    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    30 января 2026, 14:23 • Новости дня

    Установлен рекорд по доле китайских авто в Европе

    Доля китайских автомобилей на рынке Европы достигла рекордных 9,5%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В декабре на европейском рынке почти каждая десятая проданная машина была произведена китайской компанией, что стало новым рекордом для брендов из КНР, отмечает Bloomberg.

    Китайские автопроизводители продолжают укреплять свои позиции на европейском рынке: в декабре почти каждая десятая легковая машина, проданная в Европе, была произведена компаниями из КНР, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Исследование Dataforce показало, что это стало новым рекордом для китайских брендов и завершило год стремительного роста, особенно за счет активных продаж гибридных и электромобилей.

    В декабре доля китайских марок достигла 9,5% на рынке стран ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли и Британии. Основным драйвером стали электромобили: в декабре на китайские бренды пришлось 16% этого сегмента, а за год – 11%, что более чем вдвое превышает показатели 2024 года.

    Наибольшая доля китайских машин зафиксирована в Норвегии (13,7%), Великобритании (10,7%), Испании (9,9%), а также в Исландии, Италии и Польше. В Испании китайские электромобили заняли 18% сегмента, в Британии – 17,7%. Минимальные показатели отмечены в Литве, Эстонии, Германии, Латвии и Словакии.

    Лидерами европейского рынка по-прежнему остаются японские производители, однако китайские автомобили уже переместились на вторую строчку, обогнав корейские компании, а четвертыми остались американские бренды. Еще до второго квартала 2025 года китайские марки были только четвертыми по объему продаж.

    Стремительный рост китайских машин, по данным Dataforce, усугубляет проблемы европейской автопромышленности. В отрасли занято свыше 13 млн человек, а за полтора года в регионе потеряно не менее 110 тыс. рабочих мест. «Если не принять срочных мер, отрасль не сможет восполнить эти потери, и сейчас для нашей индустрии это вопрос выживания», – заявил глава итальянской Brembo NV Роберто Вавассори.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экспорт китайских автомобилей в Россию сократился в 2025 году на 42% и составил 632,3 тыс. легковых машин и микроавтобусов.

    Эксперты отмечают, что на российском авторынке к 2026 году ожидается уменьшение доли новых автомобилей из Китая и рост отечественного производства, особенно марки Lada.

    При этом демпинг со стороны китайских автопроизводителей на российском рынке превзошел все мыслимые границы, по мнению президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

    29 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС

    Китаист Маслов: Стармер на встрече с Си Цзиньпином не повторил ошибок фон дер Ляйен и Макрона

    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кир Стармер на переговорах с Си Цзиньпином не повторил ошибок европейских коллег и сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов. Тактика премьера Британии объясняется рядом причин, одна из которых связана с историческими событиями: Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и в КНР это помнят, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Еще до Brexit Китай рассматривал Британию в качестве «входных ворот» в Европу. Однако после выхода Соединенного Королевства из ЕС китайские инвестиции в страну резко упали. Теперь Лондон пытается восстановить эти инвестиционные связи», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Он напомнил, что Британия открыла несколько университетов на территории Китая и готовит там свои кадры.

    Кроме того, добавил собеседник, в Поднебесной работают сотни компаний с британским капиталом. «Для главы правительства Британии важно защитить их интересы», – указал эксперт, обратив внимание на то, что в последнее время активизировалась деятельность британско-китайского делового союза, который является основным проводником интересов бизнесов двух стран.

    Примечательно, что Кир Стармер в ходе визита пока не повторил ошибок Урсулы фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона: он сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов – Тайвань, Синьцзян, Тибет. «Это было мудрое решение. И Си Цзиньпин обозначил Британию как дружественное по отношению к Китаю государство, подчеркнув, что именно это и есть модельное поведение политика, который не влезает во внутренние дела КНР», – детализировал Маслов.

