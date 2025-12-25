  • Новость часаГлава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса
    Назван самый эффективный истребитель на СВО
    Синоптик сообщил о морозах в Москве на Новый год
    Адвокат Лурье сообщила об одной обязанности Долиной при выселении из квартиры
    Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве
    Путин изменил состав Госсовета
    Под Дамаском задержали одного из главарей «Исламского государства»
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    37 комментариев
    25 декабря 2025, 11:37 • Новости дня

    Захарова: Запад превратил праздничную иллюминацию в Москве в политический спор

    Захарова: Запад расценил праздничную иллюминацию в Москве как политический сигнал

    Tекст: Вера Басилая

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе и трактуется как политический сигнал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Запад сделал праздничную иллюминацию Москвы предметом политических обсуждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Россия 24».

    Она отметила, что в политической среде неожиданно развернулась дискуссия о московских новогодних огнях, в то время как, например, в Германии решили отказаться от украшения общественных пространств.

    Захарова добавила, что не только экономические трудности, но и большие вызовы стоят перед Евросоюзом из-за решений самих европейских лидеров.

    Дипломат выразила мнение, что экономика России пострадала из-за решений ЕС, тогда как экономические трудности Европы также вызваны европейской политикой. Захарова уверена: западные страны сами выбрали нынешний путь, а сотрудничество с Россией могло бы сократить убытки за счет кооперации. Она отметила, что Россия всегда выступала за партнерство, чтобы вместе избегать экономических проблем, что позволяло бы каждому вести дела в классической манере, адаптируясь к новым реалиям.

    Ранее Захарова заявила, что жители и предприниматели стран Евросоюза сами собирают средства на новогоднюю иллюминацию из-за экономических трудностей.

    Власти крупных городов Германии сократили или полностью отменили уличную рождественскую иллюминацию из-за ограниченного бюджета.

    Между тем, из официальных поздравлений во Франции исчезло слово «Рождество», а в Париже на билбордах теперь пишут «Веселых праздников», при этом массовые рождественские мероприятия были отменены из-за опасений реакции мусульман.

    В Британии захотели отменить песню Jingle Bells как оскорбительную.

    24 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

    Экс-посол Норвегии Квиле отметил качество жизни в Москве

    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению экс-посла Норвегии в РФ Роберта Квиле, Москва отличается благоустройством улиц и большим разнообразием заведений общественного питания.

    Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

    Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

    Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.

    Комментарии (16)
    24 декабря 2025, 14:39 • Новости дня
    Макрон обвинил США в запугивании Европы

    Макрон осудил визовые ограничения США против экс-еврокомиссара ЕС Бретона

    Макрон обвинил США в запугивании Европы
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство санкциями Вашингтона против ряда европейских политиков, подчеркнув угрозу цифровому суверенитету Европы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался по поводу решения США ограничить въезд ряду европейских чиновников, включая экс-еврокомиссара Тьерри Бретона, передает ТАСС.

    Макрон написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Франция осуждает решения США об ограничении виз для Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей. Эти меры являются актом запугивания и принуждения в отношении европейского цифрового суверенитета».

    Французский лидер подчеркнул, что поводом для санкций стал Закон ЕС о цифровых услугах, который, по его мнению, вводится для обеспечения честной конкуренции между цифровыми платформами в Европе и не затрагивает интересы третьих стран. Макрон отметил, что правила, регулирующие цифровое пространство в Евросоюзе, должны приниматься исключительно на территории Европы.

    Глава Франции пообещал и дальше защищать цифровой суверенитет и право Евросоюза самостоятельно вырабатывать регуляторные нормы без давления извне.

    Ранее США обвинили бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона в попытках ввести цензуру против граждан Соединенных Штатов. Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Госдепартамент США ввел визовые ограничения против Бретона и еще четырех европейских активистов.

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал это решение с иронией. Он отметил, что Урсула фон дер Ляйен теперь оказалась в черном списке лиц, которым нельзя въезжать в США.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    Комментарии (5)
    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Комментарии (2)
    24 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт

    Импорт товаров из ЕС в Россию впервые превысил экспорт из РФ

    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые девять месяцев 2025 года отрицательное сальдо торгового баланса России с Европейским Союзом составило 0,5 млрд евро.

