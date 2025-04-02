Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».7 комментариев
Путин поручил создать механизм блокировки мошеннических звонков
Президент России Владимир Путин поручил разработать механизм для блокировки входящих звонков от мошенников с использованием антифрод-платформ.
Путин поручил разработать механизм для блокировки входящих звонков от мошенников, указано на сайте Кремля.
В частности, в законодательство будут внесены изменения, предусматривающие использование антифрод-платформ, которые должны будут блокировать звонки, совершаемые с целью мошенничества.
В перечне поручений Кремля отмечается, что данные изменения будут внесены при условии предварительного получения согласия граждан на блокировку таких звонков. Антифрод-платформа представляет собой государственную информационную систему, цель которой – борьба с киберпреступлениями и правонарушениями.
Кроме того, операторам связи предписано оперативно оповещать банки при фиксации подозрительных звонков или СМС.
Банки и операторы связи обязаны будут возмещать россиянам похищенные деньги, если они не смогли помешать мошенникам, что также входит в перечень поручений президента России.
Ранее президент России поручил ключевым ведомствам представить до 15 июля предложения по введению уголовной ответственности для дропперов, участвующих в мошеннических схемах.