    По его мнению, британский премьер избрал отличную от своих европейских коллег тактику по ряду причин. Первая связана с принципиальной разницей между курсами Британии и Брюсселя. «В Евросоюзе есть кризисный разрыв между заявлениями политиков, которые против Китая, и европейского бизнеса, который как раз за взаимодействие с Поднебесной. В Соединенном Королевстве исторически политика и бизнес идут в одном направлении по отношению к Пекину», – пояснил аналитик.

    Вторая объясняется историческими событиями. «Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и Китай это помнит. Кроме того, приближается очередная годовщина передачи Гонконга КНР, поэтому Лондон ведет себя крайне аккуратно, чтобы не получить никаких обвинений в колониальных и имперских замашках», – считает китаист.

    Как бы то ни было, по оценкам Маслова, нынешний визит Стармера в Китай и его переговоры с Си – это подготовка к целому ряду соглашений. «На повестке – вопросы упрощения торговли, пребывания британского бизнеса на территории Поднебесной, а также обмен научными, научно-техническими, образовательными данными», – отметил он, напомнив, что за неделю до поездки главы правительства Британии китайцам наконец было выдано разрешение на возведение посольства в центре Лондона.

    «В последние пять лет основной подход европейских политиков к Китаю заключался в принципе «кнута и пряника». Сейчас на фоне непредсказуемых мер со стороны Дональда Трампа они пытаются заручиться неким взаимодействием с Пекином. КНР становится страной, за которую страны будут конкурировать», – подчеркнул китаист.

    По его словам, одна из задач европейцев – уменьшить закупки Пекином российских энергоресурсов и тем самым разбить связку между Россией и Поднебесной на экономическом уровне. «На деле у них это вряд ли получится. Но в этой связи Москве было бы полезно выйти с новыми инициативами в плане взаимодействия с КНР», – заключил Маслов.

    В четверг в Пекине прошли переговоры Си Цзиньпина и Кира Стармера. Британский премьер заявил о готовности Лондона расширять и укреплять сотрудничество с КНР по различным направлениям. Он также выразил заинтересованность в поддержании высокого уровня взаимодействия с КНР, в усилении сотрудничества в области торговли, инвестиций, в таких направлениях, как финансы и охрана окружающей среды.

    «Китай готов взаимодействовать с Британией, руководствуясь широкими историческими перспективами, преодолевать разногласия, проявлять взаимное уважение, преобразовывать большой потенциал китайско-британского сотрудничества в значительные достижения, которые изменят ситуацию к лучшему», – сказал, в свою очередь, Си.

    Председатель КНР указал на заинтересованность китайской стороны в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Лондоном в области образования, здравоохранения, в сфере финансов и услуг, в плане совместных исследований, а также в использовании новейших разработок, связанных с искусственным интеллектом, биотехнологиями и альтернативными источниками энергии.

    Он выразил признательность Стармеру за то, что глава британского правительства публично заявил о благоприятных возможностях, которые предоставляет Китай, и о том, что взаимодействие с Пекином – это «необходимая опция». Си Цзиньпин подчеркнул, что этот визит «откроет новую главу в китайско-британских отношениях». При этом он «сделал выговор» лидеру Консервативной партии Британии, которая раскритиковала Стармера за поездку в Китай, передает The Guardian.

    Как отмечает издание, Стармер после встречи с председателем КНР отметил, что стороны достигли ощутимых результатов по снижению тарифов на виски и безвизовым поездкам. Политики также уделили особое внимание обмену информацией и сотрудничеству по вопросам нелегальной миграции, включая проблему малых судов и деталей для моторов. Премьер добавил, что обсуждение было конструктивным и принесло реальные итоги.

    Напомним, Стармер прибыл в Пекин 28 января. Это первая поездка главы британского правительства в Китай за восемь лет. Политик назвал своей задачей вывести из «ледникового периода» взаимодействие Британии и КНР. «У нас был золотой век отношений при Дэвиде Кэмероне и Джордже Осборне, который затем сменился ледниковым периодом. В результате, в то время как наши союзники разработали более сложный подход, Великобритания стала исключением», – посетовал он на одном из публичных мероприятий в декабре.

