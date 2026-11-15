Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
В ДНР уничтожили расчет БПЛА батальона ГУР с женщиной-оператором
Расчет БПЛА батальона ГУР Украины с тренером из Одессы ликвидировали в ДНР
Российские силовые структуры ликвидировали в Донецкой народной республике расчет беспилотников батальона «шейха Мансура» Главного управления разведки Украины, в составе которого находилась женщина-оператор.
На территории ДНР уничтожен расчет беспилотных летательных аппаратов батальона «шейха Мансура», который относится к украинскому Главному управлению разведки, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.
По словам источника в силовых ведомствах, среди ликвидированных бойцов оказалась женщина-оператор дронов с позывным Райана Война. Отмечается, что в 2024 году она стала первой женщиной, вступившей в ряды этого батальона.
До начала боевых действий погибшая жила в Одессе, где работала тренером по тайскому боксу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу командир десантно-штурмового батальона с позывным Кубок сообщил об использовании украинскими военными здания школы в Доброполье для размещения пункта управления беспилотниками.
Во вторник в Горловке супружеская пара пострадала в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль.
В понедельник Верховный суд Донецкой народной республики приговорил гражданина Грузии Гурама Чичинадзе к лишению свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины.