    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма
    Умерла Вера Алентова
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ
    Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    25 декабря 2025, 16:12 • Новости дня

    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    Министерство иностранных дел РФ призвало российских граждан без крайней необходимости не посещать Германию, передает ТАСС. Такое заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой прозвучало на брифинге 25 декабря.

    Мария Захарова подчеркнула, что на границе зафиксированы многочисленные случаи нарушения прав российских граждан. 

    «Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений», – отметила Захарова.

    Представитель МИДа подчеркнула, что рекомендации актуальны и распространяются на все категории граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась огромная пробка на въезд в Россию. Польские власти проводят усиленные проверки, что стало причиной задержек.

    Очередь в основном составляют жители Польши и Германии, которые едут в Калининградскую область для празднования католического Рождества и Нового года. В пробке также находятся россияне, проживающие в Европе и возвращающиеся к своим семьям.

    Германия предложила так называемый репарационный кредит, связанный с посягательством на российские активы.

    Граждане России с паспортами без чипа с 1 апреля не смогут пересекать границу Польши.

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе, где это сочли политическим сигналом. В Германии, в отличие от Москвы, решили отказаться от украшения общественных пространств в этом году.

    24 декабря 2025, 23:48 • Новости дня
    Чиновников польского Гданьска не впустили в здание генконсульства России

    Чиновники Гданьска не смогли захватить здание генконсульства России

    Tекст: Антон Антонов

    Чиновникам польского Гданьска не удалось попасть в здание генконсульства России, которое они собирались захватить, следует из сообщения главы пресс-службы администрации города Изабелы Козицкой-Прус.

    «Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери», – приводит слова главы пресс-службы РИА «Новости» со ссылкой на Polsat.

    Она также отметила, что на территории объекта кто-то находился, но попытки попасть внутрь не привели к успеху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре власти Польши объявили о прекращении работы последнего действующего генконсульства России в Гданьске. Россия закрыла генеральное консульство Польши в Иркутске.

    Генеральное консульство России в Гданьске официально завершило свою работу в декабре. Россияне и иностранные граждане, находящиеся на территории Польши, теперь могут получить консульские услуги только в консульском отделе посольства России в Варшаве.

    24 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт

    Импорт товаров из ЕС в Россию впервые превысил экспорт из РФ

    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые девять месяцев 2025 года отрицательное сальдо торгового баланса России с Европейским Союзом составило 0,5 млрд евро.

    Впервые в истории объем импорта европейских товаров в Россию превысил экспорт из России в ЕС. За январь-сентябрь 2025 года объем экспорта российских товаров в Евросоюз составил 21,7 млрд евро, в то время как импорт европейской продукции в Россию достиг 22,2 млрд евро. В результате отрицательное сальдо торгового баланса России с ЕС составило 0,5 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    По информации Евростата, общий объем торговли между Евросоюзом и Россией за первые девять месяцев 2025 года составил 43,9 млрд евро, что на 12,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

    Россия экспортирует в ЕС главным образом топливно-энергетическую продукцию, а среди ввозимых европейских товаров преобладают химикаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импорт рыбы и аквакультуры из России в Евросоюз в 2022-2024 годах превышает показатели до СВО. Кроме того, объем импорта медикаментов из России в страны Евросоюза достиг рекордных значений с декабря 2020 года.

    При этом, поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли минимального уровня за десять лет.

    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    24 декабря 2025, 19:38 • Новости дня
    Bloomberg включило российский рубль в список самых привлекательных активов

    Bloomberg: За год укрепление рубля стало самым сильным с 1994 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты достигло рекордных показателей, курс вырос на 45%. В результате рубль вошел в пятерку самых прибыльных мировых активов, пишет агентство Bloomberg.

    Российский рубль в 2025 году стал самой крепкой валютой относительно доллара. Рост рубля составил 45%, и сейчас курс составляет примерно 78 рублей за доллар, что близко к уровням, наблюдавшимся в начале 2022 года. По итогам года российская валюта вошла в пятерку самых прибыльных мировых активов – вместе с платиной, серебром, палладием и золотом, сообщило ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg.

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты было самым сильным как минимум с 1994 года. Издание поясняет, что укреплению рубля способствовало заметное снижение спроса на иностранную валюту в России. Также причиной, по мнению аналитиков, стала привлекательность рублевых активов, обусловленная денежно-кредитной политикой Банка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курс рубля на Московской бирже показал умеренный рост на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 16% годовых.