    Впервые в истории объем импорта европейских товаров в Россию превысил экспорт из России в ЕС. За январь-сентябрь 2025 года объем экспорта российских товаров в Евросоюз составил 21,7 млрд евро, в то время как импорт европейской продукции в Россию достиг 22,2 млрд евро. В результате отрицательное сальдо торгового баланса России с ЕС составило 0,5 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    По информации Евростата, общий объем торговли между Евросоюзом и Россией за первые девять месяцев 2025 года составил 43,9 млрд евро, что на 12,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

    Россия экспортирует в ЕС главным образом топливно-энергетическую продукцию, а среди ввозимых европейских товаров преобладают химикаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импорт рыбы и аквакультуры из России в Евросоюз в 2022-2024 годах превышает показатели до СВО. Кроме того, объем импорта медикаментов из России в страны Евросоюза достиг рекордных значений с декабря 2020 года.

    При этом, поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли минимального уровня за десять лет.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией

    Орбан: ЕС мог предотвратить конфликт с Россией в 2022 году

    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине еще в 2022 году, если бы сделал ставку на дипломатические усилия, а не последовал за политикой администрации Байдена, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза пошли по пути военной конфронтации с Россией под давлением администрации Джо Байдена, передает ТАСС.

    Виктор Орбан отметил, что в феврале 2022 года Европа могла направить миротворческую миссию в Москву и Киев и не объявлять этот конфликт своей войной. Он подчеркнул, что, если бы такой шаг был предпринят, над Европой сегодня не нависала бы угроза войны.

    По словам Орбана, вмешательство американской стороны стало определяющим фактором перехода Европы к позиции сторонников военного конфликта. Он напомнил, что нынешний президент США Дональд Трамп, напротив, выступает за мир.

    Премьер-министр Венгрии считает, что страны ЕС должны извлечь урок из этого опыта и не принимать стратегические решения, исходя из внутренних политических обстоятельств в Америке. Он добавил, что отношения с США важны, однако интересы Европы должны оставаться приоритетными для ее решений.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года»  призвал добиться устранения первопричин конфликта на Украине.

    Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 20:35 • Новости дня
    Макрон анонсировал январские переговоры по гарантиям безопасности Украине

    Макрон объявил о новых переговорах по гарантиям безопасности Украине в январе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры по предоставлению Украине гарантий безопасности будут возобновлены во французской столице в начале следующего года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Переговоры по обеспечению Киева гарантиями безопасности перейдут в активную фазу в январе 2026 года, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам французского лидера, продолжение работы по этой теме запланировано в Париже, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что уже провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы подробно обсудить ситуацию на Украине и координацию действий между странами, участвующими в «коалиции желающих». В ходе беседы подчеркивалось, что надежные и конкретные меры по обеспечению безопасности Киева нужны для «долгосрочного и прочного мира».

    В то же время, Politico отметило, что дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США.

    Турецкий политолог Айтекин Думрул заявил, что планы Евросоюза по возможному вводу войск на Украину могут привести к затягиванию конфликта и увеличению риска эскалации между Брюсселем и Москвой.

    Подобные мнения стали высказывать активнее, после того, как стало известно, что уровень боеготовности армий стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен после начала обсуждений возможной отправки подразделений на Украину.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    Таможня ЕС сочла новогодние посылки из России роскошью и вернула отправителям

    SHOT: Таможня ЕС сочла новогодние посылки из России роскошью и вернула назад

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские таможенники задерживают новогодние посылки из России, признавая подарки роскошью и требуя предъявления чеков даже на продукты.

    Европейские таможенные службы блокируют новогодние посылки из России, считая их предметами роскоши, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Особенно массовые сложности фиксируются при пересечении границы через Германию и Австрию.

    Таможенники обосновывают такие меры положениями договора о функционировании Европейского союза, который позволяет странам-членам вводить ограничения на ввоз определенных товаров. Под запретом оказались не только дорогие подарки, но и, по мнению контролеров, потенциально угрожающие Европе новогодние игрушки, украшения и даже обычный шоколад.

    Одна из москвичек рассказала SHOT: «Я отправила родственникам в Австрию елочную игрушку в виде машинки, но посылка вернулась в Россию спустя несколько недель с наклейкой о запрете ввоза». В ряде случаев таможня требует предоставить документы и чеки на все предметы в отправлении – без этого доказать, что вещи разрешены к ввозу, практически невозможно.

