Tекст: Антон Антонов

Учения состоятся в ноябре, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

«В следующем месяце сотни британских военнослужащих отправятся в Польшу для тренировки развертывания на Украине... Военнослужащие из нескольких стран, включая Францию и Германию, будут имитировать движение войск и материально-технических грузов», – говорится в сообщении газеты.

Военные отработают логистику и координацию действий в случае принятия решения о фактическом вводе многонационального контингента на территорию Украины.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил, что коалиция желающих намерена провести специальные учения, чтобы подготовить военный контингент к размещению на Украине, причём переброска сил якобы планируется сразу после возможного достижения соглашения о прекращении огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатели «коалиции желающих» заявили о планах ввести многонациональный военный контингент на территорию Украины после перемирия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми намерения западных стран разместить свои военные силы на украинской территории.