    Как напоминают «Ведомости», только за январь 2026 года в Китае побывали премьер Ирландии Михол Мартин и премьер Канады Марк Карни. В частности, Оттава обязалась снизить пошлины на китайские электромобили в обмен на согласие Пекина сократить пошлины в отношении ряда канадских сельскохозяйственных товаров. Также было объявлено об их «стратегическом партнерстве» в энергетике. Дональд Трамп раскритиковал Канаду и пригрозил 100%-ными пошлинами в случае заключения некоей сделки с Китаем.

    27 января 2026, 20:54 • Новости дня
    В ООН выступили с заявлением о неправомерности односторонних санкций ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с общим населением свыше двух млрд человек, заявили в ООН. При этом такие санкции являются неправомерными с точки зрения международного права.

    Санкции, введенные Евросоюзом против более 30 стран, затронули свыше 2,2 млрд человек. В перечень попали Россия, Беларусь, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Ливия, Судан, Сомали, Йемен, Бурунди, ЦАР, Республика Конго, Гвинея и другие государства. Об этом сообщили на международной конференции, организованной миссией Белоруссии в Брюсселе, передает ТАСС.

    В обсуждении приняли участие представители Европарламента и спецдокладчик ООН по вопросам односторонних мер профессор Елена Довгань. Она подчеркнула, что санкции могут быть введены только решением Совета Безопасности ООН. Ученый заявила: «Все остальные рестрикции – это односторонние принудительные меры, которые неправомерны с точки зрения международного права».

    Профессор привела примеры, когда односторонние санкции приводили к прямой гибели наиболее незащищенных групп населения, отметив негативное влияние подобных рестрикций на права человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для продолжения диалога о вступлении в Евросоюз.

    А в понедельник Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа в Евросоюз с 2027 года.

    Политика ультимативного выбора Евросоюза может привести к неблагоприятным последствиям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 01:25 • Новости дня
    США, Дания и Гренландия вступили в переговоры о судьбе острова
    США, Дания и Гренландия вступили в переговоры о судьбе острова
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД Дании сообщил, что в среду начались переговоры между США, Данией и Гренландией, чтобы разрешить дипломатический кризис, вызванный угрозами президента США Дональда Трампа в адрес арктической территории.

    Министерство иностранных дел Дании в письменном комментарии агентству Reuters сообщило, что высокопоставленные должностные лица Дании, Гренландии и США встретились, чтобы «обсудить, как мы можем решить проблемы безопасности в Арктике, волнующие Америку, при этом соблюдая «красные линии» Королевства».

    Госсекретарь США Марко Рубио ранее в среду заявил, что в США теперь действует процедура, касающаяся Гренландии, и что состоятся технические встречи с официальными лицами из Гренландии и Дании по этому вопросу.

    Неоднократные призывы Трампа к установлению контроля США над Гренландией, ссылаясь на соображения национальной безопасности, связанные с Россией и Китаем, угрожали расколом трансатлантического альянса ещё до начала спора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, датский премьер Метте Фредериксен сдержала давление Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США, несмотря на угрозы. Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии. Премьер-министр Гренландии призвал  готовиться к возможному военному вторжению.

    28 января 2026, 11:42 • Новости дня
    Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян

    Медведев: Россияне жалуются, что в Европе невозможно жить

    Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне, побывавшие в европейских странах, отмечают, что уровень комфорта там значительно ниже из-за многочисленных очередей и обязательных платежей, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии Всероссийского форума МФЦ.

    Он подчеркнул, что жители России сталкиваются с подобными трудностями гораздо реже, передает ТАСС.

    По словам Медведева, путешествующие за границу россияне рассказывают: «Ну жить невозможно! Потому что на стояние в очередях за получением справок, за всякими разными государственными повинностями, уплатой тех или иных сборов, вообще просто на решение каких-то насущных домашних человеческих задач… уходит огромное количество времени». Политик отметил, что эти сложности касаются как постоянных жителей, так и временно пребывающих в европейских странах.