    Ранее Минфин России рассчитал, сколько может стоить доллар через пять и 17 лет. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что курс рубля во многом зависит от смягчения денежно-кредитной политики и уровня процентных ставок на рынке.

    24 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить поправки, устанавливающие обязательное поднятие государственного флага на соревнованиях, и постоянное его размещение на спортивных объектах в России.

    Как передает ТАСС, в новом перечне поручений президента содержится требование внести в законодательство изменения, обязывающие поднимать государственный флаг во время официальных мероприятий и соревнований.

    Документ отмечает необходимость постоянного размещения флага на всех спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

    Владимир Путин поручил правительству реализовать эти изменения в максимально короткие сроки. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Кремля по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту.

    В поручении уточняется, что нормы должны распространяться также на объекты для занятий физической культурой, чтобы флаг присутствовал во всех залах и спорткомплексах при проведении мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев подготовили законопроект об обязательном подъеме государственного флага России на торжественных церемониях спортивных соревнований.

    Российские юниоры получили разрешение выступать на международных турнирах по фехтованию с государственным флагом и гимном.

    На церемонии открытия чемпионата мира по пауэрлифтингу российская паралимпийская сборная прошла с национальным флагом.

    24 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    Почти 900 погибших баранов вытащили из озера в Башкирии

    Почти 900 погибших баранов подняли из озера Узеть в Башкирии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Почти 900 утонувших баранов были извлечены спасателями из озера Узеть в Башкирии, в операции задействовано 11 человек, сообщили в республиканском госкомитете по ЧС.

    Почти 900 погибших баранов извлекли спасатели из озера Узеть в Башкирии, где накануне под лед провалилось стадо, сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС. Начальник аварийно-спасательной службы Руслан Насртдинов в эфире республиканского телеканала БСТ отметил, что работа осложняется погодными условиями и низкими температурами.

    По его словам, спасатели продолжают работы на месте происшествия, несмотря на погодные трудности. Сейчас в ликвидации последствий ЧП задействованы 11 специалистов и 3 машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фермерское хозяйство в Бирском районе Башкирии потеряло около 20 млн рублей из-за гибели овец, которые утонули в озере.

    Ранее сообщалось, что на озере Узеть затонули свыше 1 тыс. животных из-за того, что бараны направлялись через неокрепший лед в условиях непогоды.

    24 декабря 2025, 21:16 • Новости дня
    Украинца объявили в международный розыск после убийства семьи под Тулой

    Пожизненно осужденного в РФ украинца объявили в международный розыск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины признан виновным в жестоком убийстве супругов и их детей в городе Алексине Тульской области в 2015 году и объявлен в международный розыск.

    Уроженец Славянска в ДНР 42-летний Даниил Глинский объявлен в международный розыск. Он был заочно приговорен Тульским областным судом к пожизненному лишению свободы за убийство семьи в июне 2024 года, сообщает управление МВД региона.

    По данным следственного управления СК РФ, Глинский признан виновным по нескольким статьям – разбой и убийство четырех лиц, в том числе двух малолетних, сопряженное с разбоем и с целью скрыть другие преступления.

    Преступление было совершено 28 декабря 2015 года в городе Алексине Тульской области. В квартире жертв Глинский убил женщину и ее детей – полуторагодовалую девочку и шестилетнего мальчика, а затем похитил 300 тыс. рублей, ювелирные украшения и мобильные телефоны.

    После этого, осознавая, что глава семьи обратится за помощью в правоохранительные органы, Глинский встретился с ним и в салоне автомобиля нанес мужчине множественные удары острым предметом. Потерпевший скончался на месте.

    Уточняется, что и сам преступник, и его жертвы являлись беженцами с Украины. После совершения преступления Глинский покинул Тульскую область .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет объявил в международный розыск подполковника ВСУ Виталия Нащубского, заочно приговоренного к 19 годам колонии за обстрелы населенных пунктов Белгородской области.

    Кроме того, суд ранее приговорил к 11 годам лишения свободы начальника колонии в Сумах гражданина Украины Александра Бубенца за жестокое обращение с военнопленными и объявил его в международный розыск.

