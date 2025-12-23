История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.0 комментариев
В Британии захотели «отменить» Jingle Bells как оскорбительную песню
Традиционная рождественская песня Jingle Bells может быть запрещена в британских пабах из-за исторического контекста исполнения в XIX веке, сообщает Daily Mail.
Британские власти рассматривают законопроект о запрете публичного исполнения произведений, признанных унизительными, передает канал «360».
Под возможный запрет может попасть знаменитая рождественская песня Jingle Bells, которую впервые исполнили актеры в «блэкфейсе» в 1857 году. Законопроект предусматривает ограничения для песен с сомнительной историей, и это напрямую затрагивает репертуар пабов по всей стране.
Если инициатива будет одобрена, любители традиционных рождественских песен лишатся возможности петь Jingle Bells в ходе популярных праздничных мероприятий.
Ранее десятки тысяч человек собрались в Лондоне на акцию с рождественским концертом. Участники выразили протест против секуляризации праздника. Демонстранты призвали вернуть христианское содержание Рождества.