    «Вот у нас все совершенно не так. У нас, как приятно говорить, гораздо круче во всех отношениях», – заявил Медведев.

    В конце декабря Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    29 января 2026, 03:25 • Новости дня
    Финны рассказали, как живут у закрытой третий год границы с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    На Сайменском канале восемь шлюзов, пять из них – на российской стороне, а подъездная дорога к каналу является основной, по которой проходит весь транспорт между финской границей и Выборгом, поэтому финские работники канала, несмотря на границу на замке, следят за оборудованием и ухаживают за дорогами.

    «Граница между Финляндией и Россией закрыта третий год. На арендованном участке Саймаского канала всё ещё проводятся ремонтные работы. Там проверяют и обслуживают оборудование канала, регулируют расход и уровень воды», – пишет портал Yle.

    За обслуживание арендованной зоны Сайменского канала отвечает Финляндия в соответствии с соглашением между двумя странами. Финны работают в России несколько дней в неделю. Большинство из них передвигаются парами. На арендуемую территорию распространяется российское законодательство.

    Протяженность канала составляет 43 км, примерно половина из них находится в Финляндии, а половина – в России. К каналу применяется финское законодательство о водном транспорте. Финны ценят имущество своей страны, поэтому в любую погоду «заботятся о своей собственности».

    Сейчас на арендованной территории очень тихо. Помимо финнов, там также присутствуют российские пограничники и таможенники.

    «Россиянам необходимо разрешение от российского комиссара по проливу для въезда в этот район. Такие разрешения там уже давно не выдаются», – сказал местный работник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, у заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям при строительстве заборов оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что элита Финляндии демонстрирует «животную русофобию», от которой не помогли излечиться долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

    Финляндия занимает шестое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    28 января 2026, 17:44 • Новости дня
    Литва ограничила объем топлива во въезжающих из России и Белоруссии грузовиках
    Литва ограничила объем топлива во въезжающих из России и Белоруссии грузовиках
    @ Фадеичев Сергей/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы установили лимит на топливо в баках въезжающих из России и Белоруссии машин, чтобы предотвратить незаконную продажу горючего.

    Правительство Литвы одобрило ограничение на въезд в страну автомобилей с российской и белорусской регистрацией, если в их баках содержится более 200 литров топлива, передает ТАСС. Решение принято после предложения таможенного департамента, который утверждает, что избыточное горючее сливают для продажи на территории Литвы.

    Власти республики считают, что это способствует потерям бюджета из-за неуплаченных налогов. По данным ведомства, ежедневно в страну въезжают около двухсот грузовиков с российскими и белорусскими номерами, а за месяц их количество достигает 7100.

    Таможенный департамент подсчитал, что если из одной фуры незаконно сливается 500 литров дизельного топлива, то за сутки реализуется 100 тыс. литров, а за месяц государство теряет 2,2 млн евро налоговых поступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  29 октября власти Литвы закрыли границу с Белоруссией, сославшись на угрозу контрабанды табачной продукции.

    Минск в ответ заблокировал проезд литовских грузовиков и организовал для них платные стоянки, а на территории Белоруссии были задержаны более 1 тыс. литовских фур.

    Позже власти Литвы открыли границу после месячного перерыва.

    28 января 2026, 05:57 • Новости дня
    Дмитриев поиронизировал над попытками Франции опровергнуть заявление Рютте

    Дмитриев поиронизировал над попытками Франции опровергнуть слова Рютте

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл ироничную параллель между заявлением генсека НАТО Марке Рютте о неспособности Европы себя защитить без США и ответа на это французских политиков.

    «Когда детки спорят, «папочка» принимает решение», – написал в соцсети Х Дмитриев.

    Он также разместил в посте ссылку на материал газеты Politico о том, как Франция обрушилась с критикой на главу НАТО Марка Рютте из-за разногласий по поводу оборонной мощи Европы.

