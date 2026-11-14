В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.2 комментария
В Китае испытали крупный грузовой беспилотный самолет W5000
В китайском городском округе Ордос автономного района Внутренняя Монголия состоялся успешный испытательный полет крупного беспилотного грузового самолета W5000.
Воздушное судно разработали и произвели в городе Чанчжоу провинции Цзянсу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Максимальная грузоподъемность беспилотника составляет пять тонн, а дальность полета достигает 2,6 тыс. километров. Отмечается, что все 220 тыс. компонентов аппарата изготовлены на территории КНР.
Количество предварительных заказов на новую модель уже достигло 835 единиц, среди потенциальных покупателей названо множество китайских логистических компаний. Ожидается, что официальная коммерческая эксплуатация самолета начнется к концу 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Китае успешно совершил дебютный пилотируемый полет электрический коммерческий самолет CE-25A.
В апреле Китайская корпорация авиационной промышленности сообщила об успешных испытаниях нового коммерческого крупногабаритного транспортного беспилотника HH-200.
В марте тяжелый транспортный беспилотник «Чанъин-8» осуществил свой первый демонстрационный полет в КНР.