Россия договорилась передать Буркина-Фасо вакцины против оспы птиц

Россельхознадзор: Россия передаст Буркина-Фасо вакцины против оспы птиц

Tекст: Елизавета Шишкова

Соглашение заключено между Федеральным центром охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), подведомственным Россельхознадзору, и Центром закупок ветеринарных препаратов Буркина-Фасо, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Документ направлен на расширение международного сотрудничества в сфере ветеринарии. Он предусматривает безвозмездную передачу препаратов, а также научное сопровождение их применения.

Специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» окажут методическую и практическую поддержку при проведении вакцинации для обеспечения эффективного использования вакцин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство здравоохранения России сообщило о переговорах с африканскими партнерами о совместной разработке вакцинных препаратов.

В пятницу президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений со странами Африканского континента.

В тот же день министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал поставки российских вакцин против желтой лихорадки в Африку.