    Дмитриев в своей реплике напомнил ситуацию в июне 2025 года, когда Рютте, говоря о словах Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться». Президент США сравнение себя с «папочкой» одобрил, а генсеку НАТО пришлось оправдываться за подхалимство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Франция резко ответила Рютте на слова о безопасности Европы. В частности глава МИД страны Жан-Ноэль Барро, Мюриэль Доменак, ранее представлявшая Францию при НАТО, министр обороны Франции Катрин Вотре и другие политики принялись опровергать слова Рютте.

    До этого Рютте заявил, что ЕС не сможет защитить себя без помощи США, что навело лидеров некоторых европейских стран на мысль о создании военного альянса без участия Вашингтона.

    27 января 2026, 16:18 • Новости дня
    Фицо заявил о рисках для Словакии после эмбарго на российский газ со стороны ЕС

    Фицо заявил о риске нехватки газа после запрета ЕС на импорт газа из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий премьер Роберт Фицо выразил обеспокоенность тем, что после введения ЕС запрета на импорт российского газа интересы Словакии могут быть не учтены.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставщики нефти и газа из России всегда были для страны надежными партнерами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ТА3. По словам Фицо, «у нас всегда были корректные отношения с поставщиками нефти и газа из РФ, это были надежные поставщики, а сегодня мы должны надеяться на готовность западных стран направлять газ дальше на восток к нам, поскольку может возникнуть ситуация, что будет недостаток сырья, и потом мы будем спрашивать, будут ли крупные страны учитывать государственные интересы таких маленьких стран, как Словакия?».

    Фицо выступил с этим заявлением на пресс-конференции после того, как Совет ЕС в понедельник дал окончательное одобрение запрету на импорт российского газа. Новый пакет ограничений предусматривает постепенное прекращение поставок российского газа в страны Евросоюза.

    Премьер-министр выразил обеспокоенность тем, что в новых условиях Словакия зависит от готовности западных стран обеспечить снабжение газом восточных партнеров. Фицо отметил, что в случае возможной нехватки сырья интересы маленьких стран, таких как Словакия, могут быть не в приоритете у крупных членов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все страны будут спешить заключать деловые соглашения с Россией.

    Он добавил, что Словакия и Венгрия планируют отдельно обжаловать решение Евросоюза о запрете импорта российского газа с 2027 года.

    Напомним, накануне Совет Евросоюза утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа из России с 30 сентября 2027 года.


    29 января 2026, 05:10 • Новости дня
    Финская разведка заявила о сохранении производства вооружений в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Военная разведка Финляндии оценила способность российской оборонной промышленности поддерживать массовое производство вооружений в условиях конфликта, о чём сказано в обзоре ведомства на 2026 год.

    «Несмотря на вызовы, оборонная промышленность России адаптировалась к поддержанию массового производства», – приводит выдержку из документа ТАСС.

    Сотрудничество с партнерами, в частности с Китаем, Ираном и КНДР, позволило снизить производственное давление и увеличить объёмы выпуска продукции, отмечается там.

    Финская разведка считает, что накопленные запасы техники в случае прекращения боевых действий смогут обеспечить дальнейшее развитие Вооруженных сил России.

    В документе говорится, что экономическая ситуация в России не критична, и экономика страны способна финансировать проведение специальной военной операции в обозримой перспективе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российское оружие было улучшено в 2025 году и как легко и быстро увеличить боевой состав ВМФ. При этом президент России Владимир Путин заявлял об успешных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник».

    29 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Лавров объяснил посылы Запада о третьей мировой

    Лавров назвал цели Запада в использовании темы третьей мировой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что западные элиты эксплуатируют разговоры о третьей мировой войне ради сплочения избирателей вокруг власти.

    Западноевропейские элиты используют нарративы о третьей мировой войне для мобилизации своего электората и сохранения власти, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye, пишет ТАСС.

