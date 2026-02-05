Кремль не стал ни опровергать, ни подтверждать визит советника Макрона в Москву

Tекст: Дарья Григоренко

Песков подчеркнул: «Вы знаете, французские источники очень любят «сливать» какую-то информацию в СМИ. Мы давно это знаем. Неоднократно с этим сталкивались. Это первое».

Он также отметил, что Елисейский дворец не стал ни опровергать, ни подтверждать эти сведения, и добавил: «Вот из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать», передает ТАСС.

В четверг французский источник сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику. Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.