиты своих прав и интересов.

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    2 апреля 2025, 12:49 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Бурятии Цыденовым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в среду намерен встретиться с руководителем Бурятии Алексеем Цыденовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Глава региона выступит у президента с докладом, сообщил Песков, передает ТАСС.

    Также у президента на среду намечены другие встречи и внутренние совещания.

    Ранее Путин встретился с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. На встрече глава государства поддержал решение руководителя региона вновь выдвинуться на пост губернатора области.

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    2 апреля 2025, 12:59 • Новости дня
    Песков: Послание Путина Федеральному собранию вряд ли пройдет до майских праздников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию вряд ли возможно до майских праздников, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «До майских праздников уже состоится это [мероприятие] вряд ли, таких планов нет», – цитирует Пескова ТАСС.

    Когда планы по посланию Федеральному собранию станут конкретнее, Кремль проинформирует, заключил он.

    В начале марта Песков отмечал, что дата послания президента пока не определена.

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    2 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Путин поручил обновить образовательные стандарты по наукам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение обновить федеральные образовательные стандарты и программы в областях математики, физики, химии и биологии.

    Это решение принято по итогам заседания Совета по науке и образованию и направлено на реализацию комплексного плана мероприятий для повышения качества образования до 2030 года, перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

    Отмечается, что необходимо предусмотреть сбалансированность учебного материала, его доступности и взаимодействия с другими дисциплинами. Также подчеркивается важность привлечения к процессу ведущих образовательных и научных организаций.

    Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить возможность работающим студентам обучаться по индивидуальным планам с использованием дистанционных технологий. Кабмин должен предоставить студентам информацию о кадровой потребности и трудоустройстве через онлайн-сервисы. Ответственным за выполнение этого поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, оно должно быть выполнено к 1 февраля 2026 года.

    Президент также поручил принять меры по продвижению российского инженерного образования в области ядерной энергетики и технологий за рубежом. Это направлено на реализацию совместных проектов с зарубежными партнерами. Правительству предстоит провести эту работу совместно с Росатомом. О результатах работы необходимо отчитаться до 1 сентября, а затем ежегодно.

    Сообщалось, что Путин поручил правительству внести изменения, которые ограничат предоставление льготных образовательных кредитов только для обучения по профессиям, обеспечивающим технологическое лидерство страны.

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    2 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин поручил создать возможность блокировки профиля в «Госуслугах» при подозрительной активности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозрительная активность пользователя портала «Госуслуги» должна приводить к блокировке профиля, такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Блокировку профиля могут ввести в случае одновременного изменения двух и более параметров идентификации, при этом должна быть предусмотрена возможность оперативного восстановления доступа к учетной записи, говорится в поручении, передает ТАСС.

    Восстановление доступа должно быть возможно в том числе с помощью личного обращения в МФЦ.

    Также информацию о подозрительной активности в личном кабинете должны будут автоматически передавать в банки.

    Поручение дано Центробанку и правительству, доклад по нему ожидается до 1 июня.

    Также Путин поручил внести изменения в законы, обязывающие банки и операторов связи компенсировать украденные у россиян деньги, если эти предприятия не предприняли мер противодействия.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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