    Лавров подчеркнул: «Элиты, которые, как сейчас принято говорить, продвигают эти нарративы, не видят другого способа мобилизовать свой электорат, чтобы сохранить власть. Как только они перестанут заниматься этими истеричными делами по поводу российской угрозы, им придется заниматься конкретными социально-экономическими проблемами».

    Министр отметил, что историю о «подготовке» к третьей мировой войне, якобы инициируемой Россией, активно раздувают прибалтийские страны, а также политики Германии, Франции, генсек НАТО Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Лавров раскритиковал западный политический класс за отсутствие аргументов и упрощенное описание событий, связанных со спецоперацией на Украине.

    Он обратил внимание на противоречия в западных СМИ относительно темпов СВО и утверждений о возможном нападении России на Европу через три года. Лавров резюмировал, что обращаться по поводу третьей мировой войны стоит к тем, кто оправдывает свое провальное пребывание у власти подобными нарративами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России в четверг также заявил, что Москва воспринимает конфликт на Украине как масштабное противостояние с Западом, а Киев выступает лишь пешкой в этой борьбе.

    Министр также отметил, что суть конфликта на Украине не связана с территориальными вопросами. Кроме того, он перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.


    29 января 2026, 17:32 • Новости дня
    FT: Европа намерена снизить зависимость Киева от США

    Financial Times: Европа намерена снизить зависимость Киева от США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские союзники собираются в течение нескольких месяцев усилить собственное разведывательное содействие Украине, снизив ее зависимость от американских данных, отмечают западные СМИ.

    Европейские союзники Украины намерены помочь стране снизить зависимость от разведданных США в ближайшие месяцы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. В начале 2025 года США временно останавливали обмен разведданными с Украиной, после чего европейские партнеры усилили поддержку Киева в этом направлении.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял в январе, что Франция предоставляет Украине две трети всей информации разведки. Западные чиновники, интервьюированные изданием, считают, что в ближайшие месяцы европейская помощь позволит Киеву стать менее зависимым от американских данных.

    Российские власти неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений и разведданных Украине мешают урегулированию конфликта и фактически вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО участвует в конфликте не только поставками техники, но и подготовкой военных специалистов на территории Британии, Германии, Италии и других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости срочной перестройки системы безопасности Евросоюза из-за ослабления доверия к США.

    А Британия уже прекратила делиться с США разведывательной информацией о судах в Карибском бассейне. До этого госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон не прекращает обмен разведданными с украинской стороной.


    29 января 2026, 02:10 • Новости дня
    В МИД заявили, что Совет Европы давно лишился авторитета

    В МИД России признали, что Совет Европы давно лишился былого авторитета

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет Европы (СЕ) лишился самостоятельности и трансформировался в инструмент западных элит с утраченным авторитетом, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    «Впечатление такое, что Совет Европы задался целью ежедневно подтверждать правильность нашего решения о прекращении членства Российской Федерации в этой организации в марте 2022 года. Поразительно, как быстро Совет Европы полностью утратил самостоятельность и былой авторитет», – сказал он ТАСС.

    Масленников указал на то, что западные элиты превратили региональную организацию в послушный инструмент продвижения миропорядка, основанного на «правилах», и политизированной повестки».

    По словам дипломата, страсбургская бюрократия развернула масштабную русофобскую кампанию, оказывая поддержку Владимиру Зеленскому. При этом структуры антироссийской юридической агрессии, формируемые Советом Европы, изначально ничтожны, а участие в них государств или организаций расценивается как враждебный шаг.

    «Сегодня не видим даже малейших признаков готовности СЕ объективно оценить текущие реалии и вернуться к конструктивной работе в интересах рядовых граждан своих стран-членов», – заключил Масленников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД высмеял попытки Совета Европы наказать Россию за «Орешник». Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы.

    29 января 2026, 21:22 • Новости дня
    Лавров назвал выступление Зеленского в Давосе критикой Европы

    Лавров назвал выступление Зеленского в Давосе критикой Европы за мягкость к Трампу

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, выражал недовольство позицией Европы по отношению к Дональду Трампу на форуме в Давосе.

    В интервью турецким СМИ глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский критиковал европейские страны за излишне мягкую позицию по отношению к президенту США Дональду Трампу, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что это произошло на форуме в Давосе.

    По словам Лаврова, Зеленский призывал европейские государства действовать жестче и добиваться от США более активной поддержки боевых действий.

    Министр отметил, что украинский лидер настаивал на вовлечении Вашингтона в конфликт на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Иван Лизан заявил, что энергетических, военных и финансовых ресурсов Украины хватит максимум на девять месяцев.

    Европейские политики начали просчитывать, что для Брюсселя может означать вступление Украины в Евросоюз. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил быстрое вступление Украины в ЕС.

    Президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    28 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Погода нарушила сроки перевозки грузов в Европе

    Maersk сообщила о сбоях перевозок по Европе из-за непогоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В крупных европейских портах остановили работу терминалы и возникли транспортные заторы из-за сильных снегопадов и штормов, сообщают перевозчики.

    Крупнейший мировой контейнерный перевозчик – компания Maersk – предупредил о серьезных нарушениях работы транспортной отрасли в Юго-Западной и Западной Европе из-за суровой зимней погоды. Фирма отметила, что штормы и обильные снегопады вынудили суда укрываться от непогоды, а терминалы приостанавливать деятельность или работать с пониженной производительностью, отмечает РИА «Новости».

    Согласно информации перевозчика, эффективность работы терминалов и складских площадок снизилась, а снег и гололед стали причиной заторов и задержек доставки грузов. В результате увеличилось время ожидания импортных и экспортных поставок, а терминалы оказались перегружены.

    На момент публикации сообщения работа терминалов в западной части Средиземноморья была полностью остановлена, сроки возобновления операций пока неизвестны. Отмечается, что ситуация затронула и грузопотоки между Южной и Северной Европой.

    Maersk также сообщила, что несмотря на временное улучшение погоды в районе Бискайского залива, синоптики прогнозируют ее ухудшение в ближайшие дни. Компания заверила, что сотрудники принимают все возможные меры для минимизации последствий: используются резервные планы, корректируются расписания и применяются другие доступные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арктический циклон принес на Сицилию редкие снегопады и впервые с 1985 года полностью засыпал Мессину снегом. Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.

    Кроме того, снежная буря в США и резкие морозы в Евросоюзе привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. При этом февраль ожидается холодным, на четыре градуса ниже климатической нормы.

    30 января 2026, 02:20 • Новости дня
    МИД заявил об отсутствии планов ликвидировать должность постпреда ЕС в Москве

    Глава департамента МИД Масленников: Пересмотр представленности ЕС не планируется

    МИД заявил об отсутствии планов ликвидировать должность постпреда ЕС в Москве
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не рассматривает создание новых форматов представительства Евросоюза в Москве, сообщил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    Масленникову был задан вопрос о возможности пересмотра формата дипломатического присутствия ЕС в Москве. По его словам, Россия строит отношения с иностранными государствами и организациями на прагматичной и взаимовыгодной основе, в отличие от западных стран, которые, по мнению дипломата, с 2014 года разрушают сотрудничество с Москвой, передает ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что Москва будет и дальше выстраивать отношения с Евросоюзом, исходя из собственных интересов. Он отметил, что российская сторона «не рассматривает каких-либо экзотических или нестандартных вариантов дипломатической представленности ЕС». Дипломат добавил, что после принятия Лиссабонского договора в 2007 году роль председательствующей страны в ЕС стала менее значимой.

    В настоящее время послом Евросоюза в России является француз Ролан Галараг, который занял этот пост с 27 сентября 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Нидерландов уведомил посольство России о введении новых ограничений на передвижение российских дипломатов в странах Евросоюза. Мария Захарова заявила, что Евросоюз и Британия намерены создать в Европе систему, враждебную интересам России.