    24 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    Собянин объявил о планах построить станции метро на Ярославском шоссе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на Ярославском шоссе планируют возвести две новые станции метро, одна из которых появится рядом с МГСУ.

    В Москве планируется строительство двух новых станций метро на Ярославском шоссе, передает РИА «Новости». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании Мосгордумы, где он представил свой ежегодный отчет.

    Собянин подчеркнул, что некоторые районы, в том числе Ярославка, до сих пор испытывают нехватку рельсового транспорта.

    «Ряд районов еще недостаточно обеспечены рельсовым транспортом. В частности, в районе Ярославки действительно есть такая проблема, поэтому мы наметили строительство двух станций в районе МГСУ и на Ярославском шоссе», – заявил мэр.

    Планы по развитию метро на востоке Москвы, по словам градоначальника, нацелены на улучшение транспортной доступности для жителей районов, испытывающих перегруженность и транспортные заторы. Сроки начала строительства новых станций пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве пяти новых станций Филевской линии метро для инновационного центра «Сколково».

    В столице начались работы по прокладке Бирюлевской линии метро длиной 22,2 км, которая соединит десять станций и повысит транспортную доступность для миллиона москвичей.

    24 декабря 2025, 18:36 • Новости дня
    Фадеев предложил передать школам право на решение о приеме детей мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению главы СПЧ Валерия Фадеева, школа должна самостоятельно определять готовность детей мигрантов к обучению, уделяя внимание их языку и вовлечению в среду.

    Решение о том, насколько хорошо ребенок мигрантов владеет русским языком для обучения в российской школе, стоит доверять самим школам. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает ТАСС.

    По словам Фадеева, «школа сама должна принимать решение – брать этого ребенка или не брать, потому что ей учить». Он подчеркнул, что основное – это вовлечение детей в образовательный процесс с момента их приезда в Россию.

    Фадеев отметил, что обучение детей – важное цивилизационное достижение, и стране не следует возвращаться к практике прошлых веков, когда дети были вынуждены работать вместо учебы. Глава СПЧ объяснил, что вхождение в школьную среду не является нарушением прав, а напротив, способствует развитию общества.

    Напомним, с 1 апреля 2025 года в России вступило в силу требование обязательного тестирования на знание русского языка для детей мигрантов при поступлении в школы. Представители Рособрнадзора сообщили, что более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендовавших на обучение в российских школах, не были зачислены из-за отсутствия положительного результата теста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил высылать из страны семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу.

    Сейчас по данным МВД, в России зарегистрировано почти 786 тыс.  несовершеннолетних иностранцев и только 192 тыс. из них получают образование или 24,5%. Вне школ с учетом дошкольников остаются около 300 тыс. детей.

    Также Фадеев отметил, что неудовлетворительная оценка за поведение должна быть серьезным наказанием, вплоть до исключения школьника. Кроме того, улучшить демографическую ситуацию в стране, по его мнению, возможно только за счет собственных граждан, а не мигрантов.


    24 декабря 2025, 17:36 • Новости дня
    Грузовик протаранил терминал аэропорта Пулково

    Грузовик протаранил терминал аэропорта Пулково в Петербурге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Водитель поставщика питания повредил обшивку здания терминала Пулково, въехав в него на полном ходу, но на работе аэропорта это не отразилось.

    Грузовик поставщика бортового питания повредил часть обшивки здания терминала аэропорта Пулково, однако на работе аэропорта это не отразилось. Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя спецавтомобиля, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы компании «Воздушные ворота Северной столицы» отмечается, что водитель не рассчитал габариты и допустил наезд на часть обшивки здания терминала.

    В компании также подчеркнули, что происшествие не повлияло на операционную деятельность аэропорта. Сообщается, что никто не пострадал, рейсы выполнялись по расписанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее аэропорт Пулково временно приостановил выпуск самолетов, но продолжал принимать воздушные суда. Позднее работа аэропорта возобновилась в обычном режиме.

    До этого сообщалось, что зарубежную технику для обслуживания самолетов в Пулково удалось запустить после двух лет простоя.

    24 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников над Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы ПВО уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, общее количество сбитых над столицей БПЛА достигло восьми.

    Система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила еще два беспилотника, которые направлялись к столице, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин.

    Он также подчеркнул, что все профильные службы ведут работу на месте происшествия для оценки последствий и обеспечения безопасности.

    По данным мэра, всего с прошлой ночи было сбито уже восемь беспилотников, которые направлялись к российской столице.

    Ранее сообщалось о нескольких попытках атак дронов, которые были предотвращены силами ПВО. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры на данный момент не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила два беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Российская система ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника в различных регионах страны, включая Крым, Оренбургскую и Московскую области.

    Над пятью регионами России силами ПВО сбиты 17 украинских беспилотников самолетного типа.

    24 декабря 2025, 17:25 • Новости дня
    Выпущено первое топливо для атомного ледокола «Россия»

    Выпущена первая партия топлива для ледокола «Россия» проекта «Лидер» с РИТМ-400

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Изготовленная на заводе в Электростали активная зона стала первой партией ядерного топлива для реактора мощнейшего атомного ледокола «Россия».

    Изготовлена первая в истории партия ядерного топлива для строящегося мощнейшего в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер», сообщает пресс-служба Росатома. Активная зона, прошедшая приемку на Машиностроительном заводе в Электростали, предназначена для первого из двух новых судовых реакторов РИТМ-400.

    Эти реакторы будут обладать мощностью в 1,8 раза выше по сравнению с предыдущими установками РИТМ-200, применявшимися на атомных ледоколах проекта 22220. Головная активная зона предназначена для первого из двух реакторов следующего поколения, которые установят на ледоколе «Лидер».

    «Лидер» станет самым мощным судном подобного класса в мире: его суммарная мощность составит 120 МВт на валах. Ледокол сможет преодолевать льды толщиной более четырех метров и прокладывать канал шириной около 50 метров.

    Судно призвано обеспечить постоянную проводку судов восточного района Северного морского пути. На участках во льдах толщиной до двух метров ледокол будет поддерживать скорость в 12 узлов, гарантируя ритмичность навигационных операций.

    Эффект от введения в строй новых ледоколов проекта 22220 сопоставим со строительством Суэцкого и Панамского каналов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков.

    До этого президент России Владимир Путин дал старт строительству седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград» в Петербурге.

    Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что США серьезно отстают от России по числу ледоколов, отметив, что разница в числе кораблей «до смешного обидна».

    В свою очередь, гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что современные масштабы строительства атомных ледоколов в России превышают советские.

    24 декабря 2025, 18:22 • Новости дня
    Король Бельгии поддержал запрет на использование активов России

    Король Бельгии поддержал сохранение российских активов в Euroclear

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В своих Рождественских пожеланиях король Бельгии Филипп выступил против использования замороженных российских активов в интересах Украины.

    Король Филипп в ежегодном обращении публично поддержал позицию бельгийских властей, отвергающих идею использования замороженных российских активов на Украине, пишет РИА «Новости». По его словам, участие Бельгии на стороне украинского народа остается «твердым и непоколебимым», но позиция правительства по российским резервам не противоречит этому курсу.

    Почти все золотовалютные резервы России, замороженные решением Евросоюза, размещены в Бельгии на счетах Euroclear. Объем замороженных средств достигает 180 млрд евро. Банк России ранее подал судебный иск к Euroclear Bank о взыскании около 18,2 трлн рублей, учитывая не только резервы, но и упущенную выгоду.

    Контекстом для заявления Филиппа стала дискуссия в ЕС о возможности направить прибыль от резервов или сами средства на кредитование Украины, однако бельгийское правительство последовательно отвергало эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза не смогли согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины на саммите 18 декабря.

    Напомним, план ЕС по использованию российских замороженных активов для кредита Киеву провалился из-за позиций премьер-министра Бельгии и главы кабмина Италии.

    Причем Бельгия поддержала бессрочную заморозку активов, но заблокировала их экспроприацию ради Украины. Эксперты газеты ВЗГЛЯД позже объяснили, почему Бельгия не пошла на такой шаг.

    Сейчас в офисе еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения после провала инициативы по изъятию российских средств.

    24 декабря 2025, 20:12 • Новости дня
    СК задержал директора пансионата после массового отравления в Видном

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор пансионата в Видном, где скончались шесть человек и пострадали более 40 постояльцев, обвинена в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Следствие предъявило обвинение генеральному директору пансионата для пожилых людей в Видном, где ранее произошло массовое отравление, в результате которого пострадали более 40 человек, а шесть скончались, передает ТАСС.

    Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области, директора задержали сразу после установления первой информации о происшествии.

    В СК уточнили: «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержана генеральный директор пансионата для пожилых людей, где произошло массовое отравление постояльцев, ей предъявлено обвинение (ч. 3 ст. 238 УК РФ)».

    Пока детали следствия не раскрываются, однако речь идет о статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель двух и более лиц. Расследование продолжается, выясняются обстоятельства происшествия и причины массового отравления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из подмосковных пансионатов зафиксировали отравление группы из 30 человек.

    В частном пансионате в Видном Московской области произошла вспышка отравления, в результате которой скончались три человека.

    В доме престарелых в Астраханской области три пожилые женщины погибли от отравления газом.

    24 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Агентство по страхованию вкладов возглавил сотрудник ЦБ Жданов

    Вместо задержанного за мошенничество Мельникова АСВ возглавил Жданов

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший руководитель департамента финансового оздоровления ЦБ РФ Александр Жданов возглавил Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 13 января 2026 года. Предыдущий руководитель АСВ – Андрей Мельников, арестованный за мошенничество на сумму 4 млдр рублей, – освобожден от должности.

    Совет директоров государственной корпорации АСВ одобрил освобождение Андрея Мельникова, арестованного за мошенничество на сумму 4 млдр рублей, от должности генерального директора Агентства, передает РИА «Новости».

    Новый глава агентства Александр Жданов приступит к исполнению обязанностей с 13 января 2026 года. Решение принято на заседании под руководством председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

    В официальном сообщении отмечается: «По представлению председателя совета директоров генеральным директором Агентства с 13 января 2026 года назначен Александр Юрьевич Жданов».

    Жданов с 2000 года занимал различные должности в Банке России. С июня 2017 года он возглавлял департамент финансового оздоровления Банка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерального директора Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова арестовали по обвинению в мошенничестве на сумму 4 млрд руб.

    Руководителя Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова задержали силовики после дачи показаний бывшего замглавы агентства Александра Попелюха.

    Власти Британии включили Агентство по страхованию вкладов в антироссийский санкционный список вместе с 82 физическими и юридическими лицами, а также 18 судами.

    24 декабря 2025, 17:55 • Новости дня
    Опора на культурный суверенитет стала одной из главных тенденций 2025 года
    Опора на культурный суверенитет стала одной из главных тенденций 2025 года
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Среди граждан России растет запрос на демонстрацию принадлежности к русскому языку и российскому культурному коду в целом, и в ответ на это государство активно способствует созданию отечественного кино, сериалов и другого контента. Эксперты назвали ключевые события 2025 года, связанные с укреплением культурного суверенитета страны.

    Уходящий 2025 год стал временем укрепления российского культурного суверенитета. По всей стране были организованы сотни фестивалей, ориентированных на поддержку русского языка, национальной идентичности и развитие отечественных форматов кино, музыки и визуального искусства.

    В частности, одним из них стал фестиваль «Таврида.АРТ». В этом году данная площадка собрала более 100 тыс. участников – артистов, музыкантов и дизайнеров со всей страны, работающих над переосмыслением отечественного фольклора в современных форматах. Примечательно, что большое внимание творцы уделяют актуальным для России темам, например, СВО.

    На базе Академии «Меганом» в Крыму была организована целая серия программ, посвященных творческому осмыслению спецоперации. Таковыми, в частности, стали проекты «#СВОяКУЛЬТУРА», «#СВОеКИНО» и «#СВОяМУЗЫКА». Участники данных форматов, совместно с профессиональными продюсерами и режиссерами, разрабатывали патриотичные кино, музыку и медиаконтент. Проекты опирались на свидетельства ветеранов спецоперации. Подобный подход обеспечил историческую достоверность полученных материалов.

    Популяризации творчества этой тематики способствовал и прошедший дважды в Москве концерт «Баллады СВО – Время выбрало нас», который наглядно продемонстрировал: традиция фронтовой песни в России живет и развивается.