    Дополнительно каждый отправитель должен оплатить сбор от 18 евро за каждую посылку. В случае отказа в пропуске возврата средств получить не удается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе указали на высокие риски при заказах новогодних подарков на китайских сайтах. Власти Евросоюза отметили, что 80% подобных посылок не соответствуют стандартам безопасности ЕС.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Орбан предрек скорый распад ЕС

    Орбан спрогнозировал скорый распад Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз находится на грани распада из-за ошибок нынешнего руководства и отсутствия реформ.

    Евросоюз рискует прекратить существование, если не проведет глубокую реорганизацию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что ЕС сейчас переживает процесс дезинтеграции, а брюссельская бюрократия стремится к созданию империи, несмотря на сопротивление отдельных государств.

    По словам Орбана, Брюссель принимает решения, которые постепенно перестают выполняться: «Сначала их не выполняет одна страна, потом две, потом три», – отметил он.

    Он раскритиковал решения Еврокомиссии, которая вопреки воле государств объявляет программы, наносящие ущерб промышленности.

    В частности, Орбан напомнил о планах запретить выпуск автомобилей с бензиновыми двигателями с 2035 года, но заявил, что, когда реализовать это оказалось невозможно, власти ЕС «отступили».

    В качестве другого примера премьер привел миграционную политику, отметив, что Венгрия и Польша игнорируют соответствующие решения, однако к ним применяются разные меры: «Венгрия не выполняет миграционный пакт, поэтому нас штрафуют на 1 млн евро в день. Поляки делают то же самое, что и мы, но их вознаграждают», – заявил Орбан.

    Премьер-министр также указал на тенденцию к сужению национального суверенитета в ЕС и подчеркнул, что существующий в Брюсселе хаос приведет к распаду союза, если не будут предприняты срочные изменения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан заявил, что Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине, если бы сделал ставку на дипломатию, а не следовал политике администрации Байдена.

    Кроме того, венгерский премьер назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине, комментируя финансирование Киева Евросоюзом.

    Орбан также опубликовал видеоролик с европейскими политиками, сопроводив его узнаваемым саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 18:53 • Новости дня
    Глава Евросовета осудил новые ограничения США для граждан ЕС

    Глава Евросовета отреагировал на новые ограничения США для пяти граждан ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Евросовета Антониу Кошта осудил визовые санкции США против пяти граждан Евросоюза, среди которых разработчик закона о цифровых услугах.

    Ограничения США на выдачу виз пяти гражданам Евросоюза вызвали жесткую реакцию председателя Евросовета Антониу Кошты, передает ТАСС. Он заявил, что подобные меры между союзниками и друзьями недопустимы, а Евросоюз отстаивает свободу выражения мнений и регулирующий суверенитет.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево также выразил возмущение решением США, отметив, что оно касается деятелей, сотрудничавших над Актом о цифровых услугах. По словам Прево, подобный закон не может рассматриваться как враждебный по отношению к США. Он подчеркнул, что санкции в отношении европейцев из-за экономических неудобств недопустимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон также выразил недовольство санкциями США против европейских политиков.

    Напомним, что США обвинили бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона в попытках ввести цензуру против граждан Соединенных Штатов. Далее Государственный департамент Соединенных Штатов ввел визовые ограничения для Бретона и еще четырех европейских активистов.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 12:02 • Новости дня
    СМИ: Глава Евросовета Кошта предложил выдать кредит Киеву без активов России

    Euronews: Глава Евросовета Кошта предложил выдать кредит Киеву без активов России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Евросовета Антониу Кошта выступил инициатором предложения о выделении Киеву кредита без изъятия замороженных российских активов на саммите в Брюсселе, сообщили СМИ.

    Как пишет Euronews со ссылкой на неназванного дипломата, Кошта осознал, что идея с репарационным кредитом оказалась в тупике, и лично предпринял попытку продвинуть альтернативный вариант, поскольку глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не могла это сделать, «чтобы активировать план Б», передает РИА «Новости».

    По данным источника, в ходе ночных переговоров Кошта вышел на первый план, а главу Еврокомиссии фактически отстранили от ключевой роли.

    Отмечается, что часть европейских лидеров, которые искали альтернативу изъятию российских активов, сочли Кошту более честным переговорщиком. Отмечается, что к фон дер Ляйен возникло недоверие из-за ее тесных связей с властями Германии.

    Ранее бельгийский депозитарий Euroclear поддержал решение ЕС не использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине.

