Объект «Нафтогаза» получил повреждения в Полтавской области

На объекте «Нафтогаза» в Полтавской области вспыхнул масштабный пожар

Tекст: Вера Басилая

В Полтавской области получил повреждения объект нефтегазового комплекса, после зафиксированного удара на инфраструктуре возник масштабный пожар, передает ТАСС со ссылкой на компанию «Нафтогаз».

Полтавская область выступает одним из ключевых центров добычи газа на Украине. На территории региона располагается около ста месторождений углеводородов, которые обеспечивают порядка 40% от общего объема газодобычи в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, серия взрывов произошла в городе Кременчуге Полтавской области, а также в Харьковской и Одесской областях на Украине.

В Вышгороде под Киевом на территории складских помещений начался сильный пожар после серии взрывов.

В четверг в Черниговской области на севере Украины повредили объект компании «Нафтогаз».