    Кроме того, впервые в Москве, по инициативе президента Владимира Путина, прошел международный музыкальный конкурс «Интервидение». Мероприятие собрало около двух десятков стран-участниц и подчеркнуло, что Россия остается точкой притяжения для международного творческого эстрадного сообщества. А уличной культуре уделил внимание восьмой сезон международной конкурс-премии «КАРДО», в рамках которого в Ставрополе собрались представители 58 государств.

    Значительную поддержку творческим и социально значимым начинаниям оказали Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) и Фонд президентских грантов (ФПГ). В целом, помощь получило большое число проектов, работающих с культурным кодом и современными формами творчества.

    «Интерес к отечественному культурному коду перестал быть формальностью – он стал внутренней потребностью. В 2025 году мы запустили конкурс «Родная игрушка» и получили невероятный отклик: на участие поступило более 28 тыс. заявок из всех регионов страны. Причем около 3 тыс. работ пришли от самих детей», – сказал Дмитрий Рыбальченко, первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание».

    «Лекции по истории, литературе и искусству на площадках общества «Знание» всегда собирают полные залы молодых людей. Мы отмечаем, что подрастающее поколение хочет знать больше о подвигах современных героев – о том, как обычные люди в непростых обстоятельствах делают сложный выбор, и тем самым меняют мир вокруг», – акцентирует собеседник.

    «Общество «Знание» подстраивается под этот запрос – например, мы создаем короткометражные мультфильмы о великих сражениях в годы Великой Отечественной войны и публикуем графические новеллы о подвигах участников СВО», – подчеркивает Рыбальченко.

    В России сформировался отчетливый запрос на продукты отечественной культуры. Люди все больше хотят смотреть отечественное кино, слушать отечественную музыку и читать отечественную литературу. Значительную роль в этом сыграл Институт развития интернета (ИРИ), который в 2025 году вывел на новый уровень поток отечественного цифрового контента, поддерживаемого государством через грантовые конкурсы.

    При этом отечественный контент активно завоевывает своего зрителя. По данным TelecomDaily, к апрелю 2025 доля российских сериалов на крупнейших онлайн-кинотеатрах приблизилась к 50%, а «Кинопоиск» зафиксировал рост интереса к отечественному контенту с 63% до 87% за три года.

    Тренд на отечественное затронул и кинотеатры. Доля российских фильмов в 2019 году составляла всего 23%. На сегодня этот показатель – 80%. По итогам 11 месяцев девять из десяти самых кассовых лент – отечественного производства. При этом кассовые сборы уже превысили 46 млрд рублей, что на 10% больше аналогичного периода 2024 года и на 27,8% больше 2023 года.

    В то же время театр перестал быть привилегией старшего поколения и набрал популярность среди россиян разных возрастов. Интерес равномерно распределяется по возрастным группам: 19-24 года (21,8%), 25-34 года (22,2%), 35-44 года (22,5%), 45-59 лет (22,4%).

    Наряду с интересом к кино россияне с удовольствием играют в отечественные видеоигры с национальным колоритом. По прогнозам отраслевых аналитиков, объем рынка видеоигр в России в 2025 году достигнет примерно 200 млрд рублей, что почти на 7% больше, чем в 2024 году.

    О высоком интересе аудитории к культурно-историческим проектам рассказывает и Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития интернета (ИРИ). «За последние пять лет ИРИ поддержал более 2 тыс. инициатив, которые в совокупности принесли свыше 200 млрд просмотров. Но главное заключается не в цифрах, а в том, что в результате работы государственных фондов со смыслами меняется вся экосистема создания контента. Российские режиссеры и сценаристы реализуют правильные приоритеты не только в кино, созданном на деньги государства, но и в индустрии в целом», – поясняет он.

    «И в результате состоялось настоящее импортозамещение: три четверти самых популярных сериалов – отечественного производства. А ведь еще три года назад 90% телепроектов были иностранными. В российском обществе серьезно вырос запрос на фильмы с традиционными ценностными установками. И наша общая задача – распространять эти правильные смыслы в тех средах, где присутствует молодежь, чтобы новое поколение создавало собственное кино, сериалы и игры», – заключил Гореславский.

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма

    Наложить лапу на замороженные активы России внезапно выразили желание и в Польше – под предлогом «репараций» за «преступления» СССР. Откуда в Варшаве возникла это кощунственная идея, как она связана с аналогичными претензиями в адрес Германии – и что в реальности делал с послевоенной Польшей Советский Союз? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