    Напомним, на саммите в Брюсселе страны ЕС отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 18:22 • Новости дня
    Король Бельгии поддержал запрет на использование активов России

    Король Бельгии поддержал сохранение российских активов в Euroclear

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В своих Рождественских пожеланиях король Бельгии Филипп выступил против использования замороженных российских активов в интересах Украины.

    Король Филипп в ежегодном обращении публично поддержал позицию бельгийских властей, отвергающих идею использования замороженных российских активов на Украине, пишет РИА «Новости». По его словам, участие Бельгии на стороне украинского народа остается «твердым и непоколебимым», но позиция правительства по российским резервам не противоречит этому курсу.

    Почти все золотовалютные резервы России, замороженные решением Евросоюза, размещены в Бельгии на счетах Euroclear. Объем замороженных средств достигает 180 млрд евро. Банк России ранее подал судебный иск к Euroclear Bank о взыскании около 18,2 трлн рублей, учитывая не только резервы, но и упущенную выгоду.

    Контекстом для заявления Филиппа стала дискуссия в ЕС о возможности направить прибыль от резервов или сами средства на кредитование Украины, однако бельгийское правительство последовательно отвергало эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза не смогли согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины на саммите 18 декабря.

    Напомним, план ЕС по использованию российских замороженных активов для кредита Киеву провалился из-за позиций премьер-министра Бельгии и главы кабмина Италии.

    Причем Бельгия поддержала бессрочную заморозку активов, но заблокировала их экспроприацию ради Украины. Эксперты газеты ВЗГЛЯД позже объяснили, почему Бельгия не пошла на такой шаг.

    Сейчас в офисе еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения после провала инициативы по изъятию российских средств.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 14:09 • Новости дня
    Главный диетолог Москвы рассказала о сроках хранения салата оливье

    Диетолог Стародубова: Заправленный салат оливье хранится не более трех часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Салат оливье без заправки может быть безопасно сохранен в холодильнике максимум двое суток, при этом заправленный салат лучше съедать сразу, отмечают диетологи.

    О правилах хранения салата оливье рассказала РИА «Новости» главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. Она отметила, что по санитарным нормам срок хранения оливье может быть увеличен, однако безопасным сроком является не более двух суток.

    При этом важно, чтобы все было приготовлено из свежих продуктов и не использовались старые заготовки. Если ингредиенты уже простояли день, это время суммируется к общему сроку хранения.

    Главным правилом Стародубова назвала необходимость заправлять оливье майонезом или сметаной только перед подачей на стол и исключительно в том объеме, который будет съеден за ближайшее время. По словам врача, после заправки салат не стоит держать на столе более трех часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опрос назвал главный ингредиент салата оливье в России. По его результатам, 72% россиян выбирают традиционный салат с вареной колбасой, альтернативу выбирает меньшинство.

    Сейчас приготовление салата оливье на Новый год стоит 363 рубля при покупке ингредиентов в крупных торговых сетях, подсчитали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.

    При этом Росстандарт отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и салат оливье.


    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    В Болгарии одобрили экстрадицию россиянина Ивина в США

    Суд в Болгарии принял решение об экстрадиции россиян Ивина и Ольшанского

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый США в нарушении санкций и отмывании денег Сергей Ивин будет экстрадирован из Болгарии в США по решению суда, адвокат планирует подать апелляцию, сообщили в посольстве в Софии.

    Болгарский суд одобрил экстрадицию россиянина Сергея Ивина в Соединённые Штаты, передает РИА «Новости».

    По информации посольства России в Софии, адвокат Ивина в ближайшее время намерен подать документы на апелляцию по этому делу.

    Параллельно принято решение об экстрадиции другого гражданина России – Олега Ольшанского. Его защита уже обжаловала решение, а новое рассмотрение этого дела ожидается в начале января.

    О задержании Ивина и Ольшанского стало известно в пятницу: оба арестованы по запросу Вашингтона. Американские власти обвиняют россиян в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

    Как рассказали в российском посольстве, сотрудники консульства посещали задержанных в софийском СИЗО, жалоб на состояние здоровья не поступало. Дипломаты также поддерживали контакт с заключёнными и их юристами, содействовали улучшению условий содержания и присутствовали на заседаниях суда.

    Ранее власти Болгарии арестовали по запросу США двух граждан России, Олега Ольшанского и Сергея Ивина.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 01:45 • Новости дня
    Американские военные сообщили о полете Санта-Клауса над Россией

    Командование ПВО США и Канады сообщило о полете Санта-Клауса над Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Санта-Клаус в рамках ежегодного рождественского турне пролетел над Россией, сообщило объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

    Согласно информации NORAD, Санта-Клаус, который проводит 70-е юбилейное рождественское турне, около 14.06 мск пролетел над Уэленом на Чукотке. Далее маршрут проходил через Дальний Восток, Сибирь, Урал и европейскую часть России, включая Якутск, Екатеринбург, Волгоград, Петербург и Москву, передает РИА «Новости».

    Затем Санта-Клаус полетел в Африку, дальнейший его маршрут пролегает над Западной Европой, после чего он полетит на Американский материк.

    Инициатива «NORAD следит за Сантой» появилась в 1955 году после ошибки в рекламе в Колорадо. Номер, предназначенный для звонков детям Санта-Клаусу, случайно направлял на горячую линию континентального командования ПВО. С тех пор база ВВС в Колорадо стала традиционным центром слежения за турне Санта-Клауса на Рождество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон сообщил, что задействовал радары и истребители для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 00:12 • Новости дня
    Католическое Рождество отмечают в мире в четверг

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг, 25 декабря, католики, протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово.

    До разделения церкви в 1054 году западные и восточные христиане праздновали Рождество в один день. Дата праздника была формально установлена еще в 431 году Вселенским собором в Эфесе – 25 декабря, передает ТАСС.

    В 1054 году христианская церковь раскололась на католическую с центром в Риме и православную с центром в Константинополе. Однако до конца XVI века и западные, и восточные христиане продолжали праздновать Рождество одновременно.

    В 1582 году папа Григорий XIII ввел григорианский календарь, и с тех пор католики, протестанты и прихожане 11 православных церквей, включая Антиохийскую, Александрийскую, Кипрскую, Болгарскую, Румынскую и Элладскую, отмечают праздник 25 декабря.

    Русская православная церковь и некоторые другие продолжают придерживаться юлианского календаря, поэтому отмечают Рождество 7 января по новому стилю.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Польша запретила въезд россиянам с загранпаспортами старого образца

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане России с заграничными паспортами без биометрического чипа с 1 апреля не смогут пересечь границу Польши, следует из документа Еврокомиссии.

    Польша с 1 апреля перестанет признавать российские загранпаспорта, выданные сроком на пять лет и не оснащенные биометрическим чипом,– такие документы больше не позволят россиянам пересекать польскую границу, пишет «Коммерсантъ».

    Кроме того, с 1 января Польша не принимает дипломатические паспорта старого образца, если они не отвечают новым требованиям.

    Таким образом, Польша стала уже десятой страной Евросоюза, прекратившей признавать старые российские загранпаспорта. Ранее аналогичные ограничения ввели Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва, Латвия, Германия и Румыния.

    Ранее на польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась большая пробка на въезд в Россию.

    В октябре российских граждан на границе некоторых стран Шенгена обязали проходить сбор отпечатков пальцев и фотографирование в рамках новой системы.

    Власти Польши заняли седьмое место в «Рейтинге  недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    Главное
    При обстреле гуманитарного конвоя из Дагестана в приграничье погибли три человека
    Насри Асфура победил Насраллу на выборах в Гондурасе
    Пентагон сообщил о резком росте экспорта китайских истребителей
    SkyNews: Конфликт между Европой и США обострился из-за онлайн-цензуры
    Более 100 новых лун обнаружены в Солнечной системе в 2025 году
    Лурье не разрешила Долиной временно остаться в квартире после выселения
    Сын основательницы РЕН-ТВ Лесневской рассказал о причинах смерти матери

    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса

    Впервые судостроительный завод «Звезда» поставил заказчику газовоз самого высокого ледового класса. Это уникальные танкеры, которые, по сути, кроме России, никому не нужны. Их делали в Южной Корее только для российских арктических СПГ-заводов. Однако радостная новость первых поставок омрачается рядом серьезных технологических проблем, которые России предстоит решить ради роста экспорта СПГ. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    «План Зеленского» оказался вбросом и имитацией

    «Кремль воспримет украинскую версию как издевательство или вброс». Такими словами эксперты комментируют очередной «мирный план», представленный главой киевского режима Зеленским. Что содержит этот документ и почему он не может являться реальной основой для урегулирования украинского кризиса? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации