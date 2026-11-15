Расчет БПЛА батальона ГУР Украины с тренером из Одессы ликвидировали в ДНР

Tекст: Ольга Иванова

На территории ДНР уничтожен расчет беспилотных летательных аппаратов батальона «шейха Мансура», который относится к украинскому Главному управлению разведки, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника в силовых ведомствах, среди ликвидированных бойцов оказалась женщина-оператор дронов с позывным Райана Война. Отмечается, что в 2024 году она стала первой женщиной, вступившей в ряды этого батальона.

До начала боевых действий погибшая жила в Одессе, где работала тренером по тайскому боксу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу командир десантно-штурмового батальона с позывным Кубок сообщил об использовании украинскими военными здания школы в Доброполье для размещения пункта управления беспилотниками.

Во вторник в Горловке супружеская пара пострадала в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль.

В понедельник Верховный суд Донецкой народной республики приговорил гражданина Грузии Гурама Чичинадзе к лишению свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины.