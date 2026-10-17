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Times: 1,5 тыс. военных «коалиции желающих» отработают переброску на Украину
Около 1,5 тыс. военнослужащих из стран так называемой коалиции желающих, в том числе из Британии, Германии и Франции, должны принять участие в Польше в учениях по подготовке к возможному размещению контингента на Украине, пишет Times.
Учения состоятся в ноябре, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
«В следующем месяце сотни британских военнослужащих отправятся в Польшу для тренировки развертывания на Украине... Военнослужащие из нескольких стран, включая Францию и Германию, будут имитировать движение войск и материально-технических грузов», – говорится в сообщении газеты.
Военные отработают логистику и координацию действий в случае принятия решения о фактическом вводе многонационального контингента на территорию Украины.
Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил, что коалиция желающих намерена провести специальные учения, чтобы подготовить военный контингент к размещению на Украине, причём переброска сил якобы планируется сразу после возможного достижения соглашения о прекращении огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатели «коалиции желающих» заявили о планах ввести многонациональный военный контингент на территорию Украины после перемирия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми намерения западных стран разместить свои военные силы на украинской территории.