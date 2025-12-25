Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.9 комментариев
Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе и трактуется как политический сигнал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Запад сделал праздничную иллюминацию Москвы предметом политических обсуждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Россия 24».
Она отметила, что в политической среде неожиданно развернулась дискуссия о московских новогодних огнях, в то время как, например, в Германии решили отказаться от украшения общественных пространств.
Захарова добавила, что не только экономические трудности, но и большие вызовы стоят перед Евросоюзом из-за решений самих европейских лидеров.
Дипломат выразила мнение, что экономика России пострадала из-за решений ЕС, тогда как экономические трудности Европы также вызваны европейской политикой. Захарова уверена: западные страны сами выбрали нынешний путь, а сотрудничество с Россией могло бы сократить убытки за счет кооперации. Она отметила, что Россия всегда выступала за партнерство, чтобы вместе избегать экономических проблем, что позволяло бы каждому вести дела в классической манере, адаптируясь к новым реалиям.
Ранее Захарова заявила, что жители и предприниматели стран Евросоюза сами собирают средства на новогоднюю иллюминацию из-за экономических трудностей.
Власти крупных городов Германии сократили или полностью отменили уличную рождественскую иллюминацию из-за ограниченного бюджета.
Между тем, из официальных поздравлений во Франции исчезло слово «Рождество», а в Париже на билбордах теперь пишут «Веселых праздников», при этом массовые рождественские мероприятия были отменены из-за опасений реакции мусульман.
В Британии захотели отменить песню Jingle Bells как оскорбительную.